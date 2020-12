אליהו סבן הוא זמר ומלחין חדש תושב העיר בני ברק, את הזיקה והחיבור למוזיקה החסידית רכש בעיקר בחסידות זוטשקא כשהיה מקורב לאדמו"ר בעל הנחל יצחק זצוק"ל.

לחן: אליהו סבן | הפקה מוסיקלית: מיכאל צי | עיבוד וקלידים: שמוליק וינרייך | גיטרות: אבי סינגולדה | כלי הקשה: גולן קולש | כינור: גדי פוגטש | עיבוד קולות: דיויד טויב, סיני ברמץ יעקב רוטבלט | מיקס: אבי ז'נו | הקלטות: אולפני טנור – מיכאל צי | עיצוב גרפי: אבי לביא