בתי כנסת, סופרמרקטים, ישיבות, קופות חולים ותחבורה ציבורית: כל מי שהיה בטיסה, או במקומות ובקווי התחבורה כמפורט בכתבה בימים ובשעות שצוינו מתבקש להיכנס לבידוד ביתי לפי הוראת משרד הבריאות ולדווח על כך למשרד הבריאות

מקומות שבהם שהו חולי קורונה מאומתים בבני ברק

25/03/2020 15:15 – 16:00 מחסני חשמל מבצע קדש 56, בני ברק

23/03/2020 10:00 – 14:00 בית כנסת כתב סופר, בני ברק

23/03/2020 08:00 – 08:00 בית כנסת צאנז, בני ברק

22/03/2020 22:30 – 02:00 מיון נשים מעייני הישועה הרב פוברסקי 17, בני ברק

21/03/2020 20:30 – 21:00 בית כנסת תפארת ציון ירושלים 65, בני ברק

21/03/2020 20:15 – 21:15 כולל חניכי חברון קלישר 1, בני ברק

21/03/2020 20:00 – 21:30 סופרמרקט יש חסד השומר 10, בני ברק

21/03/2020 19:30 – 21:30 מקוה אבן שפרוט 3, בני ברק

21/03/2020 18:30 -19:00 ביה"כ צורטקוב אבטליון 18, בני ברק

21/03/2020 11:00 – 19:30 אירוע שבת חתן בבית חמותה של החולה ראב"ד 24, בני ברק

21/03/2020 08:00 – 10:30 כולל חניכי חברון קלישר 1, בני ברק

21/03/2020 08:00 – 11:00 בית כנסת קדושי קראקא עזרא, בני ברק

20/03/2020 20:20 – 21:00 בית כנסת "אבי עזרי" ראב"ד, בני ברק

20/03/2020 17:30 – 17:00 יוצאי ישיבת חברון מהרש"ל 4, בני ברק

20/03/2020 13:00 – 16:00 מרפאת טר"מ בני ברק ז'בוטינסקי 160, בני ברק

20/03/2020 09:00 -10:00 מרפאת מכבי דמשק אליעזר 12, בני ברק

20/03/2020 09:00 – 22:00 בית כנסת חסידי בלז רמת אלחנן, בני ברק

19/03/2020 19:00 – 19:20 חנות "עץ השדה" הרב כהנמן 114, בני ברק

19/03/2020 18:30 – 19:00 חנות "שוק העיר" הרב כהנמן 106, בני ברק

19/03/2020 18:00 – 08:00 בית הכנסת חברון הגדול רבי עקיבא, בני ברק

19/03/2020 16:00 – 21:00 בית חמותה נורוק 30, בני ברק

19/03/2020 15:40 – 16:15 מרפאת "מרום שיר" קופ"ח מאוחדת הרב לנדא יעקב 4, בני ברק

19/03/2020 07:15 – 08:30 לוקווא, בני ברק

18/03/2020 19:45 – 20:15 קומפיוטיק רבי עקיבא 154, בני ברק

18/03/2020 11:30 – 12:00 חנות "עזרה ואחוה" שלמה המלך 14, בני ברק

18/03/2020 09:00 – 13:10 כולל שערי שמעון נאות יוסף יואל 18, בני ברק

18/03/2020 08:45 – 11:00 קופ"ח מאוחדת אבני נזר 7, בני ברק

18/03/2020 07:15 – 08:30 לוקווא, בני ברק

17/03/2020 14:00 – 15:00 קופת חולים כללית רבי עקיבא, בני ברק

17/03/2020 14:00 – 14:15 סופר מרקט "ביש" עזרא, בני ברק

17/03/2020 12:30-13:00 קופ"ח מאוחדתאבני נזר 7, בני ברק

16/03/2020 18:00- 21:00 מקור הבד פיש רבי עקיבא 106, בני ברק

16/03/2020 16:00 – 16:10 מרפאת מכבי רש"י 30, בני ברק

16/03/2020 15:00 – 21:00 גודי אקסלוסיב רבי עקיבא 134, בני ברק

16/03/2020 10:00 – 13:00 מקור הבד פיש רבי עקיבא 106, בני ברק

15/03/2020 21:00- 21:20 אירוע התקהלות ברחוב, היתה חתונה ברחובנחשוני יהודה, בני ברק

15/03/2020 21:00 -23:00 כולל שערי שמעון נאות יוסף יואל 18, בני ברק

15/03/2020 21:00 – 22:30 אהל יעקב ולאה הרב פרדו משה , בני ברק

15/03/2020 20:30 – 22:30 כולל מורשה ודעת – בית הכנסת הגדול בני ברק – אולם עליון רבי עקיבא 53 , בני ברק

15/03/2020 19:00 – 21:00 בית הכנסת רמת אלחנן הרב זוננפלד יוסף 13, בני ברק

15/03/2020 17:30 – 21:30 כולל נחלת משה הרב מלצר 38, בני ברק

15/03/2020 17:00 – 08:00 בית חמותה נורוק 30, בני ברק

15/03/2020 17:00 – 21:00 מקור הבד פיש רבי עקיבא 106, בני ברק

15/03/2020 16:00 – 19:30 כולל בית הילל דמשק אליעזר 31 , בני ברק

15/03/2020 16:00 – 16:30 חנות חד פעמי "פעמית סטור" רבי עקיבא 74, בני ברק

15/03/2020 15:00 – 19:30 כולל שערי שמעות נאות יוסף יואל 18, בני ברק

15/03/2020 13:00 – 20:00 חתונה בבית 40 איש אנילביץ 17, בני ברק

15/03/2020 10:00 – 14:00 מקור הבד פיש רבי עקיבא 106, בני ברק

15/03/2020 09:00 – 13:10 כולל שערי שמעון נאות יוסף יואל 18 , בני ברק

15/03/2020 09:00 – 13:00 כולל בית הילל דמשק אליעזר 31, בני ברק

15/03/2020 09:00 – 13:00 בית כנסת בית הלל דמשק אליעזר 31, בני ברק

15/03/2020 08:00 – 08:00 בה"כ ישראל הצעיר הרב קוק 31 , בני ברק

15/03/2020 08:00 – 09:00 בית כנסת ברסלב אלשיך 3 , בני ברק

15/03/2020 07:15 – 08:30 לוקווא, בני ברק

14/03/2020 22:45 – 23:45 מחסני חשמל מבצע קדש 56, בני ברק

14/03/2020 18:30 – 18:45 בית כנסת "בית מתיתיהו" סמ. שגל, בני ברק

14/03/2020 18:30 – 19:00 לוקווא, בני ברק

14/03/2020 18:30 – 19:00 צורטקוב אבטליון 18, בני ברק

14/03/2020 17:00 – 18:00 בית כנסת קהל חסידים – באיזור עזרת נשים רמת אלחנן , בני ברק

14/03/2020 16:30 – 17:30 לוקוו, בני ברק

14/03/2020 12:30 – 13:00 בית כנסת "הגרא"הגר"א, בני ברק

14/03/2020 12:00 – 13:00 בית כנסת חזון יוסף בעל התניא 26 , בני ברק

14/03/2020 09:30 – 11:30 בית כנסת צנז' הרב כהנמן , בני ברק

14/03/2020 08:00 – 20:00 בר מצווה שדה יצחק 22 , בני ברק

14/03/2020 08:00 – 20:00 בית הכנסת חניכי ישיבת חברון – בית הכנסת הגדול קלישר 1, בני ברק

14/03/2020 07:30 – 10:00 בית כנסת "אגודת רעים" רבי עקיבא 72, בני ברק

14/03/2020 07:30 – 08:30 בית כנסת חזון יוסף בעל התניא 26, בני ברק

14/03/2020 07:00 – 10:00 בית כנסת בית ספר המרכז רמב"ם , בני ברק

14/03/2020 07:00 – 08:30 בית כנסת "דברי שיר " זכריה 4 , בני ברק

13/03/2020 18:00 – 19:00 בית כנסת בית יהודה הרב שך, בני ברק

13/03/2020 17:30 – 19:30 בית מדרש ספינקא דונולו 11, בני ברק

13/03/2020 17:30 – 17:00 יוצאי ישיבת חברון מהרש"ל 4, בני ברק

13/03/2020 17:30 -0 19:30 בית כנסת המרכזי רמת אלחנן , בני ברק

13/03/2020 17:00 – 21:00 בית כנסת " כנסת ישראל" נחום, בני ברק

13/03/2020 16:00 – 08:00 נסיעה ברכב פרטי שדה יצחק 22, בני ברק

13/03/2020 12:30 – 13:15 נתיב החסד נויפלד 15, בני ברק

13/03/2020 12:30 – 13:15 מעיין 2000 רבי עקיבא 94 , בני ברק

13/03/2020 12:30 – 13:15 מאפיית הצבי רבי עקיבא 46, בני ברק

13/03/2020 12:25 – 12:45 לוקווא, בני ברק

13/03/2020 12:00 – 12:15 סופר פארם ליד מכון מור ז'בוטינסקי, בני ברק

13/03/2020 11:30 – 11:50 הום פלייס סוקולוב 4, בני ברק

13/03/2020 11:00 – 13:20 שוק השומר הרב כהנמן 165, בני ברק

13/03/2020 11:00 – 12:30 בית כנסת סטרובקוב נחום פינת הש, בני ברק

13/03/2020 10:00 – 13:00 מקור הבד פיש רבי עקיבא 106, בני ברק

13/03/2020 09:30 – 12:30 ביה"כ חניכי הישיבות יוצאי חברון – בית הכנסת הגדול – אולם תחתון קלישר 1 , בני ברק

13/03/2020 09:00 – 11:00 כולל " דברי שיר " זכריה 4, בני ברק

13/03/2020 08:00 – 09:00 בית כנסת מאקווא רבנו תם 6, בני ברק

13/03/2020 08:00 – 11:00 בית כנסת חמדת צבי בן זכאי 43, בני ברק

13/03/2020 07:30 – 09:30 לוקווא , בני ברק

25/03/2020 09:00 – 17:00 ח.נ מעייני הישועה, בני ברק

24/03/2020 11:00 – 12:30 כולל יוצאי חברון מהרש"ל 4, בני ברק

23/03/2020 18:45 – 20:00 אושר עד הקישון 11, בני ברק

23/03/2020 18:30 – 18:45 בית מרקחת מכבי צבי 5, בני ברק

23/03/2020 18:00 – 18:30 דואר בן גוריון דוד 31, בני ברק

23/03/2020 12:00 – 13:00 בית מרקחת רבי עקיבא, בני ברק

23/03/2020 09:00 – 17:00 ח.נ מעייני הישועה, בני ברק

23/03/2020 08:00 – 09:30 בית כנסת חסידי סאטמר רמב"ם 3, בני ברק

23/03/2020 08:00 – 12:00 ישיבת תפארת בחורים שיקומית רבי עקיבא 9, בני ברק

22/03/2020 22:45 – 23:30 סופר יש חסד עזרא , בני ברק

22/03/2020 09:00 – 10:00 בית הכנסת זיו יהודה שד הרב לוין אריה, בני ברק

21/03/2020 17:00 – 17:30 בית כנסת משכנות יעקב קהילות יעקב 6, בני ברק

21/03/2020 16:30 – 18:00 בית כנסת גור חידושי הרי"ם 4, בני ברק

21/03/2020 16:30 – 17:30 בית כנסת אור ישראל חבה קוק, בני ברק

21/03/2020 09:45 – 12:30 בית הכנסת שירת ישראל הגליל 10, בני ברק

21/03/2020 07:00 – 09:30 בית כנסת חניכי ישיבות סמינר אלקיים בר אילן 1, בני ברק

21/03/2020 07:00 – 08:30 בית כנסת ישראל הצעיר הרב קוק 31 , בני ברק

20/03/2020 17:00 – 12:00 בית כנסת אור הצפון הירקון 79, בני ברק

20/03/2020 17:00 -12:00 בית כנסת תפארת נחמן אבן שפרוט, בני ברק

20/03/2020 17:00 – 12:00 בית כנסת תפארת נחמן אבן שפרוט, בני ברק

20/03/2020 16:00 – 16:30 מקווה בצאי רוזנהיים , בני ברק

20/03/2020 13:00 – 15:30 ישיבת סלבוטקה הרב שר, בני ברק

20/03/2020 13:00 – 13:30 סופר "יש בשכונה" ירושלים 64 , בני ברק

20/03/2020 12:30 – 13:00 בית כנסת איצקוביץ הרב שך 4, בני ברק

20/03/2020 11:00 – 13:00 בית כנסת נחלת משה הרב מלצר, בני ברק

20/03/2020 10:00 – 11:00 סופרמרקט "יש בשכונה" ירושלים 70 , בני ברק

20/03/2020 08:30 – 22:30 בית כנסת ביאלא רוזנהיים 19, בני ברק

19/03/2020 21:00 – 22:30 ביה"כ ביאלא רוזנהיים 19, בני ברק

19/03/2020 17:30 – 18:00 בית כנסת מודיץ חבקוק 20 , בני ברק

19/03/2020 17:00 – 19:00 מדרשה תפארת יעקב בר כוכבא, בני ברק

19/03/2020 15:00 – 15:30 בי"ח מעייני הישועה , בני ברק

19/03/2020 12:30 – 13:00 בית כנסת ישראל הצעיר הרב קוק 31, בני ברק

19/03/2020 10:15 – 13:00 כולל יוצאי חברון מהרש"ל 4 , בני ברק

19/03/2020 10:00 – 12:00 בית מדרש " מתיבתא" הרב קוק 3 , בני ברק

19/03/2020 09:00 – 19:00 כולל חניכי ישיבת חברון רדק 8, בני ברק

19/03/2020 08:30 – 10:15 בית כנסת ביאלא רוזנהיים 19, בני ברק

19/03/2020 08:15 – 08:30 מקווה טהרה צאי רמת אהרון רוזנהיים, בני ברק

18/03/2020 16:00 – 20:00 סופר "יש" שלמה המלך , בני ברק

18/03/2020 07:30 – 08:30 בית כנסת ישיבת בית מתיתיהו ישראל מסלנט 7 , בני ברק

17/03/2020 19:40 – 20:10 חנות "ברכל" אבו חצירא ישראל 20, בני ברק

17/03/2020 16:40 – 18:00 כולל נחלת משה הרב מלצר 36, בני ברק

17/03/2020 08:30 – 09:30 בית כנסת בית בגנו סמ גוטליב 6, בני ברק

17/03/2020 08:00 – 21:00 בית כנסת חסידי סאטמר רמב"ם 3, בני ברק

15/03/2020 20:45 – 21:20 חנות "ברוך החייט" רבי עקיבא 34, בני ברק

15/03/2020 19:30 – 20:30 מכירת כובעים וחליפות בת"ת תשב"ר הרב לנדא יעקב 13, בני ברק

15/03/2020 13:00 – 13:30 בית כנסת הליגמן רבי עקיבא 97, בני ברק

15/03/2020 10:30 – 13:00 בית מדרש אוהל קדושים ראב"ד, בני ברק

15/03/2020 10:00 – 17:00 מעייני הישועה – חדר ניתוח, בני ברק

15/03/2020 09:15 – 19:00 כולל מנין אברכים שכונת קריית הרצוג גניחובסקי 24 , בני ברק

15/03/2020 09:00 – 13:00 כולל ראב"ד 22, בני ברק

15/03/2020 09:00 – 10:30 בית כנסת צ'רנוביל ראב"ד 10, בני ברק

15/03/2020 08:30 – 09:10 בית כנסת זיו יהודה שד הרב לוין אריה, בני ברק

15/03/2020 07:30 – 08:30 בית כנסת תפארת נחמן אבן שפרוט, בני ברק

15/03/2020 07:15 – 22:00 ישיבת פונוביץ לצעירים הרב מלצר , בני ברק

15/03/2020 07:00 – 20:00 מינימרקט בני יוני בן גוריון דוד 13 בני ברק

14/03/2020 21:00 – 23:00 ביתו הפרטי אמרי חיים 9, בני ברק

14/03/2020 18:30 – 19:00 בית כנסת אליהו הנביא המכבים 58, בני ברק

14/03/2020 16:30 – 18:00 בית כנסת גור חידושי הרי"ם 4, בני ברק

14/03/2020 16:30 – 17:30 בית כנסת היכל מאיר נורדאו 35 , בני ברק

14/03/2020 09:00 – 10:45 בית כנסת חיי אברהם הרב יוסף חיים 5, בני ברק

14/03/2020 09:00 — 11:00 בית תפילה "בית הוראה" הרב קוק 3 , בני ברק

14/03/2020 04:30 – 07:00 כולל אשמורת ומורשה ודעת רבי עקיבא 53 , בני ברק

13/03/2020 20:00 – 21:00 בית כנסת גור חידושי הרי"ם 4, בני ברק

13/03/2020 09:00 – 19:00 כולל בית אבא ותורה וחיים רבי עקיבא 133 , בני ברק

13/03/2020 07:30 – 08:30 בית כנסת גור חידושי הרי"ם 4 , בני ברק

24/03/2020 15:00 – 20:30 מיון מעייני הישועה הרב פוברסקי 17 , בני ברק

23/03/2020 07:30 – 08:30 בית הכנסת שבבית החולים מעייני הישועה הרב פוברסקי 17, בני ברק

22/03/2020 08:30 – 15:00 בנק מזרחי טפחות טרפון 1, בני ברק

21/03/2020 08:30 – 10:30 בית הכנסת בית אברהם סוקולוב 15, בני ברק

19/03/2020 16:00 – 16:30 בית הכנסת הגדול החדש רבי עקיבא 53, בני ברק

19/03/2020 12:20 – 15:00 תלמוד תורה באר יהושע 8, בני ברק

19/03/2020 08:30 – 15:00 בנק מזרחי טפחות טרפון 1, בני ברק

19/03/2020 08:00 – 08:00 מכון רנטגן, מוקד מכבי , רבי עקיבא, בני ברק

18/03/2020 21:35 – 22:05 סופרמרקט אושר עד הקישון 11 , בני ברק

18/03/2020 20:00 – 22:00 שריתל'ה הלבשה אישית רבי עקיבא 85, בני ברק

18/03/2020 10:00 – 12:00 ישיבת גאון יעקב נחמיה 13, בני ברק

17/03/2020 18:30 – 19:30 חנות קלס ספורט גן ורשה רבי עקיבא, בני ברק

17/03/2020 18:30 – 19:30 חנות קלס ספורט רבי עקיבא, בני ברק

17/03/2020 16:30 — 18:30 ישיבת ברכת יוסף, בני ברק

17/03/2020 12:00 – 13:00 "יש חסד" עזרא 21 , בני ברק

16/03/2020 21:45 – 22:15 בית כנסת רזין אהרונסון 11 , בני ברק

16/03/2020 21:00 – 22:00 בית מדרש בגין מנחם 48 , בני ברק

16/03/2020 19:00 -21:00 סמינר שיכון ה קלישר 22 , בני ברק

16/03/2020 16:30 – 18:30 ישיבת ברכת יוסף, בני ברק

16/03/2020 13:45 – 14:00 ניו פארם , הרב לנדא יעקב 4, בני ברק

16/03/2020 10:15 – 11:00 בית כנסת איצקוביץ כל יום מתפלל בחדר אחר הרב שך 4, בני ברק

