אחרי שני סינגלים שקטים ומרגשים, משחרר הזמר אבי מן סינגל חדש קצבי ואלקטרוני - "מה טובו". הלחן של מנהלו האישי בן נאים, שעושה זאת בפעם השלישית השנה כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי המעבד והמוזיקאי בני לאופר.

לחן: פנחס בן נאים | עיבוד והפקה מוזיקלית: בני לאופר | עיבוד קולי קלידים ותכנותים: בני לאופר | עיצוב גרפי: שייע ברים – אורגינל סטודיו | צילום סטילס: יהודה ארגמן | קליפ מילים: מיכל לביא