המוזיקאי דב הלפרין לא עוצר ברמזור: "רצים רצים"

לא הקורונה ולא רמזורים כאלה ואחרים עוצרים את המוזיקאי דב הלפרין שמגיש בימים אלו את הסינגל "רצים רצים", אותו כתב והלחין.

רק לפני כחודש יצא הלפרין עם הסינגל הראשון שהפך ממש לסלוגן "כי הוא טוב", וכעת בחודש הניסים מביע הלפרין ב"רצים רצים" את הכמיהה והתפילה לגאולה שתבוא במהרה.

לחן, שירה ועיבוד: דב הלפרין | גרפיקה ועיצוב וניו מדיה: 'פרסום בחזית'.

מילים:

הנה אנחנו כאן,

מתפללים אליך ה',

מתחננים אליך ה',

כי בוטחים עליך ה'.

וכולם רצים רצים רצים רצים,

לכיוון של המזרח,

כי הנה זה בא,

הנה זה בא,

מגיעה הגאולה.

Hashem You put the light on through the night

You keep above us only clouds

all day long

to keep us safe from all the sun

And they all begin to run

begin to run

In an Eastward direction

Cause Here it Comes

Here It Comes