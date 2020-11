יוסף גוטמאן פותח צוהר לעולם נגינה קסום: שירת השמש והירח

לאחר שהוציא אלבום של ניגוני חב"ד בביצועים אינסטרומנטליים, המוסיקאי יוסף גוטמאן משחרר את 'שירת השמש והירח' – הניגון הראשון שרואה אור מתוך אלבום אינסטרומנטלי כפול שבדרך, שמוקדש לניגונים מתוך פרק שירה. מלחניו של הרב יצחק גינזבורג, שקיבלו מעטפת מוסיקלית איכותית במיוחד

Please enable JavaScript Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

יוסף גוטמאן גדל בחוות בודדים בדרום אפריקה, כאשר המוסיקה תמיד זרמה בעורקיו. בגיל צעיר התחיל לנגן בגיטרה בס. הכישורים המוסיקלים שלו הפכו לשיחת היום, ולמרות היותו הילד הלבן היחיד בכיתה, הוזמן לנגן עם מוסיקאים אפריקאים ידועים.

בגיל 19, הוא הרגיש שמיצה את החיים בחווה, והחליט לשלוח קלטת עם דגימה מנגינתו לברקלי קולג' בבוסטון. באופן מפתיע, הוא התקבל ללמידת ג'אז. עד מהרה הוא מצא את עצמו מנגן רוב שעות היום ומתמקצע במהירות, תוך שהופך להיות נגן מבוקש בהופעות ואירועים נחשבים בארצות הברית.

בשלב מסוים בקריירת הג'אז הרגיש ריקנות רוחנית, בהשגחה פרטית פגש מספר נערים ישראלים והתעורר בו הניצוץ היהודי. הוא נסע לביקור בארץ ישראל, ומאז החל להניח תפילין, לשמור שבת וכשרות ובהדרגה להקפיד על תרי"ג מצוות. עם הזמן התברר כי אחת המשתתפות בשולחן השבת ההמוני שקיים בדירה שלו – הייתה אשתו לעתיד. לאחר החתונה, שלוש שנים לאחר מכן, עלו השניים ארצה. יוסף לקח פסק זמן מוסיקלי ועבר ליזמות סטארט-אפ.

לאחר כמעט 10 שנים של הפסקה מוסיקלית, למרות ההצלחה הגדולה בסטארט-אפ, התחום התחיל לשעמם אותו והמוסיקה בעבעה בנשמתו. הוא התייעץ עם הרב יצחק גינזבורג מה עליו לעשות והרב נטע בו ודאות, כי מוסיקה היא התחום שלו. הוא התחיל להתאמן שוב על נגינה בקונטרה בס. במשך תקופה חיפש מפיק מוסיקלי, עד שהתחדש הקשר עם גלעד רונן, איתו למד יחד בברקלי לפני 20 שנה. לאחר שהוציא אלבום ראשון של ניגוני חב"ד בביצועים אינסטרומנטליים, החל לעבוד על אלבום חדש מניגוניו של הרב יצחק גינזבורג, מתוך מטרה להעניק מעטפת מוסיקלית איכותית במיוחד לניגונים הללו.

'שירת השמש והירח' – הוא הניגון הראשון שרואה אור מתוך האלבום האינסטרומנטלי הכפול שבדרך, שמוקדש לניגונים מתוך פרק שירה. "הרעיון שכל הבריאה אומרת שירה, קסם לי. הניגון הזה במיוחד העניק את ההשראה להקלטת שאר הניגונים העוסקים בפרק שירה", הוא אומר. במלאכת הנגינה התחלקו השניים: יוסף גוטמאן מנגן על הקונטרה בס, ואילו גלעד רונן מנגן על כל כלי הנשיפה ואחראי על העיבודים וההפקה המוסיקלית.

האזנה ערבה!