16/03/2020 08:00 – 13:00 תלמוד תורה באר יהושע 8 , בני ברק

16/03/2020 07:00 – 07:45 בית כנסת טמשוער סוקולוב, בני ברק

16/03/2020 06:30 – 07:00 מקווה הלפרין חפץ חיים, בני ברק

15/03/2020 21:30 – 21:50 בית כנסת איצקוביץ הרב שך 4, בני ברק

15/03/2020 18:00 – 21:20 כולל שערי אליהו בית כנסת וילקומירר וילקומירר 6, בני ברק

15/03/2020 17:15 – 17:45 בית כנסת מהוליבר מוהליבר , בני ברק

15/03/2020 17:15 – 17:45 בית כנסת מוהליבר, בני ברק

15/03/2020 16:30 – 18:30 ישיבת ברכת יוסף, בני ברק

15/03/2020 15:00 — 15:30 בית כנסת איצקוביץ הרב שך 4, בני ברק

15/03/2020 13:00 – 13:15 מעין 200 גן ורשה רבי עקיבא בני ברק, בני ברק

15/03/2020 11:10 – 15:50 כולל חושן משפט בית כנסת קהל חסידים הרב זוננפלד יוסף 13, בני ברק

15/03/2020 10:30 – 11:30 בית כנסת "בית הילל" גבעת פנחס 9, בני ברק

15/03/2020 10:15 – 11:00 בית כנסת איצקוביץ האדמו"ר מגור 6 , בני ברק

15/03/2020 09:00 – 09:50 בית כנסת בעלז יואל 18, בני ברק

15/03/2020 08:30 – 10:30 בית כנסת שיכון ג חזון איש 78, בני ברק

15/03/2020 08:00 – 08:00 בית כנסת בית פנחס יואל 18, בני ברק

15/03/2020 08:00 – 08:00 כולל זכרון רפאל הרב עוזיאל 48 , בני ברק

15/03/2020 08:00 – 16:00 בנק מזרחי טפחות טרפון 1, בני ברק

15/03/2020 08:00 – 13:00 תלמוד תורה באר יהושע 8 , בני ברק

15/03/2020 07:45 – 08:05 מקוה בבית פנחס יואל 18, בני ברק

15/03/2020 07:30 – 08:30 בית הכנסת בבית חולים מעייני הישועה, הרב פוברסקי 17, בני ברק

15/03/2020 07:00 — 07:45 בית כנסת טמשוער סוקולוב , בני ברק

15/03/2020 06:30 – 07:00 מקווה הלפרין חפץ חיים, בני ברק

14/03/2020 23:00 – 00:00 סופר יש חסד אהרונוביץ ראובן, בני ברק

14/03/2020 21:15 – 22:00 בית כנסת איצקוביץ האדמו"ר מגור 6, בני ברק

14/03/2020 20:15 – 21:15 בית כנסת דרכי איש מנין שלישי האדמו"ר מגור 16, בני ברק

14/03/2020 19:25 – 20:25 בית כנסת ויזניץ שד רבי טרפון 7, בני ברק

14/03/2020 19:25 – 21:00 בית כנסת קאלו שיץ הרב דסלר, בני ברק

14/03/2020 19:00 – 20:00 בית כנסת דרכי איש חדר ימני פנימי בקומת כניסה האדמו"ר מגור 6 , בני ברק

14/03/2020 18:15 – 19:00 בית כנסת הראשונים רבי עקיבא 2, בני ברק

14/03/2020 10:30 – 13:00 בית כנסת ויזניץ שד רבי טרפון 7, בני ברק

14/03/2020 10:30 – 12:30 בית כנסת קאלו שיץ הרב דסלר, בני ברק

14/03/2020 10:15 – 12:00 בית כנסת אוהל שלמה ורחל ירושלים 43, בני ברק

14/03/2020 10:00 – 11:30 בית כנסת "סטרוקוב" נחום, בני ברק

14/03/2020 09:45 -09:45 בית כנסת דרכי איש האדמו"ר מגור 6, בני ברק

14/03/2020 09:15 – 11:00 בית כנסת "ריזולא" יעל 3, בני ברק

14/03/2020 08:00 – 08:00 בית כנסת הליכות משה רבי עקיבא, בני ברק

14/03/2020 04:00 – 09:00 בית כנסת הגדול רבי עקיבא, בני ברק

13/03/2020 20:15 – 21:15 בית כנסת דרכי איש האדמו"ר מגור, בני ברק

13/03/2020 19:25 – 20:45 בית כנסת ויזניץ שד רבי טרפון 7, בני ברק

13/03/2020 19:25 – 21:00 בית כנסת קאלו שיץ הרב דסלר, בני ברק

13/03/2020 18:00 – 19:00 בית כנסת "היכל הברכה" דבורה הנביאה14, בני ברק

13/03/2020 17:30 – 19:30 בית כנסת אוהל דוד ושלום הראשונים 5, בני ברק

13/03/2020 11:30 – 12:30 כולל "אוהל תמר" יונה הנביא 2, בני ברק

13/03/2020 10:30 – 11:30 בית כנסת איצקוביץ הרב שך 4, בני ברק

13/03/2020 10:00 – 12:00 רופא שיניים, במרפאת דר דוראל. הרופא דר ליסין , בני ברק

13/03/2020 08:30 – 09:30 אושר עד הקישון 11, בני ברק

13/03/2020 08:00 – 08:00 סופר "יש" מתחם רימונים השומר, בני ברק

13/03/2020 08:00 – 08:15 מכולת ברכולית סוקולוב, בני ברק

13/03/2020 08:00 – 12:00 תלמוד תורה באר יהושע, בני ברק

13/03/2020 07:00 – 07:45 בית כנסת טמשוער סוקולוב, בני ברק

מקומות שבהם שהו חולי קורונה מאומתים במודיעין עלית

23/03/2020 10:00 – 23/03/2020 10:05 קופ"ח כללית – בית מרקחת רבי עקיבא

22/03/2020 21:40 – 22/03/2020 21:45 חנות ברכת השם רבי עקיבא

22/03/2020 21:10 – 22/03/2020 21:20 חנות שפע ברכה

22/03/2020 16:40 – 22/03/2020 17:00 בית מרקחת מרכז מסחרי

22/03/2020 16:30 – 22/03/2020 16:35 קופ"ח מכבי

22/03/2020 11:30 – 22/03/2020 12:00 חנות שפע ברכה רבי עקיבא

21/03/2020 17:00 – 21/03/2020 17:30 בית כנסת "קהילת אשכנז" נתיבות המשפט

21/03/2020 8:30 – 21/03/2020 10:10 בית כנסת "סירוצקי" נודע ביהודה

20/03/2020 17:40 – 20/03/2020 17:55 לובי של הבית- תפילה רבי עקיבא

20/03/2020 12:30 – 20/03/2020 12:50 חנות שטיב סנטר רבי שמעון בר יוחאי

20/03/2020 11:00 – 20/03/2020 11:30 חנות שפע ברכה רבי עקיבא

20/03/2020 10:30 – 20/03/2020 10:40 מאפיית הודיה

20/03/2020 10:00 – 21/03/2020 21:30 בית הורים חזון איש

19/03/2020 23:00 – 20/03/2020 0:30 בטרם

19/03/2020 17:20 – 19/03/2020 17:30 בית כנסת "הלל יצחק" חפץ חיים

19/03/2020 13:30 – 19/03/2020 2:00 חנות " מיירדיק" הכנת אוכל מסילת ישרים פינת הש"לה מסילת ישרים

19/03/2020 13:20 – 19/03/2020 13:25 " טמבור " בלומנטל אבני נזר

19/03/2020 13:00 – 19/03/2020 13:05 "צילומינציה" מסילת יוסף

19/03/2020 9:50 – 19/03/2020 12:30 ישיבת נחלת בנימין משך חכמה

19/03/2020 7:40 – 19/03/2020 8:40 בית כנסת קרית רבי עקיבא רבי עקיבא

18/03/2020 23:00 – 18/03/2020 23:15 בית כנסת רבי עקיבא רבי עקיבא

18/03/2020 16:00 – 18/03/2020 22:00 כולל רצופות שערי תשובה

18/03/2020 15:45 – 18/03/2020 16:00 בית כנסת אהבת שלום רבי עקיבא

18/03/2020 15:00 – 18/03/2020 2:00 חנות " מיירדיק" הכנת אוכל מסילת ישרים פינת השל"ה מסילת ישרים

18/03/2020 14:30 – 18/03/2020 14:50 סופר זול "זו שפע" מרכז עסקים עילית רחוב שד' יחזקאל 2

18/03/2020 14:00 – 18/03/2020 14:15 סופר " יש " אבני נזר

18/03/2020 13:05 – 18/03/2020 13:15 כולבו בלומנטל- חמרי בנימין- מרכז קסם אבני נזר

18/03/2020 9:40 – 18/03/2020 13:00 ישיבת נחלת בנימין משך חכמה

18/03/2020 7:00 – 18/03/2020 7:30 בית כנסת – קרית רבי עקיבא רבי עקיבא

17/03/2020 22:10 – 17/03/2020 23:00 ישיבת נחלת בנימין משך חכמה

17/03/2020 22:00 – 17/03/2020 23:00 דף יומי בית מתנדב איחוד והצלה שערי תשובה

17/03/2020 15:25 – 17/03/2020 22:00 כולל רצופות – שערי תשובה שערי תשובה

17/03/2020 13:00 – 17/03/2020 13:45 מרכז קסם – סופר יש אבני נזר

17/03/2020 9:15 – 17/03/2020 13:00 ישיבת נחלת הנימין משך חכמה

17/03/2020 6:10 – 17/03/2020 7:00 בית כנסת משכן תורה רבי עקיבא

16/03/2020 23:00 – 16/03/2020 23:20 בית כנסת רבי עקיבא

16/03/2020 22:00 – 16/03/2020 22:35 בית הכנסת לומדי תורה

16/03/2020 15:35 – 16/03/2020 21:00 כולל השם רצופות שערי תשובה

16/03/2020 13:36 – 16/03/2020 13:37 מתחם גנים רבי עקיבא

16/03/2020 12:59 – 16/03/2020 13:10 קופת חולים כללית- בית מרקחת מסילת יוסף

16/03/2020 12:20 – 16/03/2020 12:57 מרפאת כללית- מחלקת קסטרו אנטרולוגיה מסילת יוסף

16/03/2020 9:45 – 16/03/2020 12:00 ישיבת נחלת בנימין אבני נזר

16/03/2020 7:00 – 16/03/2020 8:00 בית כנסת קהילת רבי עקיבא רבי עקיבא

16/03/2020 6:40 – 16/03/2020 8:00 בית כנסת המרכזי חפציבה "בית שלישי" במודיעין עילית

15/03/2020 23:00 – 15/03/2020 23:15 בית הכנסת רבי עקיבא רבי עקיבא

15/03/2020 22:00 – 15/03/2020 23:00 שעור דף יומי בית המתנדב איחוד והצלה שערי תשובה

15/03/2020 15:15 – 15/03/2020 22:00 כולל רצופות שערי תשובה

15/03/2020 15:00 – 15/03/2020 16:00 ישיבת מערבה מכון רובין

15/03/2020 12:00 – 15/03/2020 12:25 חנות שקל ועוד שדרות יחזקאל

15/03/2020 11:45 – 15/03/2020 12:00 חנות חד פעמי- ברקת מרכז עלית שדרות יחזקאל

15/03/2020 5:40 – 15/03/2020 6:30 בית כנסת קהילת רבי עקיבא רבי עקיבא

14/03/2020 19:00- 14/03/2020 19:30 בית כנסת קהילת רבי עקיבא רבי עקיבא

14/03/2020 17:15- 14/03/2020 17:35 בית כנסת קהילת רבי עקיבא רבי עקיבא

14/03/2020 7:10 – 14/03/2020 10:00 ישיבת מיר רבי עקיבא

13/03/2020 17:45 – 13/03/2020 19:00 ישיבת מיר רבי עקיבא

13/03/2020 10:00 – 13/03/2020 10:40 מאפית הודיה רבי עקיבא

13/03/2020 8:00 – 13/03/2020 8:50 בית כנסת קהילת רבי עקיבא רבי עקיבא

מקומות שבהם שהו חולי קורונה מאומתים באלעד

20/03/2020 12:30- 13:40,מרכז מסחרי נחלת יצחק, אלעד

19/03/2020 20:10- 20:30, בית הכנסת רעות, אלעד

19/03/2020 11:00- 15:30, בית כנסת קול אליהו, אלעד

19/03/2020 10:00- 11:00, בית כנסת רעות, אלעד

18/03/2020 11:00- 15:20, בית כנסת רעות, אלעד

18/03/2020 10:00-11:00, בית כנסת רעות, אלעד

17/03/2020 20:10- 20:30, בית הכנסת רעות, אלעד

17/03/2020 11:00- 15:20, בית הכנסת קול אליהו, אלעד

17/03/2020 10:00- 11:00, בית הכנסת רעות, אלעד

16/03/2020 23:30- 00:00, בית הכנסת רעות, אלעד

16/03/2020 11:00- 15:20, בית הכנסת קול אליהו, אלעד

16/03/2020 10:00-11:00, בית הכנסת רעות, אלעד

16/03/2020 09:00- 14:00, עבודה באלעד, אלעד

16/03/2020 08:00-08:00, בית כנסת דרך החיים, אלעד

15/03/2020 17:15- 19:00, ישיבה תורה בתפארתה, רבי יהודה הנשיא 1, אלעד

15/03/2020 10:00- 11:00, בית כנסת רעות, אלעד

14/03/2020 08:00- 10:30,בית כנסת נחלת משה, אלעד

13/03/2020 13:00-13:40,ברכול,שמעון הצדיק,אלעד

13/03/2020 12:40- 13:00,חנות ירקות, אלעד

13/03/2020 10:00- 11:00,בית הכנסת רעות,אלעד

19/03/2020 06:30- 07:00 בית רבי מאיר 16, אלעד

18/03/2020 20:00- 20:30,טרקלין חשמל כהלכה, אלעד

18/03/2020 19:30 20:00, חשמל "אלעד", רשב"י, אלעד

18/03/2020 19:00-19:30, חנות מכשירי חשמל רפאל, רבי יהודה הנשיא 92, אלעד

18/03/2020 18:30- 19:30,חנות זוגות,אלעד

18/03/2020 17:30-18:00,חנות בגדי ילדים BLACK &WHITE,רבי יהודה הנשיא 102, אלעד

17/03/2020 19:00-21:00,ישיבת "חוט של חסד" של הרב הרוש, אלעד

17/03/2020 17:30- 18:00, סופר מזל וברכה, רבי יהודה הנשיא 92, אלעד

17/03/2020 17:00- 17:30, חנות נעליים, רבי יונתן בן עוזיאל, אלעד

17/03/2020 17:00-17:30, חנות נעליים נעלי תהילה, רבי יהודה הנשיא 92, אלעד

14/03/2020 08:00-11:00, בית כנסת נוסח ספרדי חוני המעגל 100, אלעד

13/03/2020 17:30- 19:00, בית כנסת נוסח ספרדי, חוני המעגל 100, אלעד

19/03/2020 21:00- 21:30, חנות קשר קשר, רבי יהודה הנשיא, אלעד

19/03/2020 08:00- 11:00, סופר יינות ביתן היה שם בשעות הבוקר, אלעד

18/03/2020 19:30- 20:00 ,חנות ירוחם, אלעד

18/03/2020 18:00- 19:00, סופר יש חסד , רבנו ניסים גאון, אלעד

16/03/2020 18:00- 08:00, בית כנסת, אלעד

מקומות שבהם שהו חולי קורונה מאומתים בירושלים והסביבה

24/03/2020 7:00 – 24/03/2020 13:30 מוקד משרד הבריאות ירמיהו 39

24/03/2020 9:00 – 24/03/2020 12:00 שיח סוד האדמו"ר מבויאן 6

24/03/2020 13:00 – 24/03/2020 15:00 קופ"ח מאוחדת הטורים

23/03/2020 15:00 – 23/03/2020 21:00 שיח סוד האדמו"ר מבויאן 6

23/03/2020 8:00 – 23/03/2020 21:30 בית חולים שערי צדק

23/03/2020 9:50 – 23/03/2020 11:50 מד"א רוממה

23/03/2020 8:00 – 23/03/2020 22:00 מיון שע"צ

22/03/2020 23:00 – 23/03/2020 1:00 מיון פנימי בי"ח הדסה עין כרם

22/03/2020 8:00 – 22/03/2020 11:00 קופ"ח מאוחדת ארזי הבירה

21/03/2020 21:30 – 21/03/2020 22:27 טרם פסגת זאב

21/03/2020 22:00 – 22/03/2020 0:00 בטרם פסגת זאב 158

21/03/2020 5:00 – 21/03/2020 8:00 בית כנסת פני שמואל מנחם מנדל משקלוב 7

20/03/2020 7:00 – 20/03/2020 8:00 בית כנסת "אור הצפון" אבינדב 19

19/03/2020 8:00 – 23/03/2020 17:00 ישיבת אור דוד

19/03/2020 19:15 – 19/03/2020 19:30 חנות "עוטר ישראל" כנפי נשרים 31

19/03/2020 19:00 – 19/03/2020 19:15 חנות "ליבוביץ" כנפי נשרים 6

19/03/2020 14:30 – 19/03/2020 17:30 חב' בסדנו – קניון הר חוצבים המרפא 1

19/03/2020 11:30 – 19/03/2020 12:05 קופ"ח כללית אלעזר המכבי 1

19/03/2020 11:00 – 19/03/2020 16:30 הדסה עין כרם

19/03/2020 9:00 – 19/03/2020 18:00 מחלקה פנימית א' הדסה הר הצופים

19/03/2020 6:45 – 19/03/2020 14:45 מוקד משרד הבריאות ירמיהו 39

19/03/2020 14:30 – 19/03/2020 16:00 סופרמרקט "רמי לוי" החוצבים

19/03/2020 10:10 – 19/03/2020 10:25 מרכז שלם

19/03/2020 9:30 – 19/03/2020 10:40 בית חב"ד קנאי הגליל

19/03/2020 8:00 – 19/03/2020 8:00 בית כנסת הר צבי צפניה

19/03/2020 8:00 – 19/03/2020 8:00 אושר עד תלפיות

19/03/2020 7:30 – 19/03/2020 8:35 בית כנסת מרכזי רמת שיקמה

18/03/2020 15:10 – 18/03/2020 16:10 שופרסלדיל שח"ל 79

18/03/2020 9:30 – 18/03/2020 10:30 סופר "מעיין" 2000- שער בנימין

18/03/2020 9:20 – 18/03/2020 19:00 נסע בהסעה לישיבה "מיר" בית ישראל 14

18/03/2020 9:00 – 18/03/2020 18:00 מחלקה פנימית א' הדסה הר הצופים

18/03/2020 6:30 – 18/03/2020 14:00 מוקד משרד הבריאות ירמיהו

18/03/2020 19:00 – 18/03/2020 19:30 בית כנסת חסידים

18/03/2020 11:00 – 18/03/2020 16:15 ישיבת "ופרצת" הרב ריינס 16

18/03/2020 8:00 – 18/03/2020 8:00 הדסה ע"כ באיזור הטכני

18/03/2020 6:30 – 18/03/2020 7:30 בית כנסת חסידים

18/03/2020 14:00 – 18/03/2020 14:15 חנות מעיין 2000- מרכז כלל יפו 97

18/03/2020 13:00 – 18/03/2020 16:00 רמי לוי

17/03/2020 19:00 – 17/03/2020 20:30 בית הכנסת "בורוכוב" קומה 1 שכונת הבוכרים דוד 21

