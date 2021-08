פרוייקט 'לטייל בתורתו' מגיע לאומן עם יוזמה שעוד לא היה כמוה מעולם

'היכל התורה תורת חיים'

24 שעות ביממה, אלפי לומדים, עשרות מגידי שיעורים בכל השפות, כוללים להלכה ולליקוטי מוהר"ן בעיון, מאות רבות של מילגות.

מכל המדינות מכל העולם, כולם נקבצו ובאו לך לעשות היסטוריה באומן, מתחם קדוש ללא שיחות חולין.

'היכל התורה' – ביוזמת כולל ליקוטי מוהר"ן ופרוייקט 'לטייל בתורתו' ייפתח כבר בראש חודש אלול הבעל"ט בבית המדרש הגדול והמרווח במתחם שיינר

אומן של תורה, אומן של מעלה!

כבר שנים ארוכות יודע כל מי שזוכה לנסוע לאומן ראש השנה, כי אחד האתגרים הגדולים ביותר שעומדים בפניו הוא – מציאת שעות של יישוב הדעת ורוגע. ההמון הסובב סביב, ריבוי הטרדות, הרעש, ההמולה, כמעט ואינם מעניקים את האפשרות לעצור לרגע ולהקדיש שעות ללימוד ביישוב הדעת ובמנוחת הנפש.

השנה, בסייעתא דשמיא, אנשי בשורה אנחנו: לראשונה יוסדר באומן היכל תורה מרווח ונוח, אשר יעמוד לרשות כל מי שחפץ לפנות מזמנו לתורה ויעניק לכל ברסלבער-חסיד את האפשרות להקדיש שעות מזמנו ללימוד כראוי וכנכון, במקום שקט וממוזג, נקי ומסודר, המוקדש כליל לתורה.

Please enable JavaScript Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

בימים אלו הולכות ונשלמות ההכנות האחרונות לפתיחת 'היכל התורה' – כבר בראש חודש אלול הבעל"ט, בבית המדרש הגדול והמרווח במתחם שיינר. כבר עתה נרכשו כ-700 כסאות נוחות (לא עוד כסאות פלסטיק או ספסלים) אשר יעמדו לנוחות ולרווחת הלומדים.

כאמור, ההיכל הגדול יהיה מוקדש כולו כליל לתורה, במשך עשרים וארבע שעות ביממה, מתוך מטרה להעניק לכל חסיד ברסלב, אברך או בחור, את המקום ללמוד ביישוב הדעת ולהקדיש עיתים כליל לתורה, מתוך רצינות, בלי לדבר ולשוחח דברים בטלים.

כולל ליקוטי מוהר"ן – בשעות אחה"צ

בשעות אחה"צ יתקיים כולל הלכה וכולל ליקוטי מוהר"ן, אשר כבר נפתח בקול תרועה גדולה באומן, וכבר עתה משתתפים בו מידי יום ביומו למעלה מ-100 אברכים, וזו רק ההתחלה.

במסגרת הכולל – אשר יתרחב אי"ה במשכנו החדש שב'היכל התורה' – יעסקו מאות אברכים בהלכות סוכה וליקוטי מוהר"ן תורה מ' תנינא – התורה הזמנית הנלמדת בימים אלו בעיון בקרב אלפי חסידי ברסלב בכל אתר ואתר.

לצד זאת, לתועלת הלומדים וכלל אנ"ש, יתקיימו בכולל שיעורי תורה רבים, בהלכה ובליקוטי מוהר"ן בעיון.

תורה עם ברכת הנהנין

במשך כל שעות היממה, יעמדו לרשות הלומדים שתייה וכיבוד קל, זאת לצד מיזוג אוויר, חימום וקירור כפי הצורך ושמירה על נקיון המקום וצביונו, כיאה וכיאות למקום תורה האמור לספק אי שקט של יישוב הדעת ומנוחת הנפש, על מנת לאפשר לכל אחד מאנשי שלומנו להתמיד בסדרי לימודיו הרגילים ואף לנצל את הימים ולהוסיף עליהם כהנה וכהנה.

היכל התורה בנשיאותו ובהכוונתו של הרה"ג רבי יעקב שלמה מוזסון שליט"א

הקמת היכל התורה הינו פרי יוזמת הנהלת כולל ליקוטי מוהר"ן ופרוייקט 'לטייל בתורתו' בראשות הרה"ח ר' מרדכי גוטליב שליט"א – בנשיאותו ובהכוונתו של הרה"ג רבי יעקב שלמה מוזסון שליט"א מתוך שאיפה גדולה לחזק ולבצר את קביעת סדרי הלימוד ולהעניק לכל אברך או בחור, קטן כגדול, את הזכות לשקוד על תלמודו בעיצומם של ימי הקיבוץ הגדולים והקדושים, ולהעניק מקום שקט לעסוק בעיון והתבוננות בתורת הצדיק במקום גניזת הצדיק, כאשר מעל הכול חופפת האמונה בדברי רבינו הק' כי "עַל יְדֵי לִמּוּד הַתּוֹרָה נִתְקַבְּלִים כָּל הַתְּפִלּוֹת וְכָל הַבַּקָּשׁוֹת".

בחלק נכבד מעול הקמת היכל התורה נושאים בניו יקיריו של הנגיד המפואר הר"ר חיים ב"ר יצחק רוזנברג זכרונו לברכה, מהרוגי אסון מיאמי, אשר לקחו על עצמם להקים את ההיכל הגדול והקדוש הזה ולקראו בשם "תורת חיים" על שמו וזכרו של אביהם הנערץ, שהיה אוהב תורה בכל לבו ובעל צדקה וחסד בהיקפים נדירים.

אלפי שעות התורה אשר יילמדו בהיכל יעלו ויעמדו לעילוי נשמתו הטהורה ולעילוי נשמתם של שאר ההרוגים באסון הנורא מאחינו בני ישראל.

פרטים נוספים על היכל התורה ועל אופני ההרשמה לכוללים שיתקיימו במסגרתו – יתפרסמו אי"ה בימים הקרובים.