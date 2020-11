כמו בשנות ה70: חיים צדיק חוזר לשמחה האמיתית

חצי שנה אחרי שנגיף הקורונה הגיע למדינת ישראל, השמיד עסקים ומפעלי תרבות, את המרקם האנושי וגם את המצב רוח, הגיע הזמן לחשוב קצת אחרת • בערב אחד לפני מספר שבועות ההבנה הזו הכתה בהם, בשיחת ועידה שהתקיימה בין הזמר חיים צדיק, איש יחסי הציבור יוסי לחיאני והתמלילן רמי לב, הגיעו למסקנה שהצורך להתבכיין כבר מאחרינו, צריך לחשוב על הטוב.

חצי שנה אחרי שנגיף הקורונה הגיע למדינת ישראל, השמיד עסקים ומפעלי תרבות, את המרקם האנושי וגם את המצב רוח, הגיע הזמן לחשוב קצת אחרת. עד לפני כחצי שנה, סצנת האירועים הישראלית הייתה מנקרת עיניים, אולמות פאר ומנות יוקרה, לצד זיקוקי דינור וסוללת זמרים, בתוספת של משתלת פרחים ועמדת בלונים, כל אלו ניסו להגדיר מהי שמחה. ואז covid19 בא לשנות את החוקים ומי שביקש להתחתן היה צריך לקיים את האירוע שלו בחצר הבית, מתוך פשטות בדיוק כמו בשנות ה70, אך דווקא שם נזכרנו מהי שמחה אמיתית!

בשנות ה70 לא דרשו ממך יותר מידי, רק לשים חליפה שדש החולצה עולה עליה, או שמלה לבנה פשוטה וכבר יש חתונה, אבל כזו שהיא שמחה ומאושרת. בערב אחד לפני מספר שבועות ההבנה הזו הכתה בהם, בשיחת ועידה שהתקיימה בין הזמר חיים צדיק, איש יחסי הציבור יוסי לחיאני והתמלילן רמי לב, הגיעו למסקנה שהצורך להתבכיין כבר מאחרינו, צריך לחשוב על הטוב. וכך, יש לנו הזדמנות להגיד תודה על הגלגל שמסתובב ומחזיר אותנו אל היופי הפשוט.

המילים והלחן של רמי לב, העיבוד וההפקה המוסיקלית של רן כרמי, להשלמת החוויה יצרו במשרד Lachyani's קליפ מילים מצויר עם דמותו המאוירת של הזמר חיים צדיק, כשהוא נמצא ברכב חתן כלה בדיוק כמו בשנות ה70.

מילים ולחן: רמי לב | עיבוד והפקה מוזיקלית: רן כרמי

קלידים ותכנותים: רן כרמי | תכנותים נוספים: ליאב כרמי

גיטרות: רמי לב | כלי הקשה: חזי יעקב | קולות: רן כרמי

מיקס: רן כרמי | מאסטרינג: שמוליק דניאל Hook&Hig

הוקלט באולפני: רן כרמי LiavStudio

עיצוב עטיפה וקונספט: Lachyani's, מור לחיאני | קליפ מילים: חני עזרן

יחסי ציבור: Lachyani's, יוסי לחיאני – 054-2455565