17/03/2020 18:00 – 17/03/2020 20:00 מלון דן פנורמה

17/03/2020 8:20 – 17/03/2020 19:00 ישיבה "מיר" ירושלים ע בית ישראל 14

17/03/2020 8:00 – 17/03/2020 10:00 בית כנסת מקווה בית ישראל

17/03/2020 6:50 – 17/03/2020 15:16 מוקד משרד הבריאות ירמיהו 39

17/03/2020 1:00 – 17/03/2020 9:00 מחלקה פנימית א' הר הצופים

17/03/2020 15:30 – 17/03/2020 16:52 ישיבת :"ופרצת" הרב ריינס 16

17/03/2020 15:13 – 17/03/2020 15:30 חנות א.נ.ח כנפי נשרים 3

17/03/2020 11:45 – 17/03/2020 11:30 אלקטרוסליל

17/03/2020 11:27 – 17/03/2020 15:13 ישיבת "ופרצת" הרב ריינס 16

17/03/2020 11:00 – 17/03/2020 20:00 חנות "טמבור" הרב עוזיאל

17/03/2020 14:00 – 17/03/2020 14:30 תחנת דלק פז

17/03/2020 10:30 – 17/03/2020 10:30 בית החולים שערי צדק ירושלים אשפוז יום

17/03/2020 8:00 – 17/03/2020 8:00 סופר אושר עד

16/03/2020 21:00 – 16/03/2020 22:30 חתונה בבית כנסת הרב ארוש

16/03/2020 9:00 – 16/03/2020 18:00 מחלקה פנימית א הדסה הר הצופים

16/03/2020 7:40 16/03/2020 8:30 קופ"ח מאוחדת וייסברג חיים

16/03/2020 12:00 – 16/03/2020 14:00 סופר ויקטור – קניון מלחה

16/03/2020 11:00 – 16/03/2020 20:00 חנות "טמבור" הרב עוזיאל

16/03/2020 10:20 – 16/03/2020 15:00 ישיבת ופרצת הרב ריינס 16

16/03/2020 8:30 – 16/03/2020 9:30 יוחננוף בתלפיות

16/03/2020 19:00 – 16/03/2020 20:30 חתונה קדיש לוז 1

16/03/2020 9:00 – 16/03/2020 11:00 קופ"ח מאוחדת אגריפס

16/03/2020 9:00 – 16/03/2020 11:00 בית חבד קנאי הגליל

16/03/2020 8:00 – 16/03/2020 9:00 רכבת ישראל

15/03/2020 16:00 – 15/03/2020 19:00 בישיבת "מיר" בירושלים בית ישראל 14

15/03/2020 9:30 – 15/03/2020 15:00 "עינית"

15/03/2020 7:00 – 15/03/2020 8:00 בי"כ מרכזי אולסוונגר בקרית יובל אולשוונגר

15/03/2020 11:00 – 15/03/2020 20:00 חנות "טמבור" הרב עוזיאל

15/03/2020 11:00 – 15/03/2020 18:30 ישיבת "ופרצת" הרב ריינס 16

15/03/2020 10:30 – 15/03/2020 11:30 סופר פארם תחנה מרכזית

15/03/2020 10:00 – 15/03/2020 13:30 בית הדין הגדול לערעורים אהליאב 5

15/03/2020 8:00 – 22/03/2020 8:00 קופת חולים מאוחדת

15/03/2020 8:00 – 19/03/2020 8:00 בית כנסת שערי ניסים ברמת שרת

15/03/2020 19:30 – 15/03/2020 23:00 נחל, ליד אבן ספיר

15/03/2020 17:00 – 15/03/2020 19:00 כולל ללוב בר אילן

15/03/2020 13:30 – 15/03/2020 14:00 קופת חולים לאומית בית מרקחת

15/03/2020 13:00 – 15/03/2020 13:30 קופת חולים לאומית

15/03/2020 8:30 – 18/03/2020 8:30 בית כנסת סדיגורא שטיבל א'

15/03/2020 6:10 – 18/03/2020 7:20בית אהרון, ליד בית הטלויזיה, רח' שכון הרבנים

14/03/2020 13:15 – 14/03/2020 14:00 בי"כ "הגרא" בית וגן

14/03/2020 8:00 – 14/03/2020 9:00 בי"כ "אמשיהוב" בית וגן

14/03/2020 15:00 – 14/03/2020 16:30 בית כנסת חסדי שמואל

14/03/2020 12:30 – 14/03/2020 12:45 בית כנסת אוהל יצחק קרית משה

14/03/2020 8:30 – 14/03/2020 11:30 בית כנסת זויהל בית ישראל

14/03/2020 8:15 – 14/03/2020 10:30 בית כנסת אוהל יצחק קרית משה

14/03/2020 8:00 – 14/03/2020 11:00 בית כנס בויאם מלכי ישראל

14/03/2020 8:00 – 14/03/2020 11:00 בית כנסת עדת ישראל נזר דוד

14/03/2020 7:45 – 14/03/2020 10:30 בספריה העירונית מאיירהוף יהודה הנשיא 2

14/03/2020 0:30 – 14/03/2020 7:00 לינה בחיידר של בעלז תכלת מרדכי 9

13/03/2020 19:00 – 19/03/2020 20:00 בי"כ חניכי ההישיבות בית וגן

13/03/2020 18:30 – 13/03/2020 20:00 בית כנסת יקר – למעלה

13/03/2020 19:00 – 13/03/2020 8:00 בית כנסת חסידים

13/03/2020 15:40 – 13/03/2020 16:40 מאפית דובשנית מחנה יהודה

13/03/2020 6:30 – 13/03/2020 7:30 בית כנסת חסידים

13/03/2020 6:30 – 13/03/2020 7:30 בית כנסת חסידים

13/03/2020 17:30 – 13/03/2020 18:30 בית כנסת אוהל יצחק קרית משה

13/03/2020 17:00 – 14/03/2020 19:00 בית חים, ביהכנ"ס בזמני התפילות כף החיים

13/03/2020 17:00 – 13/03/2020 18:30 בית כנסת חוט של חסד שמואל הנביא 13

13/03/2020 12:30 – 13/03/2020 13:30 מסעדת אנה טיחו

13/03/2020 11:00 – 13/03/2020 12:00 בית כנסת סקוירא הטורים

13/03/2020 8:00 – 14/03/2020 8:00 בית הכנסת הגדול בעלז דובר שלום 10

13/03/2020 8:00 – 14/03/2020 8:00 טיש של האדמור מבעלז באולם הטיש דובר שלום 14

13/03/2020 8:00 – 14/03/2020 8:00 שבת חתן בי"כ אגסי שמעון 1

13/03/2020 8:00 – 14/03/2020 8:00 שבת חתן בי"כ חווה דעת אגסי שמעון 1

13/03/2020 7:00 – 13/03/2020 8:00 קול יעקב דברי ירוחם 4

13/03/2020 7:00 – 13/03/2020 10:30 בית כנסת ברסלב הרב סלנט 36

מקומות שבהם שהו חולי קורונה מאומתים באשדוד

25/03/2020 19:00 – 07:00, בי"ח אסותא- חדר ניתוח הרפואה 7 ,אשדוד

23/03/2020 19:00 – 07:00 , חדר ניתוח בי"ח אסותא הרפואה 7 , אשדוד

23/03/2020 10:00 – 11:00, בית מרקחת קופ"ח כללית גור דב, אשדוד

19/03/2020 09:00 – 11:00 , סופר שופרסל הבושם, אשדוד

19/03/2020 08:30 – 09:00 , בית מרקחת כללית גור דב , אשדוד

18/03/2020 09:30 – 10:30, מרפאת ד"ר בראון, אשדוד

18/03/2020 07:00 – 18:00 , חדר ניתוח בי"ח אסותא, הרפואה 7, אשדוד

17/03/2020 15:00 – 23:00 , חדר ניתוח אסותא הרפואה 7, אשדוד

17/03/2020 12:00 – 12:10 , שפע מרקט, אשדוד

16/03/2020 17:00 – 17:30 , מרפאת ד"ר בראון, אשדוד

16/03/2020 07:00 – 15:00 , חדר ניתוח אסותא הרפואה 7, אשדוד

15/03/2020 15:00 – 23:00, חדר ניתוח אסותא הרפואה 7, אשדוד

14/03/2020 20:30 – 22:30, שופרסל הבושם, אשדוד

14/03/2020 19:30 – 20:30, מקס סטוק בעלי מלאכה 4, אשדוד

14/03/2020 15:00 – 23:00, חדר ניתוח אסותא הרפואה 7, אשדוד

24/03/2020 13:00 – 17:00 , ביהח אסותא, אשדוד

24/03/2020 08:00 – 08:00 , רמי לוי, אשדוד

21/03/2020 19:00 – 19:30 , בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד

21/03/2020 17:00 – 18:00, בית הכנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד

21/03/2020 08:45 – 11:30, בית כנסת אימרי חיים ויז'ניץ , אשדוד

20/03/2020 17:00 – 19:00, תפילה בחצר הבניין של בית הכנסת, אשדוד

20/03/2020 09:00 – 10:00, בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד

19/03/2020 22:00 – 23:00 , בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד

19/03/2020 17:00 – 18:00 , בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד

19/03/2020 08:30 – 09:30, בית הכנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד

19/03/2020 08:00 – 08:00, קופת חולים כללית , אשדוד

19/03/2020 08:00 – 08:00, רמי לוי אזור תעשיה אשדוד , אשדוד

19/03/2020 08:00- 08:00 , אושר עד, אשדוד

19/03/2020 08:00- 08:00 , בית כנסת שובה ישראל, אשדוד

18/03/2020 10:30- 11:30, בית הכנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד

18/03/2020 09:30- 10:15, סניף קופת חולים מאוחדת, אשדוד

18/03/2020 05:00- 11:00, נסיעה במונית לביח אסותא, אשדוד

17/03/2020 11:00- 12:00, מכולת תור לישראל, אשדוד

17/03/2020 11:00 – 11:30, ivory – בנין ומןארשגק, אשדוד

16/03/2020 22:00 – 23:00, בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד

16/03/2020 21:00 – 21:30, תחנה מרכזית – שויצריה הקטנ, אשדוד

16/03/2020 19:45 – 22:00, מיון נשים ביח אסותא, אשדוד

16/03/2020 19:00 – 21:00 , עו"ד חיים פרנק – מגדלי משרד חיים פרנק – k tower ,18 , אשדוד

16/03/2020 17:00 – 18:00, בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס , אשדוד

16/03/2020 14:30 – 17:30, גינה שכונתית הורקנוס קהל חסידים, אשדוד

15/03/2020 22:00 – 23:00, בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד

15/03/2020 20:00 – 04:30, אולמי האצולה, אשדוד

15/03/2020 19:30 – 20:00, קופ"ח לאומי, אשדוד

15/03/2020 17:00 – 18:00, בית כנסת קהל חסידים אליעזר בן הורקנוס, אשדוד

15/03/2020 16:30 – 17:00, מכולת נתיב החסד, אשדוד

14/03/2020 19:00 – 19:30 , בית הכנסת אימרי חיים ויז'ניץ, אשדוד

14/03/2020 17:00 – 18:00, בית הכנסת אימרי חיים ויז'ניץ, אשדוד

14/03/2020 08:45 – 11:30, בית כנסת אימרי חיים ויז'ניץ, אשדוד

14/03/2020 08:00 – 08:00, בית כנסת הרב פינטו שבט בנימין, אשדוד

13/03/2020 17:00 -19:00, בית כנסת אמרי חיים ויז'ניץ, אשדוד

16.3 בשופרסל דיל ברחוב שדרות הרצל 1 אשדוד בשעות 8.30-9.45, אשדוד.

17.3 21:20-21:30 חנות נעלי שילת רחוב רשב"י אשדוד.

17.3 21:50-22:00 חנות "שוזים" רחוב יהודה הנשיא אשדוד.

17.3 חנות IVORY רחוב הרצל 1, באשדוד שעות 11.00-11.30, אשדוד.

פרטי תחבורה ציבורית שבה היו חולי קורונה מאומתים

נסיעה באוטובוס 23/03/2020 20:00 עד 24/03/2020 21:30 בחברת אפיקים מספר קו 400 מ- ירושלים תחנה מרכזית ירושלים ל- בני ברק אזור תעשייה

נסיעה באוטובוס 23/03/2020 17:15 עד 24/03/2020 19:30 בחברת אפיקים מספר קו 425 מ- פתח תקווה החרש/עמל ל- ירושלים תחנה מרכזית ירושלים

נסיעה באוטובוס 23/03/2020 14:30 עד 24/03/2020 16:10 בחברת אפיקים מספר קו 400 מ- ירושלים תחנה מרכזית ירושלים ל- בני ברק אזור תעשייה

נסיעה באוטובוס 23/03/2020 12:00 עד 24/03/2020 13:50 בחברת אפיקים מספר קו 400 מ- בני ברק אזור תעשייה ל- ירושלים תחנה מרכזית ירושלים

נסיעה באוטובוס 23/03/2020 19:30 עד 23/03/2020 20:30 בחברת חברת קוים מספר קו 139 מ- בני ברק כהנמן – כיכר תעשייה ל- ביתר עילית ביתר עלית רחוב המגיד ממעזריטש

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 11:00 עד 23/03/2020 12:00 בחברת אגד מספר קו 402 מ- בני ברק אדמור מגור חזון איש ל- ירושלים ברנדיס

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 23:00 עד 23/03/2020 01:00 בחברת קווים מספר קו נסיעה באוטובוס פרטי מ- חולון חניון הנאי איזור תעשייה ל- דייר חנא מספר תחנות: בועיינה נגודאת, דייר חנא, ואדי סלאמה, צומת כרמיאל.

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 23:00 עד 23/03/2020 01:00 בחברת מספר קו אוטובוס הסעת עובדים מ- חולון חניון הבנאי אזור תעשיה ל- דייר חנא

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 23:00 עד 23/03/2020 00:00 בחברת אפיקים מספר קו 356 מ- בני ברק תחנה מרכזית ל- קרית מלאכי

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 21:40 עד 22/03/2020 23:30 בחברת אפיקים מספר קו 422 מ- ירושלים המ"ג/ירמיהו ל- בני ברק אזור תעשייה

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 22:00 עד 22/03/2020 23:00 בחברת קווים מספר קו 168 מ- תל אביב – יפו כרמלית ל- קרית אונו מרכזית

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 21:00 עד 22/03/2020 22:00 בחברת קווים מספר קו 168 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו כרמלית

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 20:30 עד 22/03/2020 22:00 בחברת מספר קו 55 מ- קרית אונו מסוף אונו ל- תל אביב – יפו רידינג

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 19:30 עד 22/03/2020 21:40 בחברת אפיקים מספר קו 400 מ- בני ברק אזור תעשייה ל- ירושלים תחנה מרכזית ירושלים

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 21:00 עד 22/03/2020 21:30 בחברת קווים מספר קו 68 מ- תל אביב – יפו תחנה מרכזית ל- קרית אונו מסוף

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 19:40 עד 22/03/2020 21:00 בחברת קווים מספר קו 168 מ- תל אביב – יפו כרמלית ל- קרית אונו מרכזית

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 19:00 עד 22/03/2020 20:30 בחברת מספר קו 55 מ- תל אביב – יפו מסוף רידינג ל- קרית אונו מסוף רידינג

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 18:30 עד 22/03/2020 19:30 בחברת קווים מספר קו 68 מ- קרית אונו מסוף ל- תל אביב – יפו תחנה מרכזית

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 18:20 עד 22/03/2020 19:30 בחברת קווים מספר קו 168 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו כרמלית

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 17:30 עד 22/03/2020 19:00 בחברת קווים מספר קו 55 מ- קרית אונו מסוף קרית אונו ל- תל אביב – יפו רידינג

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 17:00 עד 22/03/2020 19:00 בחברת אפיקים מספר קו 425 מ- ירושלים תחנה מרכזית ירושלים ל- פתח תקווה עמל/שלמה מיכאליס

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 17:00 עד 22/03/2020 18:00 בחברת קווים מספר קו 68 מ- תל אביב – יפו תחנה מרכזית ל- קרית אונו מסוף

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 14:40 עד 22/03/2020 17:00 בחברת אפיקים מספר קו 422 מ- בני ברק אזור תעשייה ל- ירושלים המ"ג/ירמיהו

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 15:30 עד 22/03/2020 16:30 בחברת קווים מספר קו 68 מ- קרית אונו מסוף קרית אונו ל- תל אביב – יפו תחנה מרכזית

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 16:15 עד 22/03/2020 16:18 בחברת מספר קו 6 קו פנימי מ- מודיעין עילית רבי עקיבא ג ל- מודיעין עילית שד' יחזקאל דרך ק. ספר

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 13:50 עד 22/03/2020 14:10 בחברת מספר קו 143 מ- ירושלים גבעת התחמושת ל- כוכב יעקב אביר יעקב

נסיעה ברכבת 22/03/2020 13:15 עד 22/03/2020 13:40 בחברת רכבת קלה מספר קו מ- ירושלים עיריית ירושלים ל- ירושלים גבעת התחמושת

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 12:45 עד 22/03/2020 13:15 בחברת מספר קו 4 מ- פרדס חנה-כרכור קדמה כרכור ל- פרדס חנה-כרכור מוסקוביץ

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 15:55 עד 22/03/2020 12:00 בחברת אגד מספר קו 402 מ- ירושלים אוהל יהושוע ל- בני ברק חזונו

נסיעה ברכבת 22/03/2020 11:40 עד 22/03/2020 12:00 בחברת רכבת קלה מספר קו מ- ירושלים גבעת התחמושת ל- ירושלים עיריית ירושלים

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 11:20 עד 22/03/2020 11:40 בחברת מספר קו 143 מ- כוכב יעקב אביר יעקב אבני חפץ ל- ירושלים תחנת הרכבת הקלה גבעת התחמושת

נסיעה באוטובוס 22/03/2020 08:00 עד 22/03/2020 08:30 בחברת מספר קו 4 מ- פרדס חנה-כרכור מוסקוביץ ל- פרדס חנה-כרכור רחוב קדמה

נסיעה באוטובוס 14/03/2020 20:00 עד 22/03/2020 08:00 בחברת מספר קו 402 מ- ירושלים בר אילן שמואל הנביא ל- בני ברק דבורה הנביאה

נסיעה באוטובוס 12/03/2020 19:30 עד 20/03/2020 20:15 בחברת דן מספר קו 166 מ- תל אביב – יפו ארלוזרוב ויצמן ל- פתח תקווה עד"ש שפית

נסיעה באוטובוס 20/03/2020 08:30 עד 20/03/2020 09:00 בחברת מספר קו מ- חיפה בית חולים רמבם ל- חיפה שפרינצק

