אחרי הלהיט הקצבי "שמח תמיד" שחרך את תחנות הרדיו על שלל מאזיניו, הזמר איציק וינגרטן ממשיך ליצור חומרים מוזיקליים חדשים ומשיק סינגל חדש - "נגינתי", הלחן של וינגרטן, המילים מתוך ספר תהילים כשעל העיבוד המוזיקלי חתומים הצמד אלי קליין ואיצי ברי.

Please enable JavaScript Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

מילים: תהילים ע"ז| לחן: איציק וינגרטן | עיבוד: אלי קליין ואיצי ברי | מיקס ומאסטרינג: אלי קליין ואיצי ברי | צילום סטילס: שלומי כהן | עיצוב גרפי: שיעה ברים – אורגינל