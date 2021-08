המתיחות בצפון: רקטות נורו מלבנון ליישובי צפון הארץ; צפו בתיעוד היירוטים

Please enable JavaScript Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

מתיחות גוברת בצפון: בפעם השנייה השבוע, נשמעו אזעקות ביישובים רבים ברמת הגולן וזאת אחרי ירי הרקטות מלבנון מוקדם יותר השבוע, שנחתו בסמוך לקריית שמונה.

מדובר צה"ל נמסר כי למעלה מעשר רקטות נורו משטח לבנון לשטח ישראל, מרביתן יורטו על ידי לוחמי ההגנה האווירית והיתר נפלו בשטחים פתוחים במרחב הר דב. העורף ביישובים הסמוכים לגבול לבנון, בשגרה מלאה.

בסרטונים המופצים ברשתות על ידי התיירים, ניתן לראות כיצד מערכת כיפת ברזל הצליחה ליירט חלק מהרקטות שנורו לשטח ישראל. לפי חלק מהדיווחים, יש מספר נפילות בשטחים פתוחים.

ממד"א נמסר כי נכון לשעה זו, ב"ה לא התקבלו דיווחים על נפגעים כתוצאה מירי הרקטות.

תיעוד נפילה בשטח פתוח, באזור נחל שיאון. צילום: מועצה אזורית הגליל העליון

מדוברות עיריית קריית שמונה נמסר לתושבים כי לפי ההנחיות עליהם לשמור על שגרה מלאה. "יחד עם זאת אנחנו בהחלט מודעים למצב המתוח ומבקשים מהתושבים להיות ערניים וקשובים להודעות שנוציא מעת לעת בהתאם למצב".

עוד מסרו לתושבים כי "המקלטים שנפתחו ביום שלישי בעקבות נפילת הרקטה בעיר יישארו פתוחים גם בסוף השבוע כדי להעניק תחושת ביטחון לתושבים. ראש העיר אביחי שטרן וקב"ט העירייה דקל אריה נמצאים בקשר רציף עם גורמי הצבא וכאמור בשלב זה שגרה מלאה בקריית שמונה".