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 08:00 עד 20/03/2020 08:00 בחברת קווים מספר קו 280 מ- בני ברק בני ברק ל- אלעד אלעד

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 22:00 עד 19/03/2020 23:00 בחברת קווים מספר קו 168 מ- תל אביב – יפו כרמלית ל- קרית אונו מרכזית

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 18:36 עד 19/03/2020 22:30 בחברת אפיקים מספר קו 422 מ- בני ברק הלוך חזור ל- ירושלים הלוך חזור

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 12:30 עד 19/03/2020 22:30 בחברת אפיקים מספר קו 400 מ- בני ברק הלוך חזור ל- ירושלים הלוך חזור

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 21:00 עד 19/03/2020 22:00 בחברת קווים מספר קו 168 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו כרמלית

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 19:40 עד 19/03/2020 21:00 בחברת קווים מספר קו 168 מ- תל אביב – יפו כרמלית ל- קרית אונו מרכזית

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 19:00 עד 19/03/2020 20:00 בחברת דן בדרום מספר קו 16 מ- עד הלום קוסמוס ל- אשקלון מישאל

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 18:20 עד 19/03/2020 19:30 בחברת קווים מספר קו 168 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו כרמלית

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 18:45 עד 19/03/2020 19:00 בחברת אגד מספר קו 146 מ- חולון שדרות ירושלים ל- פתח תקווה

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 16:30 עד 19/03/2020 16:30 בחברת אגד מספר קו 12 מ- רחובות לח'י ל- רחובות צומת אושיות

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 15:00 עד 19/03/2020 16:00 בחברת אפיקים מספר קו 350 מ- בני ברק רבי עקיבא ל- אשדוד אליעזר בן הורקנוס

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 12:00 עד 19/03/2020 14:10 בחברת אגד מספר קו 5 מ- אשקלון דוידי סנטר ל- אשקלון שופרסל דיל

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 12:30 עד 19/03/2020 12:35 בחברת קווים מספר קו 2 מ- מודיעין עילית אבני נזר ל- מודיעין עילית רבי עקיבא

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 11:30 עד 19/03/2020 12:20 בחברת אפיקים מספר קו 350 מ- אשדוד בעל הנס ל- בני ברק וורשה

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 09:00 עד 19/03/2020 10:00 בחברת דן בדרום מספר קו 16 מ- אשקלון מישאל ל- עד הלום קוסמוס

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 09:40 עד 19/03/2020 09:45 בחברת קווים מספר קו 2 מ- מודיעין עילית רבי עקיבא ל- מודיעין עילית אבני נזר

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 08:00 עד 19/03/2020 09:00 בחברת מספר קו 63 מ- גבעתיים כצנלסון 145 ל- תל אביב – יפו קרליבך

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 07:50 עד 19/03/2020 08:00 בחברת דן בדרום מספר קו 363 מ- אשקלון צומת אשקלון ל- יד מרדכי צומת יד מרדכי

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 07:10 עד 19/03/2020 07:45 בחברת אפיקים מספר קו 150 מ- אשדוד תחנה מרכזית ל- אשקלון תחנה מרכזית

נסיעה באוטובוס 19/03/2020 07:10 עד 19/03/2020 07:40 בחברת אגד מספר קו 145 מ- פתח תקווה הסיבים ל- חולון הרוקמים

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 21:00 עד 18/03/2020 22:00 בחברת קווים מספר קו 168 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו כרמלית

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 21:00 עד 18/03/2020 22:00 בחברת קווים מספר קו 132 מ- בית שמש כביש 3855 ל- קרית גת מקיף גרוס

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 21:30 עד 18/03/2020 21:40 בחברת דן מספר קו 2 מ- בני ברק דובק ל- בני ברק נורוק 42

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 21:00 עד 18/03/2020 21:30 בחברת קווים מספר קו 128 מ- ביתר עילית העירייה ל- בית שמש כביש 3855

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 19:25 עד 18/03/2020 20:30 בחברת קווים מספר קו 168 מ- תל אביב – יפו כרמלית ל- קרית אונו מרכזית

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 05:30 עד 18/03/2020 19:15 בחברת אפיקים מספר קו 350 מ- אשדוד יצחק הנשיא ל- בני ברק עזרא ונחמיה

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 18:00 עד 18/03/2020 19:00 בחברת קווים מספר קו 168 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו כרמלית

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 16:17 עד 18/03/2020 17:17 בחברת מספר קו 343 או 349 מ- ירושלים רחוב וייצמן בכניסה לעיר ל- רחובות רחוב שאול צרנכובסקי (פינת סעדיה גאון)

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 16:30 עד 18/03/2020 17:00 בחברת מספר קו מונית מנתב"ג מ- לוד שדה תעופה בן גוריון ל- בני ברק רחוב קושניר 24

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 15:30 עד 18/03/2020 15:50 בחברת דן מספר קו קו 53 מ- בני ברק רבי עקיבא ל- בני ברק חזון איש

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 12:00 עד 18/03/2020 12:30 בחברת מספר קו 180 מ- אלעד יהודה הנשיא /הוני מעגל ל- בני ברק אהרונוביץ ריינס

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 10:00 עד 18/03/2020 11:45 בחברת אגד מספר קו 5 מ- אשקלון דוידי סנטר ל- אשקלון שוק עירוני

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 11:00 עד 18/03/2020 11:30 בחברת מספר קו 71 מ- חולון אופיין-ויצמן, מספר תחנה 36326 ל- תל אביב – יפו דרך נמיר יהודה המכבי

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 10:02 עד 18/03/2020 10:49 בחברת מספר קו 343 או 349 מ- רחובות רחוב שאול צרנכובסקי (פינת סעדיה גאון) ל- ירושלים רחוב ויצמן בכניסה לעיר

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 09:00 עד 18/03/2020 10:00 בחברת קווים מספר קו 132 מ- קרית גת מקיף גרוס ל- ביתר עילית רבי עקיבא

נסיעה באוטובוס 12/03/2020 08:50 עד 18/03/2020 09:55 בחברת אגד מספר קו 39 /1 מ- ירושלים מלכי ישראל ל- ירושלים בר אילן/ מלכי ישראל

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 07:10 עד 18/03/2020 08:45 בחברת דן בדרום מספר קו 465 מ- אשדוד מרכזית ל- יד מרדכי צומת יד מרדכי

נסיעה באוטובוס 12/03/2020 07:50 עד 18/03/2020 08:45 בחברת אגד מספר קו 402 מ- בני ברק ברנדס ל- ירושלים מלכי ישראל

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 08:00 עד 18/03/2020 08:30 בחברת מונית פרטית מספר קו מ- תל אביב – יפו ההגנה ל- רחובות

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 07:10 עד 18/03/2020 07:40 בחברת אגד מספר קו 145 מ- פתח תקווה הסיבים ל- חולון הרוקמים

נסיעה באוטובוס 18/03/2020 06:30 עד 18/03/2020 07:00 בחברת מונית פרטית מספר קו מ- תל אביב – יפו נתבג ל- תל אביב – יפו רכבת ההגנה

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 23:30 עד 18/03/2020 01:00 בחברת קווים מספר קו 168 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו כרמלית

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 22:45 עד 18/03/2020 00:30 בחברת קווים מספר קו 137 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו מרכזית

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 22:00 עד 17/03/2020 23:30 בחברת קווים מספר קו 168 מ- תל אביב – יפו כרמלית ל- קרית אונו מרכזית

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 18:30 עד 17/03/2020 23:30 בחברת אפיקים מספר קו 400 מ- בני ברק הלוך חזור ל- ירושלים הלוך חזור

נסיעה באוטובוס 11/03/2020 18:30 עד 17/03/2020 23:30 בחברת אפיקים מספר קו 400 מ- בני ברק הלוך חזור ל- ירושלים הלוך חזור

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 23:00 עד 17/03/2020 23:10 בחברת קווים מספר קו 2 מ- מודיעין עילית משך חכמה ל- מודיעין עילית רבי עקיבא

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 21:10 עד 17/03/2020 23:00 בחברת קווים מספר קו 137 מ- תל אביב – יפו מרכזית ל- יהוד מרכזית

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 22:00 עד 17/03/2020 22:10 בחברת קווים מספר קו 6 מ- מודיעין עילית שערי תשובה ל- מודיעין עילית מסילת ישרים

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 21:15 עד 17/03/2020 22:00 בחברת קווים מספר קו 280 מ- בני ברק גן ורשא ל- אלעד יהודה הנשיא

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 21:00 עד 17/03/2020 22:00 בחברת קווים מספר קו 168 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו כרמלית

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 21:00 עד 17/03/2020 22:00 בחברת קווים מספר קו 132 מ- בית שמש כביש 3855 ל- קרית גת מקיף גרוס

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 21:00 עד 17/03/2020 21:30 בחברת קווים מספר קו 128 מ- ביתר עילית העירייה ל- בית שמש 3855

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 21:05 עד 17/03/2020 21:05 בחברת מספר קו 5 מ- אזור מחלף השבעה ל- אשדוד שבי ציון פינת הרצל

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 20:00 עד 17/03/2020 21:05 בחברת מספר קו 312 מ- חולון ליברה ל- אזור

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 19:25 עד 17/03/2020 21:00 בחברת קווים מספר קו 168 מ- תל אביב – יפו כרמלית ל- קרית אונו מרכזית

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 19:10 עד 17/03/2020 21:00 בחברת קווים מספר קו 137 מ- תל אביב – יפו רמת אביב ל- יהוד מרכזית

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 19:30 עד 17/03/2020 20:00 בחברת מספר קו מ- קרית אתא קרית אתא ל- חיפה בת גלים

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 19:30 עד 17/03/2020 20:00 בחברת אגד מספר קו 146 מ- חולון שדרות ירושלים ל- פתח תקווה הסיבים

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 18:45 עד 17/03/2020 19:45 בחברת אגד מספר קו 174 מ- ירושלים בנייני האומה ל- מעלה אדומים מצפה נבו ד'

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 19:00 עד 17/03/2020 19:30 בחברת קוים מספר קו 82 מ- תל אביב – יפו רכבת ארלוזרוב ל- פתח תקווה חיים עוזר פתח תקווה

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 19:00 עד 17/03/2020 19:30 בחברת קווים מספר קו 280 מ- אלעד יהודה הנשיא ל- בני ברק גן ורשא

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 18:00 עד 17/03/2020 19:00 בחברת קווים מספר קו 168 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו כרמלית

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 17:10 עד 17/03/2020 19:00 בחברת קווים מספר קו 55 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו רידינג

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 16:52 עד 17/03/2020 18:35 בחברת מספר קו 343 או 349 מ- ירושלים רחוב ויצמן בכניסה לעיר ל- רחובות רחוב שאול צרנכובסקי (פינת סעדיה גאון)

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 16:49 עד 17/03/2020 17:49 בחברת מספר קו 18 מ- תל אביב – יפו איכילוב ל- בת ים העצמאות

נסיעה ברכבת 17/03/2020 17:18 עד 17/03/2020 17:45 בחברת מספר קו מ- חיפה מרכז השמונה ל- עתלית

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 15:15 עד 17/03/2020 15:30 בחברת מספר קו מ- חיפה בת גלים ל- קרית אתא קרי ת אתא

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 14:30 עד 17/03/2020 15:30 בחברת מספר קו 70 מ- בני ברק גשר בר אילן תחנה 21711 ל- גבעת שמואל מחלף גבעת שמואל

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 15:15 עד 17/03/2020 15:25 בחברת קווים מספר קו 6 מ- מודיעין עילית רבי עקיבא ל- מודיעין עילית שערי תשובה

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 15:00 עד 17/03/2020 15:15 בחברת מספר קו מ- חיפה בת גלים ל- קרית אתא

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 15:00 עד 17/03/2020 15:15 בחברת מספר קו מ- חיפה חוף הכרמל ל- חיפה בת גלים

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 14:30 עד 17/03/2020 15:00 בחברת מספר קו 180 או 280 מ- פתח תקווה מחלף גבעת שמואל ל- אלעד פנחס בן יאיר

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 13:07 עד 17/03/2020 14:00 בחברת מספר קו 174 מ- מעלה אדומים מצפה נבו ד' ל- ירושלים בנייני האומה

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 12:45 עד 17/03/2020 14:00 בחברת מספר קו 101 אגד מ- ירושלים החלוץ ל- בית דגן חניון חנה וסע שפירים

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 13:00 עד 17/03/2020 13:20 בחברת מספר קו 95 מ- אזור מחלף השבעה ל- חולון ליברה

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 12:00 עד 17/03/2020 13:00 בחברת מספר קו 312 מ- אשדוד לא ידוע ל- אזור מחלף השבעה

נסיעה ברכבת 17/03/2020 12:30 עד 17/03/2020 12:40 בחברת מספר קו מ- ירושלים בית וגן ל- ירושלים החלוץ

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 10:43 עד 17/03/2020 11:27 בחברת מספר קו 343 או 349 מ- רחובות רחוב שאול צרנכובסקי (פינת סעדיה גאון) ל- ירושלים ויצמן בכניסה לעיר

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 09:00 עד 17/03/2020 10:00 בחברת קווים מספר קו 132 מ- קרית גת מקיף גרוס ל- ביתר עילית רבי עקיבא

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 08:30 עד 17/03/2020 09:30 בחברת קווים מספר קו 451 מ- רמלה שד ויצמן ל- תל אביב – יפו הר ציון

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 08:10 עד 17/03/2020 08:40 בחברת אפיקים מספר קו 465 מ- אשקלון צומת אשקלון ל- אשדוד תחנה מרכזית

נסיעה ברכבת 17/03/2020 07:55 עד 17/03/2020 08:30 בחברת מספר קו מ- עתלית עתלית ל- חיפה מרכז השמונה

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 07:50 עד 17/03/2020 08:20 בחברת קווים מספר קו 138 מ- ראשון לציון דרך המכבים/ שדרות הציונות ל- אור יהודה יהדות קנדה

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 07:12 עד 17/03/2020 08:00 בחברת מספר קו 10 מ- בת ים העצמאות ל- תל אביב – יפו איכילוב

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 07:40 עד 17/03/2020 07:50 בחברת אגד מספר קו 8 מ- ראשון לציון שדרות היובל/האורנים ל- ראשון לציון דרך המכבים/שדרות הציונות

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 07:10 עד 17/03/2020 07:40 בחברת אגד מספר קו 145 מ- פתח תקווה הסיבים ל- חולון הרוקמים

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 06:30 עד 17/03/2020 07:00 בחברת מספר קו 280 חברת קווים מ- אלעד פנחס בן יאיר ל- בני ברק תחנת כהנמן אשל אברהם

נסיעה באוטובוס 12/03/2020 00:20 עד 17/03/2020 04:30 בחברת אפיקים מספר קו 422 מ- ירושלים הלוך חזור ל- בני ברק הלוך חזור

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 23:30 עד 17/03/2020 01:00 בחברת קווים מספר קו 168 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו כרמלית

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 00:00 עד 17/03/2020 00:45 בחברת מספר קו 417 מ- בית שמש צומת הרטוב ל- ירושלים תחנה מרכזית

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 21:00 עד 17/03/2020 00:00 בחברת מספר קו 280 מ- בני ברק רבי עקיבא ל- אלעד

נסיעה באוטובוס 17/03/2020 21:00 עד 17/03/2020 00:00 בחברת מספר קו 280 מ- בני ברק רבי עקיבא ל- אלעד

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 22:00 עד 16/03/2020 23:30 בחברת קווים מספר קו 168 מ- תל אביב – יפו כרמלית ל- קרית אונו מרכזית

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 21:10 עד 16/03/2020 23:00 בחברת קווים מספר קו 137 מ- תל אביב – יפו רמת אביב ל- יהוד מרכזית

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 22:35 עד 16/03/2020 22:55 בחברת קווים מספר קו 6 מ- מודיעין עילית יהודה הנשיא ל- מודיעין עילית רבי עקיבא

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 21:52 עד 16/03/2020 22:05 בחברת דן מספר קו 66 מ- פתח תקווה בר כוכבא ל- פתח תקווה צומת גהה

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 21:50 עד 16/03/2020 22:00 בחברת קווים מספר קו 6 מ- מודיעין עילית שערי תשובה ל- מודיעין עילית רבי עקיבא

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 21:00 עד 16/03/2020 22:00 בחברת מספר קו 168 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו כרמלית

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 21:00 עד 16/03/2020 22:00 בחברת קווים מספר קו 132 מ- בית שמש כביש 3855 ל- קרית גת מקיף גרוס

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 21:30 עד 16/03/2020 21:50 בחברת אפיקים מספר קו 17 מ- פתח תקווה הרשש ל- פתח תקווה בר כוכבא

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 21:30 עד 16/03/2020 21:30 בחברת מספר קו 15 מ- אשדוד מרכזית ל- אשדוד קדרון

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 21:00 עד 16/03/2020 21:30 בחברת קויים מספר קו 128 מ- ביתר עילית העירייה ל- בית שמש כביש 3855

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 20:30 עד 16/03/2020 21:30 בחברת קווים מספר קו 180 מ- בני ברק ז'בוטינסקי אבו חצירא ל- אלעד

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 19:25 עד 16/03/2020 21:00 בחברת מספר קו 168 מ- תל אביב – יפו כרמלית ל- קרית אונו מרכזית

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 19:10 עד 16/03/2020 21:00 בחברת קווים מספר קו 137 מ- תל אביב – יפו רמת אביב ל- יהוד מרכזית

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 20:00 עד 16/03/2020 20:15 בחברת אגד מספר קו 146 מ- חולון שדרות ירושלים ל- פתח תקווה

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 19:03 עד 16/03/2020 20:00 בחברת מספר קו 18 מ- תל אביב – יפו איכילוב ל- בת ים העצמאות

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 18:56 עד 16/03/2020 20:00 בחברת אגד מספר קו 174 מ- ירושלים בנייני האומה ל- מעלה אדומים מצפה נבו ד'

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 18:00 עד 16/03/2020 19:00 בחברת קווים מספר קו 168 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו כרמלית

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 17:10 עד 16/03/2020 19:00 בחברת קווים מספר קו 55 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו רידינג

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 17:00 עד 16/03/2020 18:00 בחברת מספר קו 348 מ- מגדל העמק תחנה מרכזית ל- עפולה תחנה מרכזית

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 14:00 עד 16/03/2020 18:00 בחברת מספר קו 15 מ- אשדוד מרכזית ל- אשדוד קדרון

נסיעה ברכבת 16/03/2020 17:15 עד 16/03/2020 17:45 בחברת מספר קו מ- חיפה מרכז השמונה ל- עתלית

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 16:00 עד 16/03/2020 16:30 בחברת אפיקים מספר קו 250 מ- פתח תקווה מחלף גהה ל- ראש העין צה"ל

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 15:45 עד 16/03/2020 16:00 בחברת אגד תעבורה מספר קו 147 מ- מעלה מכמש תחנת דלק מעבר מכמד ל- מעלה מכמש מעלה מכמש

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 15:00 עד 16/03/2020 16:00 בחברת מספר קו 343 או 349 מ- ירושלים ויצמן בכניסה לעיר ל- רחובות רחוב שאול צרנכובסקי (פינת סעדיה גאון)

