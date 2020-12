Please enable JavaScript Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

מוזיקה: אולפני MG – מיקס: שמעון שטראלי – הקלטה: אולפני MG – עטיפה: פנחס ראב – שיווק דיגיטלי: מוטי קליין • @ מיוזיק און טיים