זעקתם של מגורשי יהדות ספרד בשיר קצבי: 'מה שלא יהיה'

אברומי סאמעט צועד אל עבר אלבום הביכורים ומגיש סינגל רביעי וקצבי העונה לשם "מה שלא יהיה", אותו הוא גם כתב והלחין.

מילותיו של "מה שלא יהיה" מבוססות על סיפורם הקשה של מגורשי יהדות ספרד שלא הצליחו לברוח עת השליכו אותם באי בודד בלב ים ולמרות הקושי וברגעיהם האחרונים התחזקו והבטיחו שבחיים לא יעזבו את אביהם שבשמים.

בקיצור… "מה שלא יהיה" תלחצו על הפליי!

מילים, לחן ושירה: אברומי סמט | עיבוד: י. בלוי | הפקה קולית ומיקס: אייל & יאיר שריקי | צילום: ר. גרוסמן – 052-7161234 | גרפיקה ועיצוב עטיפה: מוטי נאה. | הוקלט באולפני yestudio.

מילים:

מה שלא יהיה, יהודי אני תמיד אהיה.

וואס זאל נאר נישט זיין, א איד וועל איך שטענדיג זיין.

גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי.

אבא אבא אני אוהב אותך, אני תמיד איתך.