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 15:20 עד 16/03/2020 15:35 בחברת קווים מספר קו 6 מ- מודיעין עילית רבי עקיבא ל- מודיעין עילית שערי תשובה 19

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 15:15 עד 16/03/2020 15:20 בחברת מספר קו 143 מ- כוכב יעקב כוכב יעקב ל- מעלה מכמש תחנת דלק מעבר מכמש

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 14:30 עד 16/03/2020 15:00 בחברת מספר קו 280 מ- אלעד יונתן בן עוזיאל ל- בני ברק חזון איש

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 13:31 עד 16/03/2020 14:30 בחברת אגד מספר קו 174 מ- מעלה אדומים מצפה נבו ד' ל- ירושלים בנייני האומה

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 13:40 עד 16/03/2020 14:10 בחברת מספר קו 78 מ- ירושלים קרן היסוד/אחד העם ל- ירושלים קרית מוריה/העסקן

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 13:30 עד 16/03/2020 14:00 בחברת מספר קו 320 מ- אזור מחלף המלאכה / השבעה ל- אשדוד מרכזית

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 13:00 עד 16/03/2020 14:00 בחברת אפיקים מספר קו 350 מ- בני ברק רבי עקיבא ל- אשדוד אליעזר בן הורקנוס

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 13:30 עד 16/03/2020 13:35 בחברת מספר קו 143 מ- מעלה מכמש תחנת דלק מעבר מכמש ל- כוכב יעקב כוכב יעקב

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 13:30 עד 16/03/2020 13:35 בחברת קווים מספר קו 2 מ- מודיעין עילית חפץ חיים ל- מודיעין עילית רבי עקיבא

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 13:10 עד 16/03/2020 13:30 בחברת מספר קו 95 מ- חולון רוקמים ל- אזור מחלף המלאכה / השבעה

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 13:15 עד 16/03/2020 13:25 בחברת אגד מספר קו 146 מ- מעלה מכמש תחנת דלק מעלה מכמש ל- מעלה מכמש אגד תעבורה

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 13:15 עד 16/03/2020 13:20 בחברת קווים מספר קו 4 מ- מודיעין עילית מסילת יוסף ל- מודיעין עילית חפץ חיים

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 11:15 עד 16/03/2020 12:15 בחברת אגד מספר קו 145 מ- פתח תקווה הסיבים ל- חולון הרוקמים

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 12:05 עד 16/03/2020 12:10 בחברת קווים מספר קו 3 מ- מודיעין עילית אבני נזר ל- מודיעין עילית חפץ חיים

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 10:20 עד 16/03/2020 10:50 בחברת מספר קו 78 מ- ירושלים ארמון הנציב ל- ירושלים קרן היסוד/אחד העם

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 09:23 עד 16/03/2020 10:11 בחברת מספר קו 343 או 349 מ- רחובות רחוב שאול צרנכובסקי (פינת סעדיה גאון) ל- ירושלים ויצמן בכניסה לעיר

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 09:30 עד 16/03/2020 10:00 בחברת מטרופולין מספר קו 606 מ- נתניה תחנת מיכאל הלפרין שפרינצק ל- תל אביב – יפו יקום

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 09:00 עד 16/03/2020 10:00 בחברת קווים מספר קו 132 מ- קרית גת מקיף גרוס ל- ביתר עילית רבי עקיבא

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 09:30 עד 16/03/2020 09:45 בחברת קווים מספר קו 2 מ- מודיעין עילית רבי עקיבא ל- מודיעין עילית אבני נזר

נסיעה ברכבת 16/03/2020 07:55 עד 16/03/2020 08:30 בחברת מספר קו מ- עתלית עתלית ל- חיפה מרכז השמונה

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 07:40 עד 16/03/2020 08:10 בחברת מספר קו 128 מ- ביתר עילית בכניסה ל- בית שמש צומת הרטוב

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 07:00 עד 16/03/2020 08:00 בחברת דן מספר קו 166 מ- פתח תקווה עד"ש שפיט ל- תל אביב – יפו ארלוזרוב

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 07:00 עד 16/03/2020 08:00 בחברת מספר קו 18/10 מ- בת ים העצמאות ל- תל אביב – יפו איכילוב

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 07:10 עד 16/03/2020 07:45 בחברת דן בדרום מספר קו 465 מ- אשדוד מרכזית ל- יד מרדכי צומת יד מרדכי

נסיעה באוטובוס 16/03/2020 07:00 עד 16/03/2020 07:30 בחברת מספר קו 245 מ- ירושלים בית וגן ל- ביתר עילית בכניסה

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 22:00 עד 15/03/2020 23:00 בחברת קווים מספר קו 180 מ- בני ברק ז'בוטינסקי אבו חצירא ל- אלעד

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 21:10 עד 15/03/2020 23:00 בחברת קווים מספר קו 137 מ- יהוד מרכזית ל- תל אביב – יפו מרכזית

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 22:25 עד 15/03/2020 22:45 בחברת דן מספר קו 82 מ- פתח תקווה הסתדרות ל- פתח תקווה צומת גהה

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 22:00 עד 15/03/2020 22:05 בחברת קווים מספר קו 6 מ- מודיעין עילית שערי תשובה ל- מודיעין עילית רבי עקיבא

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 21:00 עד 15/03/2020 22:00 בחברת קווים מספר קו 132 מ- בית שמש כביש 3855 ל- קרית גת מקיף גרוס

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 19:00 עד 15/03/2020 22:00 בחברת נתיבי אקספרס מספר קו 981 מ- צפת ירושלים ל- בני ברק

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 21:30 עד 15/03/2020 21:50 בחברת אגד מספר קו 27 מ- נתניה איקאה ל- נתניה בה"ס אורט ר"ח שחל

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 21:00 עד 15/03/2020 21:30 בחברת קווים מספר קו 128 מ- ביתר עילית העירייה ל- בית שמש כביש 3855

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 21:00 עד 15/03/2020 21:15 בחברת אגד מספר קו 39 מ- ירושלים קרית נוער זילברג ל- ירושלים קדיש לוז בת וגן ירושלים

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 20:30 עד 15/03/2020 21:15 בחברת מטרופוליטן מספר קו 501 מ- רעננה מגדל אחוזה ל- תל אביב – יפו קניון עזריאלי

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 19:10 עד 15/03/2020 21:00 בחברת קווים מספר קו 137 מ- תל אביב – יפו רכבת ל- יהוד

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 08:00 עד 15/03/2020 20:00 בחברת מספר קו קו 66 מ- בני ברק בני ברק ל- פתח תקווה

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 18:51 עד 15/03/2020 19:51 בחברת מספר קו 343 או 349 מ- ירושלים תחנת ויצמן בכניסה לעיר ל- רחובות רחוב שאול צרנכובסקי (פינת סעדיה גאון) ברחובות

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 18:05 עד 15/03/2020 19:05 בחברת מספר קו 230/209 מ- גבעת שמואל מבצע קדש ל- מודיעין עילית קופ"ח רבי עקיבא

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 18:30 עד 15/03/2020 19:00 בחברת מספר קו 15 מ- אשדוד מרכזית ל- אשדוד קדרון

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 18:20 עד 15/03/2020 19:00 בחברת מספר קו 1 מ- תל אביב – יפו מרכזית ל- בת ים

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 17:10 עד 15/03/2020 19:00 בחברת קווים מספר קו 55 מ- קרית אונו מרכזית ל- תל אביב – יפו רידינג

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 17:30 עד 15/03/2020 18:20 בחברת מספר קו 5 מ- תל אביב – יפו צפון דיזינגוף ל- תל אביב – יפו מרכזית

נסיעה ברכבת 15/03/2020 17:18 עד 15/03/2020 17:45 בחברת מספר קו מ- חיפה מרכז השמונה ל- עתלית עתלית

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 16:50 עד 15/03/2020 17:30 בחברת אגד מספר קו 947 מ- הוד השרון מרכז ל- יהוד צומת טייסים

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 16:50 עד 15/03/2020 17:30 בחברת מספר קו 947 מ- הוד השרון מרכז ל- יהוד צומת טייסים

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 16:46 עד 15/03/2020 17:01 בחברת אפיקים מספר קו 62 מ- פתח תקווה בר כוכבא ל- פתח תקווה ההסתדרות

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 16:00 עד 15/03/2020 17:00 בחברת קווים מספר קו 280 מ- בני ברק ז'בוטינסקי ל- אלעד חוני המעגל

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 15:49 עד 15/03/2020 16:49 בחברת מספר קו 18 מ- תל אביב – יפו איכילוב ל- בת ים העצמאות

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 16:00 עד 15/03/2020 16:45 בחברת מספר קו 166 מ- תל אביב – יפו הרכבת ל- פתח תקווה עד"ש שפיט

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 16:32 עד 15/03/2020 16:42 בחברת אפיקים מספר קו 17 מ- פתח תקווה צה"ל ל- פתח תקווה בר כוכבא

נסיעה ברכבת 15/03/2020 15:15 עד 15/03/2020 16:10 בחברת מספר קו מ- אשדוד דרך הרכבת ל- תל אביב – יפו השלום עזריאלי

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 14:50 עד 15/03/2020 16:00 בחברת קווים מספר קו 340 מ- מודיעין עילית חזון איש ל- ירושלים בר אילן

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 14:55 עד 15/03/2020 15:30 בחברת אגד מספר קו 947 מ- יהוד צומת טייסים ל- הוד השרון מרכז

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 14:55 עד 15/03/2020 15:30 בחברת אגד מספר קו 947 מ- יהוד צומת טייסים ל- הוד השרון מרכז

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 15:15 עד 15/03/2020 15:20 בחברת קווים מספר קו 6 מ- מודיעין עילית רבי עקיבא ל- מודיעין עילית שערי תשובה

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 15:00 עד 15/03/2020 15:20 בחברת מספר קו 304 מ- ירושלים גשר המיתרים ל- ספיר

נסיעה ברכבת 15/03/2020 15:00 עד 15/03/2020 15:00 בחברת מספר קו מ- חיפה חוף כרמל ל- תל אביב – יפו ההגנה

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 14:00 עד 15/03/2020 15:00 בחברת קווים מספר קו 277 חברת קווים מ- ירושלים בניני האומה ל- אלעד רבי יהודה הנשיא 26

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 14:20 עד 15/03/2020 14:50 בחברת קווים מספר קו 37 מ- תל אביב – יפו תחנה מרכזית ת"א ל- יהוד רחוב עצמאות\סעדיה חתוכה

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 12:30 עד 15/03/2020 14:30 בחברת אגד מספר קו 826 מ- מגדל העמק בית העלמין ל- תל אביב – יפו תחנה מרכזית ת"א

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 14:00 עד 15/03/2020 14:00 בחברת מספר קו 140 מ- בני ברק ז'בוטינסקי ל- בני ברק בני ברק

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 13:00 עד 15/03/2020 14:00 בחברת דן מספר קו 292 מ- פתח תקווה תחנה סופית -דרך מנחם בגין -קופת חולים פתח תקווה ל- בני ברק גן קדושי ורשא

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 13:00 עד 15/03/2020 14:00 בחברת אפיקים מספר קו 350 מ- בני ברק רבי עקיבא ל- אשדוד אלעזר בן הורקנוס

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 13:15 עד 15/03/2020 13:45 בחברת מספר קו נסיעה במיניבוס חברת "באבל דן" מ- תל אביב – יפו דרך השלום\ יצחק רבין ל- תל אביב – יפו נורדאו\דיזנגוף

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 13:10 עד 15/03/2020 13:30 בחברת מספר קו 95 מ- חולון רוקמים ל- אזור מחלף המלאכה / שבעה

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 12:45 עד 15/03/2020 13:30 בחברת מספר קו 3 מ- פרדס חנה-כרכור כיכר השמונה ל- פרדס חנה-כרכור מוסקוביץ

נסיעה ברכבת 15/03/2020 12:40 עד 15/03/2020 13:10 בחברת ביג פאשן אשדוד מספר קו מ- בת ים משה דיין ל- אשדוד

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 12:30 עד 15/03/2020 12:50 בחברת דן בדרום מספר קו 18 מ- אשקלון תחנה מרכזית ל- אשקלון הטייסים

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 12:30 עד 15/03/2020 12:30 בחברת דן מספר קו 17 מ- רמת גן קניון רמת גן ל- בני ברק רחוב סוקולוב

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 12:00 עד 15/03/2020 12:30 בחברת מספר קו 348 מ- עפולה תחנה מרכזית ל- מגדל העמק תחנה מרכזית

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 11:30 עד 15/03/2020 12:30 בחברת אגד מספר קו 437 מ- ירושלים תחנה מרכזית ל- אשקלון תחנה מרכזית

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 11:00 עד 15/03/2020 12:00 בחברת אגד מספר קו 343 או 349 מ- רחובות מרחוב שאול צרנכובסקי (פינת סעדיה גאון) ל- ירושלים תחנת ויצמן בכניסה לעיר

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 10:45 עד 15/03/2020 11:20 בחברת מספר קו נסיעה במיניבוס חברת "באבל דן" מ- תל אביב – יפו נורדאו דיזנגוף ל- תל אביב – יפו דרך השלום\יצחק רבין

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 10:00 עד 15/03/2020 11:00 בחברת מספר קו 230/290 קווים מ- מודיעין עילית קופ"ח רבי עקיבא ל- גבעת שמואל מבצע קדש

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 09:00 עד 15/03/2020 10:00 בחברת מספר קו 947 חברת אגד מ- ירושלים תחנה מרכזית ל- רעננה

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 09:00 עד 15/03/2020 10:00 בחברת קווים מספר קו 132 מ- קרית גת מקיף גרוס ל- ביתר עילית רבי עקיבא

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 08:06 עד 15/03/2020 09:06 בחברת מספר קו 10 מ- בת ים העצמאות ל- תל אביב – יפו איכילוב

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 08:30 עד 15/03/2020 09:00 בחברת מספר קו 277 חברת קווים מ- אלעד רבי יהודה הנשיא 25 ל- ירושלים תחנת חיים וייצמן

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 08:00 עד 15/03/2020 08:30 בחברת מספר קו 3 מ- פרדס חנה-כרכור מוסקוביץ ל- פרדס חנה-כרכור כיכר השמונה

נסיעה ברכבת 15/03/2020 07:55 עד 15/03/2020 08:30 בחברת מספר קו מ- עתלית עתלית ל- חיפה חיפה מרכז השמונה

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 07:30 עד 15/03/2020 08:30 בחברת דן מספר קו 292 מ- בני ברק גן קדושי ורשא ל- פתח תקווה תחנה סופית -דרך מנחם בגין -קופת חולים פתח תקווה

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 08:26 עד 15/03/2020 08:09 בחברת מספר קו 5 מ- תל אביב – יפו נורדאו פינת סוקולוב ל- תל אביב – יפו שנקין רוטשילד

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 07:30 עד 15/03/2020 08:00 בחברת חברת קוים מספר קו 220 מ- בני ברק כיכר התעשייה ל- מודיעין עילית יהודה המכבי -איזור תעשייה מודיעין כביש 443

נסיעה באוטובוס 15/03/2020 07:10 עד 15/03/2020 07:45 בחברת דן בדרום מספר קו 465 מ- אשדוד מרכזית ל- יד מרדכי צומת יד מרדכי

נסיעה באוטובוס 14/03/2020 22:40 עד 15/03/2020 01:00 בחברת נתיבי אקספרס מספר קו 978 מ- זכרון יעקב הכובדים בזיכרון יעקוב ל- בני ברק רבי עקיבא חזון איש

נסיעה באוטובוס 14/03/2020 23:00 עד 15/03/2020 00:00 בחברת מספר קו 50 מ- אילת רמון ל- אילת

נסיעה באוטובוס 14/03/2020 21:30 עד 14/03/2020 23:00 בחברת אגד מספר קו 942 מ- ירושלים תחנה מרכזית ל- גן שמואל גן שמואל

נסיעה באוטובוס 14/03/2020 21:30 עד 14/03/2020 23:00 בחברת מספר קו 422 מ- ירושלים קריית בעלז רח' פתח תקוה ל- בני ברק הרב ש"ך/ ז'בוטינסקי

נסיעה ברכבת 14/03/2020 20:37 עד 14/03/2020 22:32 בחברת רכבת ישראל מספר קו מ- נהריה נהריה ל- תל אביב – יפו סבידור מרכז

נסיעה באוטובוס 14/03/2020 21:30 עד 14/03/2020 22:00 בחברת מספר קו 143 מ- ירושלים תחנה מרכזית ל- ירושלים מחסום חיזמה

נסיעה באוטובוס 14/03/2020 21:00 עד 14/03/2020 22:00 בחברת אגד מספר קו 319 מ- בני ברק בירנבוים ל- רחובות בנימין 34

נסיעה באוטובוס 14/03/2020 20:00 עד 14/03/2020 21:30 בחברת מספר קו 437 מ- אשקלון תחנה מרכזית ל- ירושלים

נסיעה באוטובוס 14/03/2020 01:30 עד 14/03/2020 02:30 בחברת מספר קו 707 מ- רמת השרון סוקולוב יבנה ל- תל אביב – יפו צומת סלמה שלבים

פרטי טיסות שבהן היו חולי קורונה מאומתים

תאריך עדכון: 27/03/2020 17:00

המראה 28/03/2020 12:30 נחיתה 28/03/2020 14:30 מספר טיסה TK864 חברת תעופה טורקיש איירליינס מ- איטליה רומא אל- תורכיה איסטנבול

המראה 27/03/2020 10:10 נחיתה 27/03/2020 15:30 מספר טיסה 501 חברת תעופה אירופלוט מ- ישראל נתב"ג אל- רוסיה מוסקווה

המראה 27/03/2020 08:00 נחיתה 27/03/2020 08:00 מספר טיסה pc779 חברת תעופה פגסוס מ- תורכיה אל- ישראל

המראה 26/03/2020 07:05 נחיתה 26/03/2020 00:15 מספר טיסה egu4783 חברת תעופה מ- גרמניה אל- ישראל

המראה 25/03/2020 07:20 נחיתה 25/02/2020 10:00 מספר טיסה LX257 חברת תעופה swissair מ- ישראל בן גוריון אל- שוויץ ציריך

המראה 24/03/2020 08:25 נחיתה 24/03/2020 11:50 מספר טיסה SU502 חברת תעופה מ- רוסיה שרמטייבו מוסקבה אל- ישראל בן גוריון

המראה 23/03/2020 23:00 נחיתה 24/03/2020 03:20 מספר טיסה ET404 חברת תעופה אתיופיאן איירלייינס מ- אתיופיה אדיס אבבה אל- ישראל בן גוריון

המראה 23/03/2020 19:05 נחיתה 24/03/2020 03:00 מספר טיסה 6H382 חברת תעופה ישראייר מ- איטליה מילאנו אל- ישראל נתבג

המראה 23/03/2020 07:45 נחיתה 23/03/2020 08:55 מספר טיסה TK784Q חברת תעופה טורקיש איירליינס מ- תורכיה איסטנבול אל- ישראל תל אביב

המראה 23/03/2020 02:30 נחיתה 23/03/2020 06:30 מספר טיסה ET619 חברת תעופה אתיופיאן איירליינס מ- תאילנד בנקוק אל- אתיופיה אדיס אבבה

