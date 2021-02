מוטי גנץ מגיש: מוטי אלטמן בסינגל בכורה מרגש – יש ימים

"יש ימים" הוא שיר חמים שנוצר כדי להכניס רגש אל נשמתנו • הזמר מוטי אלטמן, כוכב צעיר עולה, עבר לפני כמה שנים מישראל לארה"ב, אבל החיים לא היו קלילים ונעימים כפי שחשב שיהיו. זה לא היה קל בעבורו, אבל הוא תמיד ידע בתוך תוכו שימים טובים יגיעו ואנו רק צריכים להמתין להם. וזה בדיוק המסר של השיר החדש. "יש ימים", יהיו ימים קשים, אבל תצפה לימים הטובים שלבסוף יגיעו.

Please enable JavaScript Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

מילים:

יש ימים מאוד קשים אני מרגיש לבד

אבל, הם אומרים שימים טובים באים

אני יודע מן הסתם שהם יודעים

על מה הם מדברים

אבל בינתיים אני אני כואב אני מרגיש לבד

אבל אני צועק

אבא אני יודע שאתה שומע

אבל אני צועק אני מתפלל

Hashems the only one

And yes he's full of love

יהיה ה' אחד ושמו אחד

He's got a plan

Yes we are in his hands

אני לא לבד

I am never alone

הפקה: מוטי גנץ

הלחן ומילים: איצי וואלדנר

שירה: מוטי אלטמן

עיבודים: שמעון שטראהלי ומוטי גנץ

הוקלט ב-MG סטודיו

הקליפ הופק בידי: Studio On Dot

במאי: ארי לוי

מיקס: גולד רקורדס ומוטי גנץ

מאסטר: רונן הילל

עיצוב עטיפה: משה מילשטיין

כתיבת תוכן: פנחס ראב

הפצה דיגיטלית: מוטי קליין • מיוזיק און טיים