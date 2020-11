"המלך שלי" – שיר ערגה וכיסופים לבורא עולם. על הקירבה, והקשר האישי העמוק שמלא באמונה ואהבה אין סופית. סינגל מקפיץ, מלא שמחה מתוך רצון לשמח את עם ישראל ולהשכיח מאיתנו מעט את התקופה המעורפלת הזו.

מיכאל הדר זמר צעיר ומבטיח משיק סינגל ביכורים. על המילים והלחן חתום הפזמונאי רמי לב, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית אמון רן כרמי.

האזנה מהנה!