המראה 23/03/2020 01:30 נחיתה 23/03/2020 18:30 מספר טיסה LY8 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 22/03/2020 23:45 נחיתה 23/03/2020 16:30 מספר טיסה LV8 חברת תעופה אל אל מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל נתב"ג

המראה 22/03/2020 23:30 נחיתה 23/03/2020 16:00 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית GSK מניו יורק אל- ישראל נתב"ג

המראה 22/03/2020 23:15 נחיתה 23/03/2020 16:15 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל -על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 22/03/2020 23:00 נחיתה 23/03/2020 08:00 מספר טיסה LY90 חברת תעופה מ- ארצות הברית ניו-יורק אל- ישראל

המראה 22/03/2020 20:30 נחיתה 22/03/2020 21:30 מספר טיסה 864 חברת תעופה Turkish Airways מ- תורכיה Ataturk אל- ישראל נתב"ג

המראה 22/03/2020 18:45 נחיתה 22/03/2020 22:00 מספר טיסה srf473 חברת תעופה מ- ישראל אל- גרמניה

המראה 22/03/2020 14:30 נחיתה 22/03/2020 20:30 מספר טיסה ly316 חברת תעופה אל על מ- אנגליה הית'רו אל- ישראל נתב"ג

המראה 22/03/2020 06:00 נחיתה 22/03/2020 09:00 מספר טיסה TK784 חברת תעופה טורקיש איירליינס מ- תורכיה איסטנבול אל- ישראל בן גוריון

המראה 21/03/2020 23:30 נחיתה 22/03/2020 18:30 מספר טיסה 194 חברת תעופה Turkish Airways מ- ברזיל GUARULHOS אל- תורכיה Ataturk

המראה 21/03/2020 23:30 נחיתה 22/03/2020 15:30 מספר טיסה LY0008 חברת תעופה מ- ארצות הברית JK אל- ישראל בן גוריון

המראה 21/03/2020 22:00 נחיתה 22/03/2020 06:15 מספר טיסה TK85Q חברת תעופה טורקיש איירלינס מ- פיליפינים מנילה אל- תורכיה איסטנבול

המראה 21/03/2020 18:30 נחיתה 21/03/2020 20:00 מספר טיסה G31089 חברת תעופה GOL מ- ברזיל SANTOS אל- ברזיל GUARULHOS

המראה 21/03/2020 16:30 נחיתה 22/03/2020 03:30 מספר טיסה LNT75 חברת תעופה טורקיש איירליינס מ- מקסיקו קנקון אל- תורכיה איסטנבול

המראה 21/03/2020 10:05 נחיתה 21/03/2020 16:50 מספר טיסה BA0165 חברת תעופה BRITISH AIRWAYS מ- אנגליה הית'רו אל- ישראל תל אביב

המראה 21/03/2020 08:00 נחיתה 22/03/2020 18:00 מספר טיסה 008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל נתב"ג

המראה 20/03/2020 17:40 נחיתה 20/03/2020 20:35 מספר טיסה 6H721 חברת תעופה ISRAIR מ- ישראל בן גוריון אל- בולגריה סופיה

המראה 19/03/2020 23:50 נחיתה 20/03/2020 16:10 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 19/03/2020 23:00 נחיתה 20/03/2020 04:20 מספר טיסה 26 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו ארק אל- ישראל נתב"ג

המראה 19/03/2020 22:00 נחיתה 20/03/2020 14:30 מספר טיסה 0008 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 19/03/2020 22:00 נחיתה 20/03/2020 14:30 מספר טיסה LY0008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל נתב"ג

המראה 19/03/2020 21:50 נחיתה 20/03/2020 14:20 מספר טיסה LY8 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 19/03/2020 21:50 נחיתה 20/03/2020 14:00 מספר טיסה I008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 19/03/2020 21:45 נחיתה 20/03/2020 14:30 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 19/03/2020 21:00 נחיתה 20/03/2020 14:00 מספר טיסה LY20 חברת תעופה ELAL מ- ארצות הברית ניו-יורק אל- ישראל תל אביב

המראה 19/03/2020 21:00 נחיתה 20/03/2020 14:00 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית קנדי אל- ישראל בן גוריון

המראה 19/03/2020 17:00 נחיתה 19/03/2020 15:00 מספר טיסה ly 46 חברת תעופה אל אל מ- פרו לימה אל- ישראל בן גוריון

המראה 19/03/2020 16:00 נחיתה 20/03/2020 09:00 מספר טיסה UA84 חברת תעופה יונייטד אייר ליינס מ- ארצות הברית new iarke אל- ישראל בן גוריון

המראה 19/03/2020 14:40 נחיתה 19/03/2020 20:30 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אל על מ- צרפת שארל דה גול אל- ישראל נתב"ג

המראה 19/03/2020 14:30 נחיתה 19/03/2020 20:30 מספר טיסה LY316 חברת תעופה אל על מ- אנגליה הית'רו בלונדון אל- ישראל בן גוריון

המראה 19/03/2020 14:20 נחיתה 19/03/2020 21:05 מספר טיסה LY616 חברת תעופה מ- אנגליה לונדון אל- ישראל

המראה 19/03/2020 13:50 נחיתה 19/03/2020 18:50 מספר טיסה DL758 חברת תעופה דלתא אירליינס מ- מקסיקו אל- ארצות הברית קנדי

המראה 19/03/2020 13:30 נחיתה 20/03/2020 11:00 מספר טיסה LY042 חברת תעופה אל על מ- פרו אל- ישראל

המראה 19/03/2020 12:20 נחיתה 19/03/2020 16:10 מספר טיסה B61452 חברת תעופה גט בלו מ- מקסיקו קנקול אל- ארצות הברית JFK

המראה 19/03/2020 11:30 נחיתה 19/03/2020 18:30 מספר טיסה 2085 חברת תעופה easy jet מ- הממלכה המאוחדת לוטון אל- ישראל נתב"ג

המראה 19/03/2020 09:55 נחיתה 19/03/2020 17:03 מספר טיסה 1079 חברת תעופה יונייטד מ- קוסטה ריקה אל- ארצות הברית ניו ארק

המראה 19/03/2020 09:45 נחיתה 19/03/2020 10:55 מספר טיסה TK784 חברת תעופה טורקיש אירליינס מ- תורכיה איסטנבול אל- ישראל בן גוריון

המראה 19/03/2020 09:05 נחיתה 19/03/2020 10:30 מספר טיסה latam2547 חברת תעופה latam מ- פרו קוסקו אל- פרו לימה

המראה 19/03/2020 08:30 נחיתה 19/03/2020 09:30 מספר טיסה A90695 חברת תעופה גאורגיה אירליינס מ- גאורגיה אל- ישראל בן גוריון

המראה 19/03/2020 08:25 נחיתה 19/03/2020 13:30 מספר טיסה U21525 חברת תעופה איזיג'ט מ- שוויץ ז'נבה אל- ישראל בן גוריון

המראה 19/03/2020 08:00 נחיתה 19/03/2020 11:00 מספר טיסה LY2 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 19/03/2020 08:00 נחיתה 20/03/2020 14:30 מספר טיסה GJK 08 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 19/03/2020 08:00 נחיתה 19/03/2020 17:00 מספר טיסה LY18 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 19/03/2020 03:00 נחיתה 20/03/2020 14:00 מספר טיסה LY026 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל נתב"ג

המראה 19/03/2020 01:50 נחיתה 19/03/2020 18:10 מספר טיסה LY8 חברת תעופה מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל

המראה 19/03/2020 01:50 נחיתה 19/03/2020 16:10 מספר טיסה LY008 חברת תעופה el al מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל נתב"ג

המראה 19/03/2020 01:50 נחיתה 19/03/2020 16:10 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל נתב"ג

המראה 19/03/2020 01:30 נחיתה 19/03/2020 18:00 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 19/03/2020 01:00 נחיתה 19/03/2020 17:00 מספר טיסה UA90 חברת תעופה יונייטד מ- ארצות הברית ניו ארק אל- ישראל נתבג

המראה 19/03/2020 00:50 נחיתה 19/03/2020 16:15 מספר טיסה LY 008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 19/03/2020 00:30 נחיתה 19/03/2020 16:00 מספר טיסה 08 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 19/03/2020 00:00 נחיתה 19/03/2020 07:55 מספר טיסה TK85 חברת תעופה טורקיש אירליינס מ- פיליפינים מנילה אל- תורכיה איסטנבול

המראה 19/03/2020 00:00 נחיתה 19/03/2020 17:30 מספר טיסה LY8 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק GFK אל- ישראל נתב"ג

המראה 19/03/2020 00:00 נחיתה 19/03/2020 16:00 מספר טיסה LY-008-GFK חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית מניו יורק אל- ישראל נמל תעופה בן גוריון

המראה 18/03/2020 23:50 נחיתה 19/03/2020 16:15 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 23:50 נחיתה 19/03/2020 13:30 מספר טיסה 008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית גף קיי אל- ישראל בן גורין

המראה 18/03/2020 23:50 נחיתה 19/03/2020 11:00 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 18/03/2020 23:45 נחיתה 19/03/2020 18:30 מספר טיסה UA072 חברת תעופה United מ- ארצות הברית אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 23:30 נחיתה 19/03/2020 15:20 מספר טיסה UA90 חברת תעופה יונייטד איירליינס מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל נתבג

המראה 18/03/2020 23:00 נחיתה 19/03/2020 15:00 מספר טיסה LY 26 חברת תעופה EL AL מ- ארצות הברית NYC אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 23:00 נחיתה 19/03/2020 03:20 מספר טיסה UA90 חברת תעופה UNITED מ- ארצות הברית ניו -יורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 23:00 נחיתה 19/03/2020 17:00 מספר טיסה LY750362 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 18/03/2020 21:00 נחיתה 19/03/2020 13:30 מספר טיסה LY026 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל תל אביב

המראה 18/03/2020 21:00 נחיתה 19/03/2020 13:20 מספר טיסה LY026 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל תל אביב

המראה 18/03/2020 21:00 נחיתה 19/03/2020 13:30 מספר טיסה LY26 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניוארק אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 20:03 נחיתה 19/03/2020 13:30 מספר טיסה LY26 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 19:30 נחיתה 19/03/2020 05:30 מספר טיסה 713 חברת תעופה איסתא latam מ- ישראל בן גוריון אל- ברזיל סאופאולה

המראה 18/03/2020 17:40 נחיתה 18/03/2020 19:40 מספר טיסה IB3486 חברת תעופה EBERIA מ- ספרד מדריד אל- שוויץ ז'נבה

המראה 18/03/2020 16:30 נחיתה 18/03/2020 20:00 מספר טיסה AA2255 חברת תעופה אמריקן איירליינס מ- ארצות הברית דאלס טקסס אל- ארצות הברית ניו יורק GFK

המראה 18/03/2020 16:28 נחיתה 18/03/2020 19:37 מספר טיסה UA2335 חברת תעופה יונייטד איירליינס מ- ארצות הברית פורטלטירדייל אל- ארצות הברית FWR

המראה 18/03/2020 16:00 נחיתה 19/03/2020 08:00 מספר טיסה LY02 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל נתב"ג

המראה 18/03/2020 16:00 נחיתה 19/03/2020 08:00 מספר טיסה LY02 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל בן גוריון תל אביב

המראה 18/03/2020 15:00 נחיתה 19/03/2020 08:00 מספר טיסה LY2 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק GFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 15:00 נחיתה 19/03/2020 08:00 מספר טיסה LY2 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק GFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 15:00 נחיתה 19/03/2020 19:00 מספר טיסה 008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית קנדי ניו יורק אל- ישראל נתב"ג

המראה 18/03/2020 14:45 נחיתה 18/03/2020 20:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אל על מ- צרפת CDG אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 14:45 נחיתה 18/03/2020 20:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אל על מ- צרפת אל- ישראל נתב"ג

המראה 18/03/2020 14:45 נחיתה 18/03/2020 20:00 מספר טיסה LA324 חברת תעופה אל על מ- צרפת אל- ישראל נתב"ג

המראה 18/03/2020 14:45 נחיתה 18/03/2020 20:05 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אלעל מ- צרפת CDG אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 14:30 נחיתה 19/03/2020 06:50 מספר טיסה L7002 חברת תעופה מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 18/03/2020 14:30 נחיתה 19/03/2020 06:50 מספר טיסה LY002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל

המראה 18/03/2020 14:30 נחיתה 19/03/2020 06:50 מספר טיסה LY002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 18/03/2020 14:30 נחיתה 19/03/2020 08:00 מספר טיסה LY002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 14:00 נחיתה 18/03/2020 18:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אל על מ- צרפת שארל דה גול אל- ישראל נתב"ג

המראה 18/03/2020 13:35 נחיתה 19/03/2020 15:30 מספר טיסה UA090 חברת תעופה UNAITED מ- ארצות הברית ניוארק אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 13:30 נחיתה 19/03/2020 06:00 מספר טיסה Ly002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 13:30 נחיתה 19/03/2020 06:00 מספר טיסה LY2 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית נויארק אל- ישראל בן גריון

המראה 18/03/2020 13:30 נחיתה 19/03/2020 06:15 מספר טיסה LY002 חברת תעופה מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 18/03/2020 13:30 נחיתה 19/03/2020 06:00 מספר טיסה LY0002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק (קנדי) אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 13:30 נחיתה 19/03/2020 13:00 מספר טיסה 002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל

המראה 18/03/2020 13:10 נחיתה 18/03/2020 19:00 מספר טיסה EJU3737 חברת תעופה EASYJET מ- צרפת אל- ישראל נתב"ג

המראה 18/03/2020 13:00 נחיתה 19/03/2020 06:00 מספר טיסה LY0002 חברת תעופה מ- ארצות הברית ניו יורק קנדי אל- ישראל

המראה 18/03/2020 13:00 נחיתה 19/03/2020 06:00 מספר טיסה Y0002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית קנדי אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 12:45 נחיתה 19/03/2020 06:00 מספר טיסה LY002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 12:45 נחיתה 19/03/2020 06:00 מספר טיסה LY002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK ניו יורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 12:30 נחיתה 19/03/2020 04:50 מספר טיסה LY2 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 12:30 נחיתה 19/03/2020 06:30 מספר טיסה 002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל נתבג

המראה 18/03/2020 12:30 נחיתה 19/03/2020 04:50 מספר טיסה LY2 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל

המראה 18/03/2020 12:30 נחיתה 19/03/2020 04:50 מספר טיסה LY 002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל נתב"ג

המראה 18/03/2020 12:30 נחיתה 19/03/2020 08:00 מספר טיסה LY002 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל

המראה 18/03/2020 12:00 נחיתה 19/03/2020 05:00 מספר טיסה LY2 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית קנדי ניו יורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 12:00 נחיתה 19/03/2020 05:00 מספר טיסה ly2 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית קנדי אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 11:50 נחיתה 19/03/2020 16:46 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 11:00 נחיתה 19/03/2020 05:00 מספר טיסה LY002 חברת תעופה EL AL מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל נתב"ג

המראה 18/03/2020 10:25 נחיתה 18/03/2020 13:50 מספר טיסה SU502 חברת תעופה AIRBUS מ- רוסיה מוסקובה אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 09:48 נחיתה 18/03/2020 10:54 מספר טיסה TK784 חברת תעופה טורקיש אירליינס מ- תורכיה אל- ישראל

המראה 18/03/2020 09:40 נחיתה 18/03/2020 11:36 מספר טיסה TK784 חברת תעופה מ- תורכיה איסטנבול אל- ישראל נתב"ג

המראה 18/03/2020 09:15 נחיתה 18/03/2020 15:00 מספר טיסה 7933 חברת תעופה איזיג'ט מ- הולנד אמסטרדם אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 08:50 נחיתה 18/03/2020 14:10 מספר טיסה w85670 חברת תעופה wegian מ- ספרד אל- ישראל

המראה 18/03/2020 08:00 נחיתה 19/03/2020 13:30 מספר טיסה LY 26 חברת תעופה אל-על מ- ארצות הברית אל- ישראל בין גוריון

המראה 18/03/2020 08:00 נחיתה 19/03/2020 08:00 מספר טיסה LI18 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 18/03/2020 08:00 נחיתה 19/03/2020 13:30 מספר טיסה LY26 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 18/03/2020 08:00 נחיתה 19/03/2020 16:00 מספר טיסה 008 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 18/03/2020 08:00 נחיתה 19/03/2020 17:00 מספר טיסה 008 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 18/03/2020 08:00 נחיתה 18/03/2020 08:00 מספר טיסה LY-2 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 18/03/2020 08:00 נחיתה 19/03/2020 08:00 מספר טיסה LY008 חברת תעופה מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל נתבג

המראה 18/03/2020 08:00 נחיתה 18/03/2020 08:00 מספר טיסה 3707 חברת תעופה ISI GET מ- צרפת אל- ישראל

המראה 18/03/2020 08:00 נחיתה 19/03/2020 08:00 מספר טיסה LY0008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית פניקס אריזונה אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 07:45 נחיתה 18/03/2020 14:30 מספר טיסה U422083 חברת תעופה easy jet מ- הממלכה המאוחדת לוטון אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 07:15 נחיתה 18/03/2020 14:00 מספר טיסה 422083 חברת תעופה EAZYJET מ- אנגליה אל- ישראל

המראה 18/03/2020 06:55 נחיתה 18/03/2020 12:10 מספר טיסה D85670 חברת תעופה נורבגיאן מ- ספרד ברצלונה אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 01:45 נחיתה 18/03/2020 18:15 מספר טיסה 008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל נתבג

המראה 18/03/2020 01:25 נחיתה 18/03/2020 07:10 מספר טיסה SU2453 חברת תעופה AIRBUS מ- צרפת פריז אל- רוסיה מוסקובה

המראה 18/03/2020 00:30 נחיתה 18/03/2020 16:00 מספר טיסה LY8 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל נמל תעופה בן גוריון

המראה 18/03/2020 00:30 נחיתה 18/03/2020 04:00 מספר טיסה ly8 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית jfk אל- ישראל בן גוריון

המראה 18/03/2020 00:00 נחיתה 18/03/2020 08:15 מספר טיסה TK85 חברת תעופה טורקיש אירליינס מ- פיליפינים מנילה אל- תורכיה איסטנבול

המראה 18/03/2020 00:00 נחיתה 18/03/2020 08:15 מספר טיסה TK85 חברת תעופה טורקיש אירליינס מ- פיליפינים מנילה אל- תורכיה איסטנבול

המראה 17/03/2020 23:55 נחיתה 18/03/2020 04:00 מספר טיסה ET404 חברת תעופה אתיופיאן איירליינס מ- אתיופיה אדיס אבבה אל- ישראל נתב"ג

המראה 17/03/2020 23:55 נחיתה 18/03/2020 04:00 מספר טיסה ET404 חברת תעופה אתיופיאן איירליינס מ- אתיופיה אדיס אבבה אל- ישראל נתב"ג

המראה 17/03/2020 23:50 נחיתה 18/03/2020 16:00 מספר טיסה ly0008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית קנדי אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 23:30 נחיתה 18/03/2020 13:00 מספר טיסה LY04 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 23:30 נחיתה 18/03/2020 16:30 מספר טיסה 0008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל נתבג

