יעקב שוואקי מחמם מנועים ברמיקס רשמי ללהיט "תדליק את האש" מאלבומו "מוזיקה", בהפקת הדי ג'י הישראלי ניסו סלוב. הלחן של איצי וולדנר, מילים מרים ישראלי, עיבוד מקורי דניאל קפלר & יאן פרייטור

מילים:

יש אנשים – שלא מרגישים

ת'להבה אשר בוערת מבפנים

היא בתוך הנשמה – מאירה וחמה

יש אנשים – המחפשים

את האורות במקומות הרחוקים

את הניצוץ התמידי – שבכל יהודי

זה הסוד – מלבדו אין עוד

אז ניתן יד ביד – ונרקוד

Time To Light The Fire Now

תדליק את האש – תגיד לי אם יש

נאיר את הלילה כולו

תדליק את האש – תגיד לי אם יש

נשיר עד הבוקר יבוא