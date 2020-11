אפרים חן בביצוע מרגש ללחן של סבו: כֶּתֶר יִתְּנוּ לְךָ

לאחר ציפייה ארוכה והשקעה רבה, מפציעה לאוויר העולם היצירה המיוחדת של הרב משה צבי דובלסקי ע"ה, בשירתו המרגשת של נכדו הזמר החסידי אפרים חן ובעיבודו המושלם של ארי פרקש לפיוט האהוב עם המילים המעוררות המושר בפי-כל בסעודה שלישית בשבת קודש: קל מסתתר, בשפריר חביון - כתר יתנו לך ה'.

אפרים חן, המוכר לכם מגמר "הקול הבא" – העונה השניה, שכבש בחנוכה בשנה שעברה עם "מעוז צור" ואף הוציא את הלהיט המתנגן בלופ כל מוצ"ש – "המבדיל", משחרר כעת יצירת פאר – "כתר", כשהוא עושה זאת בעוצמה וברגש האופייניים לו כל כך.

"כששרים לחן כזה, חייבים להיות הכי מדויקים, הכי מכוונים לאמת, ליצירה." מסביר אפרים, "השתדלתי מאוד ומקווה שהצלחתי בסיעתא דשמייא לגעת בכוונה האמיתית של הלחן המיוחד הזה. את הירושה הזו, אותה קיבלתי מסבי ע"ה, הרגשתי שאני חייב להגיש לציבור בצורה הטובה והאיכותית ביותר.

אתם מוזמנים לצאת יחד איתי למסע מוסיקלי מיוחד וסוחף, שלא ישאיר אתכם אדישים..!", מסיים אפרים.

לשיר הופק קליפ מילים מלא חיות והמחשה המבטא את שלימות היצירה ופירוש מילותיה!

הפקת הפרוייקט: אפרים חן – הפקה עצמית | לחן: הרב משה צבי דובלסקי ע"ה | עיבוד: ארי פרקש | עיבוד קולי ומקהלות: איציק פילמר ומקהלת ידידים | תופים: אבי אבידני | בס: גיא דהאן | גיטרות: אבי סינגולדה | כינורות: zmiros symphony group | חצוצרות: עדי מאירי ונתן בירמן | טרומבון: שחר ליבנה | סולו סקסופון וחליל: דור אסרף | פסנתר: ארי פרקש | הוקלט באולפני "בנט" – "טנור" | טכנאים: אבי קורלנסקי ומיכאל צי | מיקס ומאסטרינג: חיים מוזס | קליפ מילים: מנוחי כהן | גרפיקה: יוסי שרמן | יח"צ ונ. מדיה: מענדי קורנט.



צילום: לוי עמית