המראה 17/03/2020 23:00 נחיתה 18/03/2020 23:00 מספר טיסה UA-90 חברת תעופה UNITED AIRLINES מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 17/03/2020 23:00 נחיתה 18/03/2020 16:21 מספר טיסה 008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית קנדי ניו יורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 22:05 נחיתה 18/03/2020 12:00 מספר טיסה IB6026 חברת תעופה EBERIA מ- ברזיל ריאו אל- ספרד מדריד

המראה 17/03/2020 20:30 נחיתה 18/03/2020 13:00 מספר טיסה LY4 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית לא צויין אל- ישראל לא צויין

המראה 17/03/2020 20:30 נחיתה 18/03/2020 13:50 מספר טיסה LY04 חברת תעופה מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 18:45 נחיתה 18/03/2020 02:00 מספר טיסה 008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 17/03/2020 16:00 נחיתה 18/03/2020 07:45 מספר טיסה AF443 חברת תעופה airfrance מ- ברזיל ריו דה זינירו אל- צרפת פאריז

המראה 17/03/2020 15:00 נחיתה 17/03/2020 21:00 מספר טיסה LEE324 חברת תעופה ELAL מ- צרפת אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 15:00 נחיתה 17/03/2020 21:00 מספר טיסה lee234 חברת תעופה elal מ- צרפת אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 14:45 נחיתה 17/03/2020 20:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אלעל מ- צרפת ברוז אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 14:45 נחיתה 17/03/2020 20:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אלעל מ- צרפת ברוז אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 14:30 נחיתה 17/03/2020 21:00 מספר טיסה 8372 חברת תעופה אמריקאן אייר ליינס מ- אנגליה היתרו אל- ישראל נתב"ג

המראה 17/03/2020 14:30 נחיתה 18/03/2020 07:30 מספר טיסה LY002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל נתב"ג

המראה 17/03/2020 14:20 נחיתה 17/03/2020 18:00 מספר טיסה 316 חברת תעופה אלעל מ- אנגליה לונדון אל- ישראל תל אביב

המראה 17/03/2020 14:00 נחיתה 17/03/2020 21:00 מספר טיסה 316 חברת תעופה אל על מ- הממלכה המאוחדת לונדון אל- ישראל נתב"ג

המראה 17/03/2020 13:00 נחיתה 18/03/2020 07:00 מספר טיסה LY2 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל

המראה 17/03/2020 12:30 נחיתה 18/03/2020 05:30 מספר טיסה LY 2 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית GFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 12:30 נחיתה 18/03/2020 05:00 מספר טיסה LY0002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 12:30 נחיתה 18/03/2020 05:00 מספר טיסה LY0002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל בן גורון

המראה 17/03/2020 12:00 נחיתה 17/03/2020 17:30 מספר טיסה 316 חברת תעופה אל על מ- אנגליה לונדון אל- ישראל תל אביב

המראה 17/03/2020 10:40 נחיתה 17/03/2020 15:50 מספר טיסה EGV5831 חברת תעופה איזיג'ט מ- גרמניה ברלין אל- ישראל נתב"ג

המראה 17/03/2020 10:00 נחיתה 17/03/2020 10:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אל על מ- צרפת אל- ישראל

המראה 17/03/2020 10:00 נחיתה 17/03/2020 10:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אל על מ- צרפת אל- ישראל

המראה 17/03/2020 10:00 נחיתה 17/03/2020 10:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אל על מ- צרפת אל- ישראל

המראה 17/03/2020 09:30 נחיתה 17/03/2020 11:30 מספר טיסה 4054 חברת תעופה איג'יפשן אייר מ- מצרים קהיר אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 09:30 נחיתה 17/03/2020 14:30 מספר טיסה UX1301 חברת תעופה AIR EUROPA מ- ספרד מדריד אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 09:30 נחיתה 17/03/2020 14:30 מספר טיסה UX1301 חברת תעופה AIR EUROPA מ- ספרד מדריד אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 09:00 נחיתה 17/03/2020 14:00 מספר טיסה EZY2083 חברת תעופה ESY JET מ- אנגליה לונדון אל- ישראל

המראה 17/03/2020 09:00 נחיתה 17/03/2020 08:00 מספר טיסה 1 חברת תעופה EJYPTION AIRWAYS מ- מצרים אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 08:40 נחיתה 17/03/2020 17:05 מספר טיסה FR6746 חברת תעופה מ- בלגיה בריסל אל- ישראל נתב"ג

המראה 17/03/2020 08:40 נחיתה 17/03/2020 14:05 מספר טיסה FR6746 חברת תעופה מ- בלגיה בריסל אל- ישראל נתב"ג

המראה 17/03/2020 08:40 נחיתה 17/03/2020 10:15 מספר טיסה 4d54 חברת תעופה איר סיני מ- מצרים קהיר אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 08:40 נחיתה 17/03/2020 10:15 מספר טיסה 4d54 חברת תעופה אייר סיני מ- מצרים קהיר אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 08:35 נחיתה 17/03/2020 11:50 מספר טיסה 502 חברת תעופה Aerflot מ- רוסיה אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 08:35 נחיתה 17/03/2020 12:00 מספר טיסה SU 0502 חברת תעופה AEROFLOT מ- רוסיה אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 08:00 נחיתה 18/03/2020 13:00 מספר טיסה 004 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 17/03/2020 08:00 נחיתה 17/03/2020 20:00 מספר טיסה ly 324 חברת תעופה מ- צרפת פריז אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 08:00 נחיתה 17/03/2020 11:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אלעל מ- צרפת אל- ישראל

המראה 17/03/2020 08:00 נחיתה 17/03/2020 11:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אלעל מ- צרפת אל- ישראל

המראה 17/03/2020 08:00 נחיתה 17/03/2020 08:00 מספר טיסה 3401 חברת תעופה יונייטד אייר ליינס מ- ארצות הברית אטלנטה אל- ארצות הברית ניו – ארק

המראה 17/03/2020 08:00 נחיתה 18/03/2020 08:00 מספר טיסה 90 חברת תעופה יונייטד אייר- ליינס מ- ארצות הברית ניו ארק אל- ישראל נתב"ג

המראה 17/03/2020 07:45 נחיתה 17/03/2020 08:55 מספר טיסה TK784 חברת תעופה טורקיש ארליינס מ- תורכיה איסטנבול אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 07:15 נחיתה 17/03/2020 14:15 מספר טיסה EZY2083 חברת תעופה איזיג'ט מ- אנגליה לונדון אל- ישראל תל אביב

המראה 17/03/2020 07:00 נחיתה 17/03/2020 12:00 מספר טיסה EJU4463 חברת תעופה easyjet מ- צרפת LYON אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 06:40 נחיתה 17/03/2020 12:05 מספר טיסה FR6756 חברת תעופה RYANAIR מ- בלגיה אל- ישראל

המראה 17/03/2020 03:00 נחיתה 17/03/2020 07:40 מספר טיסה 355 חברת תעופה וורג'ין אנטלנטי מ- הודו מומבאי אל- הממלכה המאוחדת לונדון

המראה 17/03/2020 01:50 נחיתה 17/03/2020 18:15 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל תל אביב

המראה 17/03/2020 01:50 נחיתה 17/03/2020 18:10 מספר טיסה LY8 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל תל אביב

המראה 17/03/2020 01:30 נחיתה 17/03/2020 18:00 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 01:30 נחיתה 17/03/2020 18:00 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 01:30 נחיתה 17/03/2020 18:00 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 17/03/2020 01:00 נחיתה 17/03/2020 19:30 מספר טיסה 355 חברת תעופה וורג'ן אנטלנטי מ- הודו מומבאי אל- אנגליה לונדון

המראה 16/03/2020 23:55 נחיתה 17/03/2020 03:00 מספר טיסה ET404 חברת תעופה אתיופיאן איירליינס מ- אתיופיה אדיס אבבה אל- ישראל נתב"ג

המראה 16/03/2020 23:50 נחיתה 17/03/2020 16:00 מספר טיסה טיסה 0008LY חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 16/03/2020 23:50 נחיתה 17/03/2020 16:10 מספר טיסה LY 48 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית *JFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 23:50 נחיתה 17/03/2020 14:30 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 16/03/2020 23:50 נחיתה 17/03/2020 16:00 מספר טיסה LY008 חברת תעופה ELAL מ- ארצות הברית קנדי אל- ישראל

המראה 16/03/2020 23:50 נחיתה 17/03/2020 16:00 מספר טיסה LY008 חברת תעופה ELAL מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 16/03/2020 23:50 נחיתה 17/03/2020 16:00 מספר טיסה LY08 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק JFK אל- ישראל נתב"ג

המראה 16/03/2020 23:50 נחיתה 17/03/2020 16:10 מספר טיסה LY8 חברת תעופה EL AL מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל

המראה 16/03/2020 23:30 נחיתה 17/03/2020 16:00 מספר טיסה LY חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 16/03/2020 23:30 נחיתה 17/03/2020 16:00 מספר טיסה LY חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 23:30 נחיתה 17/03/2020 16:00 מספר טיסה LY חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 23:00 נחיתה 17/03/2020 13:30 מספר טיסה 90 חברת תעופה יונייטד מ- ארצות הברית new ark אל- ישראל בו גוריון

המראה 16/03/2020 23:00 נחיתה 17/03/2020 16:00 מספר טיסה GFK חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 16/03/2020 23:00 נחיתה 17/03/2020 06:45 מספר טיסה LY51 חברת תעופה מ- דרום אפריקה אל- ישראל

המראה 16/03/2020 22:40 נחיתה 17/03/2020 12:45 מספר טיסה DI7502 חברת תעופה AIR NORWEGIN מ- ברזיל ריאו אל- הממלכה המאוחדת לוטון

המראה 16/03/2020 22:30 נחיתה 17/03/2020 07:00 מספר טיסה TK016 חברת תעופה טורקיש ארליינס מ- ברזיל סאו פאולו אל- תורכיה איסטנבול

המראה 16/03/2020 22:00 נחיתה 17/03/2020 06:30 מספר טיסה 0052 חברת תעופה אל על מ- דרום אפריקה אל- ישראל

המראה 16/03/2020 21:05 נחיתה 17/03/2020 08:00 מספר טיסה 248 חברת תעופה בריטיש אירוויז מ- ברזיל ריו אל- אנגליה לונדון

המראה 16/03/2020 21:00 נחיתה 17/03/2020 13:10 מספר טיסה LY26 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניוארק אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 21:00 נחיתה 17/03/2020 13:10 מספר טיסה LY26 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניוארק אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 21:00 נחיתה 17/03/2020 13:00 מספר טיסה LY026 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית NEWARK אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 21:00 נחיתה 18/03/2020 13:10 מספר טיסה LY26 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 16/03/2020 20:55 נחיתה 17/03/2020 02:20 מספר טיסה KLM461 חברת תעופה מ- הולנד אל- ישראל

המראה 16/03/2020 20:20 נחיתה 16/03/2020 22:00 מספר טיסה 55 חברת תעופה אייר אינדיאה מ- הודו קוצין אל- הודו מומבאי

המראה 16/03/2020 20:00 נחיתה 16/03/2020 00:00 מספר טיסה 55 חברת תעופה אייר אינדיאה מ- הודו קוצין אל- הודו מומבאי

המראה 16/03/2020 19:40 נחיתה 16/03/2020 23:00 מספר טיסה FU504 חברת תעופה מ- רוסיה מוסקבה אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 17:45 נחיתה 16/03/2020 20:30 מספר טיסה ET878 חברת תעופה אתיופיאן איירליינס מ- איי סיישל אל- אתיופיה אדיס אבבה

המראה 16/03/2020 17:45 נחיתה 16/03/2020 22:43 מספר טיסה M327 חברת תעופה דלתא מ- מקסיקו מקסיקו אל- ארצות הברית

המראה 16/03/2020 17:00 נחיתה 16/03/2020 22:30 מספר טיסה LY325 חברת תעופה אל על מ- צרפת פריז אל- ישראל נתבג

המראה 16/03/2020 16:30 נחיתה 16/03/2020 22:30 מספר טיסה 0316 חברת תעופה אל על מ- אנגליה HEATHROW LONDON אל- ישראל נתבג

המראה 16/03/2020 16:00 נחיתה 16/03/2020 22:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אל על מ- צרפת שארל דה גול אל- ישראל נתב"ג

המראה 16/03/2020 16:00 נחיתה 16/03/2020 22:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אל על מ- צרפת שארל דה גול אל- ישראל נתב"ג

המראה 16/03/2020 16:00 נחיתה 17/03/2020 08:30 מספר טיסה UA84 חברת תעופה יונייטד מ- ארצות הברית newark אל- ישראל נתב"ג

המראה 16/03/2020 15:00 נחיתה 16/03/2020 20:00 מספר טיסה EJU3737 חברת תעופה איזיג'ט מ- צרפת פריס אל- ישראל נתבג

המראה 16/03/2020 15:00 נחיתה 16/03/2020 20:00 מספר טיסה EJU3737 חברת תעופה איזי ג'ט מ- צרפת פריז אל- ישראל נתבג

המראה 16/03/2020 15:00 נחיתה 16/03/2020 18:00 מספר טיסה 346 חברת תעופה סארט אפריקה ארליין מ- דרום אפריקה אל- דרום אפריקה

המראה 16/03/2020 14:30 נחיתה 16/03/2020 20:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אלעל מ- צרפת שארל דה גול אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 14:30 נחיתה 17/03/2020 06:25 מספר טיסה 101 חברת תעופה Aeroflot מ- ארצות הברית JFK אל- רוסיה

המראה 16/03/2020 14:30 נחיתה 16/03/2020 20:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה "אל- על" מ- צרפת אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 14:25 נחיתה 16/03/2020 20:00 מספר טיסה 324 חברת תעופה אלעל מ- צרפת אל- ישראל

המראה 16/03/2020 14:25 נחיתה 17/03/2020 06:35 מספר טיסה SU 0101 חברת תעופה AEROFLOT מ- ארצות הברית GFK אל- רוסיה מוסקבה

המראה 16/03/2020 14:20 נחיתה 16/03/2020 21:05 מספר טיסה LY0316 חברת תעופה אל על מ- אנגליה אל- ישראל נתב"ג

המראה 16/03/2020 14:15 נחיתה 16/03/2020 20:30 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אל על מ- צרפת אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 14:00 נחיתה 16/03/2020 15:00 מספר טיסה pc783 חברת תעופה פגסוס מ- תורכיה איסטנבול -סביהה ג'קצ'ין אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 14:00 נחיתה 16/03/2020 18:15 מספר טיסה EJU3737 חברת תעופה איזיגט מ- צרפת אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 12:45 נחיתה 16/03/2020 18:45 מספר טיסה 334 חברת תעופה אלעל מ- בלגיה בריסל אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 12:45 נחיתה 16/03/2020 18:45 מספר טיסה 334 חברת תעופה אלעל מ- בלגיה בריסל אל- ישראל נתב"ג

המראה 16/03/2020 12:40 נחיתה 16/03/2020 18:00 מספר טיסה 37376GU חברת תעופה איזידט מ- צרפת אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 12:40 נחיתה 16/03/2020 18:15 מספר טיסה 3737 חברת תעופה איזיג'ט מ- צרפת אל- ישראל

המראה 16/03/2020 12:40 נחיתה 16/03/2020 18:15 מספר טיסה K1LCV4N חברת תעופה איזי ג'ט מ- צרפת שער דה גול אל- ישראל נתב"ג

המראה 16/03/2020 12:10 נחיתה 16/03/2020 18:00 מספר טיסה 3737 חברת תעופה איזי ג'ט מ- צרפת שרל דה קול אל- ישראל נתב"ג

המראה 16/03/2020 10:30 נחיתה 16/03/2020 17:00 מספר טיסה 0165 חברת תעופה britis air way מ- הממלכה המאוחדת היתרו אל- ישראל נתבג"ג

המראה 16/03/2020 10:00 נחיתה 17/03/2020 10:00 מספר טיסה AC80 חברת תעופה אייר קנדה מ- קנדה אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 10:00 נחיתה 17/03/2020 00:00 מספר טיסה LY074 חברת תעופה el al מ- הודו מומביי אל- ישראל נתב"ג

המראה 16/03/2020 08:30 נחיתה 16/03/2020 09:45 מספר טיסה TK0784 חברת תעופה טורקיש מ- תורכיה איסטמבול אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 08:30 נחיתה 16/03/2020 13:00 מספר טיסה N05670 חברת תעופה NORWEGIAN מ- ספרד ברצלונה אל- ישראל נתבג

המראה 16/03/2020 08:00 נחיתה 16/03/2020 12:00 מספר טיסה SU 505 חברת תעופה אירופלוט מ- רוסיה מוסקבה אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 08:00 נחיתה 17/03/2020 08:00 מספר טיסה LY26 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 16/03/2020 08:00 נחיתה 16/03/2020 12:00 מספר טיסה BA0165 חברת תעופה איבריה מ- אנגליה לונדון אל- ישראל תל אביב

המראה 16/03/2020 08:00 נחיתה 16/03/2020 11:00 מספר טיסה LY8 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 16/03/2020 08:00 נחיתה 16/03/2020 12:00 מספר טיסה BA0165 חברת תעופה מ- אנגליה לונדון אל- ישראל תל אביב

המראה 16/03/2020 08:00 נחיתה 17/03/2020 08:00 מספר טיסה SM0502 חברת תעופה אירופלוט מ- רוסיה אל- ישראל

המראה 16/03/2020 08:00 נחיתה 16/03/2020 11:00 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 16/03/2020 08:00 נחיתה 16/03/2020 11:00 מספר טיסה SU502 חברת תעופה איירופלוט מ- רוסיה אל- ישראל

המראה 16/03/2020 08:00 נחיתה 16/03/2020 08:00 מספר טיסה LY2 חברת תעופה מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 16/03/2020 08:00 נחיתה 16/03/2020 08:00 מספר טיסה 501 חברת תעופה מ- ארצות הברית ניו יורק אל- רוסיה

המראה 16/03/2020 07:20 נחיתה 16/03/2020 12:30 מספר טיסה 1191 חברת תעופה easy Jet מ- ספרד מדריד אל- ישראל נתב"ג

המראה 16/03/2020 07:05 נחיתה 16/03/2020 08:30 מספר טיסה 2282 חברת תעופה לופטהאנזה מ- גרמניה מינכן אל- בלגיה בריסל

המראה 16/03/2020 07:05 נחיתה 16/03/2020 08:30 מספר טיסה 2282 חברת תעופה לופטהאנזה מ- גרמניה מינכן אל- בלגיה בריסל

המראה 16/03/2020 07:05 נחיתה 16/03/2020 08:30 מספר טיסה 2282 חברת תעופה לופטהנזה מ- גרמניה מינכן אל- בלגיה בריסל

המראה 16/03/2020 06:30 נחיתה 16/03/2020 11:30 מספר טיסה B8 5670 חברת תעופה נורוויג'ין מ- ספרד ברצלונה אל- ישראל בן גוריון

המראה 16/03/2020 01:50 נחיתה 16/03/2020 18:10 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 16/03/2020 01:50 נחיתה 16/03/2020 18:10 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 16/03/2020 01:50 נחיתה 16/03/2020 18:40 מספר טיסה LY8 חברת תעופה el al מ- ארצות הברית נוי יורק אל- ישראל נתב"ג

