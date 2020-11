אמן הרגש היהודי חסידי אהרון סיטבון, בשיר מרגש עד דמעות - 'אין כאלוקינו' מתוך אלבום "שהחיינו", מלווה בקליפ מילים מרהיב.

הפקה וייצוג: חברת צבעים הפקות | עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין & איצי ברי | עריכת קליפ: חני נפתלין (נפתלין מדיה) | צילום תמונה: חיים טויטו | יח"צ: מענדי קורנט.