המראה 16/03/2020 01:50 נחיתה 16/03/2020 18:40 מספר טיסה LY 08 חברת תעופה el al מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל נתב"ג

המראה 16/03/2020 01:30 נחיתה 16/03/2020 18:10 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 16/03/2020 01:30 נחיתה 16/03/2020 17:30 מספר טיסה 90 חברת תעופה יונייטד מ- ארצות הברית ני יורק אל- ישראל לוד

המראה 15/03/2020 23:57 נחיתה 16/03/2020 15:37 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 23:57 נחיתה 16/03/2020 15:37 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 23:50 נחיתה 16/03/2020 16:15 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 23:50 נחיתה 16/03/2020 16:10 מספר טיסה LY008 חברת תעופה ELAL מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 23:50 נחיתה 16/03/2020 16:20 מספר טיסה LY8 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JSK אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 23:50 נחיתה 16/03/2020 16:20 מספר טיסה LY8 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JSK ניו יורק אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 23:30 נחיתה 16/03/2020 21:30 מספר טיסה LY006 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 23:30 נחיתה 16/03/2020 16:00 מספר טיסה ly 008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 23:00 נחיתה 16/03/2020 22:00 מספר טיסה LY6 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית לוס אנגלוס אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 23:00 נחיתה 16/03/2020 15:00 מספר טיסה LY23 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית נאוארק -ניוג'רסי אל- ישראל בן גורין

המראה 15/03/2020 23:00 נחיתה 16/03/2020 22:00 מספר טיסה LY6 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית לוס אנגלוס אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 22:30 נחיתה 16/03/2020 22:00 מספר טיסה LY0006 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית לוס אנג'לס לקס אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 22:30 נחיתה 16/03/2020 22:00 מספר טיסה LY0006 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית לוס אנג'לס לקס אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 22:00 נחיתה 15/03/2020 23:00 מספר טיסה TK1030 חברת תעופה טורקיש מ- בולגריה סופיה אל- תורכיה איסטמבול

המראה 15/03/2020 22:00 נחיתה 16/03/2020 03:00 מספר טיסה LY336 חברת תעופה אל על מ- הולנד אמסטדם אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 21:30 נחיתה 15/03/2020 23:00 מספר טיסה 08TK0864 חברת תעופה TURKISH AIR LINE מ- תורכיה סביח אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 21:00 נחיתה 16/03/2020 06:00 מספר טיסה LY026 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל

המראה 15/03/2020 20:30 נחיתה 15/03/2020 21:20 מספר טיסה TK864 חברת תעופה טורקיש איירליין מ- תורכיה איסטנבול אל- ישראל בן גורין

המראה 15/03/2020 20:25 נחיתה 16/03/2020 12:40 מספר טיסה SU103 חברת תעופה AEROFLOT מ- ארצות הברית ני יורק אל- רוסיה מוסקבה

המראה 15/03/2020 20:15 נחיתה 16/03/2020 22:00 מספר טיסה ly0006 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית לוס האנגלס אל- ישראל נתבג

המראה 15/03/2020 20:00 נחיתה 15/03/2020 22:50 מספר טיסה 547 חברת תעופה אייר מולדובה מ- מולדובה מולדובה אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 19:40 נחיתה 15/03/2020 23:00 מספר טיסה 504 חברת תעופה Aeroflot מ- רוסיה אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 19:40 נחיתה 15/03/2020 23:00 מספר טיסה 504 חברת תעופה aeroflot מ- רוסיה מוסקבה אל- ישראל נתבג

המראה 15/03/2020 19:35 נחיתה 16/03/2020 11:20 מספר טיסה LY002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 19:30 נחיתה 16/03/2020 00:00 מספר טיסה 356LY חברת תעופה אלעל מ- גרמניה אל- ישראל

המראה 15/03/2020 19:30 נחיתה 16/03/2020 11:30 מספר טיסה LY 002 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית ניו יורק אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 19:30 נחיתה 15/03/2020 22:40 מספר טיסה 0777 חברת תעופה אוקראיין אינטרנשינל איירליינס מ- אוקראינה קייב אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 19:30 נחיתה 16/03/2020 11:30 מספר טיסה LY 0002 חברת תעופה אלעל מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 15/03/2020 19:30 נחיתה 16/03/2020 11:30 מספר טיסה LY2 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 17:45 נחיתה 15/03/2020 20:00 מספר טיסה 0461 חברת תעופה בריטיש איירוויז מ- ספרד מדריד אל- אנגליה לונדון

המראה 15/03/2020 17:30 נחיתה 16/03/2020 15:20 מספר טיסה KLM755 חברת תעופה מ- אקואדור אל- הולנד

המראה 15/03/2020 16:45 נחיתה 15/03/2020 22:20 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אל על מ- צרפת פאריז אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 16:00 נחיתה 15/03/2020 17:00 מספר טיסה PC783 חברת תעופה פגסוס מ- תורכיה אל- ישראל

המראה 15/03/2020 16:00 נחיתה 15/03/2020 17:00 מספר טיסה PC783 חברת תעופה פגסוס מ- תורכיה איסטנבול אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 15:55 נחיתה 15/03/2020 16:55 מספר טיסה PC 783 חברת תעופה פגסוס קווי תעופה מ- תורכיה איסטנבול אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 15:55 נחיתה 15/03/2020 16:55 מספר טיסה PC 783 חברת תעופה פגסוס קווי תעופה מ- תורכיה איסטנבול אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 15:55 נחיתה 15/03/2020 16:55 מספר טיסה PC 783 חברת תעופה פגסוס מ- תורכיה איסטנבול אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 15:55 נחיתה 15/03/2020 16:55 מספר טיסה PC 783 חברת תעופה פגסוס מ- תורכיה איסטנבולב אל- ישראל ן גוריון

המראה 15/03/2020 15:30 נחיתה 16/03/2020 23:00 מספר טיסה SU504 חברת תעופה איירפלוט מ- קובה הוואנה אל- ישראל נתבג

המראה 15/03/2020 14:45 נחיתה 15/03/2020 20:00 מספר טיסה LY 324 חברת תעופה ELAL מ- צרפת שארל דה גול אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 14:45 נחיתה 15/03/2020 20:05 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אל על מ- צרפת שארר דה גול אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 14:45 נחיתה 15/03/2020 18:30 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אל על מ- צרפת אל- ישראל

המראה 15/03/2020 14:45 נחיתה 15/03/2020 20:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה EL AL מ- צרפת פריז אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 14:45 נחיתה 15/03/2020 19:15 מספר טיסה LE324 חברת תעופה מ- צרפת שארל דה גול אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 14:45 נחיתה 15/03/2020 20:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אל על מ- צרפת שארל דגול אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 14:45 נחיתה 15/03/2020 19:00 מספר טיסה LY324 חברת תעופה אל על מ- צרפת שארל דה גול אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 14:25 נחיתה 16/03/2020 06:00 מספר טיסה SU 101 חברת תעופה ארופלוט מ- ארצות הברית ניויורק אל- רוסיה מוסקבה

המראה 15/03/2020 14:20 נחיתה 15/03/2020 21:00 מספר טיסה LTD316 חברת תעופה אל על מ- אנגליה אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 14:15 נחיתה 15/03/2020 21:30 מספר טיסה ly316 חברת תעופה אל על מ- אנגליה היתרו אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 14:00 נחיתה 16/03/2020 06:30 מספר טיסה SU101 חברת תעופה איירופלוט מ- ארצות הברית אל- רוסיה

המראה 15/03/2020 13:50 נחיתה 16/03/2020 18:10 מספר טיסה LY8 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית JFK אל- ישראל נתב,ג

המראה 15/03/2020 13:15 נחיתה 16/03/2020 11:15 מספר טיסה AC903 חברת תעופה AIR CANADA מ- קנדה טורונטו אל- ישראל מתב"ג

המראה 15/03/2020 13:00 נחיתה 15/03/2020 16:30 מספר טיסה LY2652 חברת תעופה אל על מ- אוקראינה בוריס פיל אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 12:25 נחיתה 15/03/2020 15:30 מספר טיסה WPNW52 חברת תעופה RianAir מ- גרמניה Tegel, ברלין אל- ישראל

המראה 15/03/2020 10:15 נחיתה 15/03/2020 16:20 מספר טיסה 271 חברת תעופה Aeroflot מ- תאילנד אל- רוסיה

המראה 15/03/2020 10:15 נחיתה 15/03/2020 16:20 מספר טיסה 271 חברת תעופה aeroflot מ- תאילנד בנקוק אל- רוסיה מוסקבה

המראה 15/03/2020 09:30 נחיתה 15/03/2020 14:25 מספר טיסה LA 8139 חברת תעופה חברת לטם מ- פרו לימה אל- ברזיל סאו פאולו

המראה 15/03/2020 09:20 נחיתה 15/03/2020 14:55 מספר טיסה EJU3737 חברת תעופה easy jet מ- צרפת פריס אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 09:20 נחיתה 15/03/2020 14:55 מספר טיסה EJ43737 חברת תעופה EASY JET מ- צרפת פאריז אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 09:05 נחיתה 15/03/2020 14:35 מספר טיסה ux1301 חברת תעופה air europa מ- ספרד מדריד אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 09:05 נחיתה 15/03/2020 14:35 מספר טיסה R60BDR חברת תעופה אייר אירופה מ- ספרד מדריד אל- ישראל תל אביב

המראה 15/03/2020 09:05 נחיתה 15/03/2020 14:35 מספר טיסה R60BDV חברת תעופה Air Europa מ- ספרד מדריד אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 09:05 נחיתה 15/03/2020 14:35 מספר טיסה 4×1301 חברת תעופה איל אירופה מ- ספרד מדריד אל- ישראל בן-גוריון

המראה 15/03/2020 09:05 נחיתה 15/03/2020 14:30 מספר טיסה UX1301 חברת תעופה ישראייר מ- ספרד מדריד אל- ישראל נתב"ג לוד

המראה 15/03/2020 09:00 נחיתה 15/03/2020 11:35 מספר טיסה FR2825 חברת תעופה ליינר מ- בולגריה אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 08:30 נחיתה 15/03/2020 11:30 מספר טיסה LY2651 חברת תעופה אל על מ- ישראל נתב"ג אל- אוקראינה בוריס פיל

המראה 15/03/2020 08:00 נחיתה 16/03/2020 16:30 מספר טיסה LY008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית GFK אל- ישראל

המראה 15/03/2020 08:00 נחיתה 15/03/2020 10:00 מספר טיסה VY8242 חברת תעופה VUELING מ- ספרד ברצלונה אל- צרפת שארל דה גול

המראה 15/03/2020 07:00 נחיתה 15/03/2020 09:35 מספר טיסה FR2825 חברת תעופה RYANAIR מ- בולגריה סופיה אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 07:00 נחיתה 15/03/2020 12:50 מספר טיסה SU501 חברת תעופה מ- ישראל בן גוריון אל- רוסיה מוסקבה שרמטייבו

המראה 15/03/2020 05:00 נחיתה 15/03/2020 15:00 מספר טיסה Ba242 חברת תעופה בריטים מ- מקסיקו אל- אנגליה לונדו

המראה 15/03/2020 01:55 נחיתה 15/03/2020 05:00 מספר טיסה ET404 חברת תעופה מ- אתיופיה אל- ישראל

המראה 15/03/2020 01:30 נחיתה 15/03/2020 16:50 מספר טיסה 0232 חברת תעופה אוקראיין אינטרנשינל איירליינס מ- ארצות הברית ניו יורק JFK אל- אוקראינה קייב

המראה 15/03/2020 00:20 נחיתה 15/03/2020 07:05 מספר טיסה LY318 חברת תעופה el al מ- הממלכה המאוחדת לונדון אל- ישראל נתב"ג

המראה 15/03/2020 00:00 נחיתה 15/03/2020 03:00 מספר טיסה FB573 חברת תעופה בולגריין איירליינס מ- בולגריה סופיה אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 00:00 נחיתה 15/03/2020 03:00 מספר טיסה FB 573 חברת תעופה בולגריין איירליינס מ- בולגריה סופיה אל- ישראל בן גוריון

המראה 15/03/2020 00:00 נחיתה 08/03/2020 03:00 מספר טיסה FB573 חברת תעופה בולגריין איירליינס מ- בולגריה סופיה אל- ישראל בן גוריון

המראה 14/03/2020 23:59 נחיתה 15/03/2020 11:40 מספר טיסה דלתא 3 חברת תעופה דלתא מ- ארצות הברית ניו יורק אל- אנגליה

המראה 14/03/2020 23:59 נחיתה 15/03/2020 03:00 מספר טיסה ET404 חברת תעופה אתיופיאנס מ- אתיופיה אדיסאבבה אל- ישראל נתבג

המראה 14/03/2020 23:50 נחיתה 15/03/2020 15:50 מספר טיסה LY26 חברת תעופה אל- על מ- ארצות הברית ניוארק- ניו ג'רסי אל- ישראל נתב"ג

המראה 14/03/2020 23:50 נחיתה 15/03/2020 15:50 מספר טיסה LY26 חברת תעופה אל-על מ- ארצות הברית ניוארק- ניו ג'רסי אל- ישראל נתב"ג

המראה 14/03/2020 23:00 נחיתה 15/03/2020 15:00 מספר טיסה LV008 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית GFK אל- ישראל בן גוריון

המראה 14/03/2020 22:55 נחיתה 15/03/2020 16:45 מספר טיסה 6844 חברת תעופה בריטיש איירוייז מ- דרום אמריקה בואנוס איירס אל- ספרד מדריד

המראה 14/03/2020 22:40 נחיתה 15/03/2020 21:40 מספר טיסה UA954 חברת תעופה חברת יונייטד מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 14/03/2020 22:30 נחיתה 14/03/2020 23:30 מספר טיסה TK0864 חברת תעופה מ- ישראל איסטנבול אל- ישראל בן גוריון

המראה 14/03/2020 22:30 נחיתה 14/03/2020 10:00 מספר טיסה TK0683 חברת תעופה מ- ישראל איסטנבול אל- ישראל בן גוריון

המראה 14/03/2020 22:30 נחיתה 14/03/2020 23:00 מספר טיסה TK864 חברת תעופה טורקיש מ- תורכיה אל- ישראל בן גוריון

המראה 14/03/2020 22:30 נחיתה 14/03/2020 23:00 מספר טיסה TK864 חברת תעופה טורקיש מ- מצרים אל- ישראל

המראה 14/03/2020 22:25 נחיתה 14/03/2020 23:40 מספר טיסה SY5UHF חברת תעופה TURKISH AIRLINES מ- תורכיה אסטנבול אל- ישראל תל אביב

המראה 14/03/2020 22:00 נחיתה 14/03/2020 22:00 מספר טיסה 000000 חברת תעופה ישראייר מ- ישראל בן גוריון אל- ישראל רמון

המראה 14/03/2020 22:00 נחיתה 14/03/2020 22:40 מספר טיסה RJ340 חברת תעופה מ- ירדן קווין איליה אל- ישראל בן גוריון

המראה 14/03/2020 21:15 נחיתה 15/03/2020 00:10 מספר טיסה 738 חברת תעופה Philupine Airlines מ- פיליפינים אל- תאילנד

המראה 14/03/2020 21:15 נחיתה 15/03/2020 00:10 מספר טיסה 738 חברת תעופה philipine air מ- פיליפינים פיליפינים אל- תאילנד בנקוק

המראה 14/03/2020 20:30 נחיתה 14/03/2020 22:00 מספר טיסה TK864 חברת תעופה טורקיש ארליין מ- תורכיה אל- ישראל

המראה 14/03/2020 20:30 נחיתה 14/03/2020 22:00 מספר טיסה TK864 חברת תעופה טורקיש ארליין מ- תורכיה אל- ישראל

המראה 14/03/2020 20:25 נחיתה 14/03/2020 21:40 מספר טיסה TK864 חברת תעופה TURKISH מ- תורכיה איסטנבול אל- ישראל תל אביב

המראה 14/03/2020 18:00 נחיתה 14/03/2020 20:25 מספר טיסה SY5UHF חברת תעופה TURKISH AIRLINES מ- בולגריה סופיה אל- תורכיה אסטנבול

המראה 14/03/2020 16:00 נחיתה 14/03/2020 18:25 מספר טיסה TK1032-Turkish חברת תעופה Turkish מ- תורכיה סופיה אל- תורכיה נחת באיסטנבול

המראה 14/03/2020 15:05 נחיתה 14/03/2020 23:35 מספר טיסה ET829 חברת תעופה מ- דרום אפריקה אל- אתיופיה

המראה 14/03/2020 15:00 נחיתה 15/03/2020 00:30 מספר טיסה ET829 חברת תעופה ETHIOPIAN AIRLINES מ- דרום אפריקה Victoria Falls Airport אל- אתיופיה אדיס אבבה

המראה 14/03/2020 13:55 נחיתה 14/03/2020 20:55 מספר טיסה EZY-3093 חברת תעופה EASYJET מ- אנגליה STN-LONDON אל- ישראל בן גוריון

המראה 14/03/2020 13:00 נחיתה 14/03/2020 22:00 מספר טיסה ET829 חברת תעופה אתיופיאנס מ- זימבאבווה ויקטוריה פולס אל- אתיופיה אדיס אבבה

המראה 14/03/2020 11:00 נחיתה 15/03/2020 15:00 מספר טיסה TK0032 חברת תעופה טורקיש איירליין מ- ארצות הברית אטלנטה גורגיה אל- תורכיה איסטנבול

המראה 14/03/2020 08:00 נחיתה 15/03/2020 15:00 מספר טיסה 08 חברת תעופה אל על מ- ארצות הברית אל- ישראל

המראה 14/03/2020 05:30 נחיתה 14/03/2020 10:00 מספר טיסה TK0683 חברת תעופה מ- מצרים לוקסור אל- ישראל איסטנבול

המראה 14/03/2020 05:30 נחיתה 14/03/2020 10:00 מספר טיסה TK0683 חברת תעופה מ- מצרים לוקסור אל- ישראל איסטנבול

המראה 14/03/2020 05:00 נחיתה 14/03/2020 06:00 מספר טיסה TK683 חברת תעופה טורקיש מ- מצרים אל- תורכיה

המראה 14/03/2020 05:00 נחיתה 14/03/2020 05:00 מספר טיסה TK683 חברת תעופה טורקיש מ- מצרים אל- מצרים

המראה 14/03/2020 04:00 נחיתה 14/03/2020 07:00 מספר טיסה TK683 חברת תעופה טורקיש ארליין מ- מצרים אל- תורכיה

המראה 14/03/2020 04:00 נחיתה 14/03/2020 07:00 מספר טיסה TK683 חברת תעופה טורקיש ארליין מ- מצרים אל- תורכיה

המראה 14/03/2020 02:00 נחיתה 15/03/2020 05:00 מספר טיסה ET404 חברת תעופה ETHIOPIAN AIRLINES מ- אתיופיה אדיס אבבה אל- ישראל לוד

המראה 14/03/2020 01:55 נחיתה 14/03/2020 04:00 מספר טיסה FB573 חברת תעופה מ- בולגריה סופיה אל- ישראל נתב"ג