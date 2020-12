ילד הפלא דודי הרשקופ במחרוזת יוונים לכבוד חנוכה ‏

לקראת חג החנוכה תשפ"א הבעל״ט קיבץ המפיק הנודע משה כהן את כל האמנים המוכשרים תחת קורת גג אחת להפקה מיוחדת • ילד הפלא דודי הרשקופ ומקהלת ידידים העולמית בניצוחו של יעקב רוטבלט. אליהם הצטרף הצייר והאמן אהרן זאב ברנשטיין שממחיש בציורו בחול את מאורעות התקופה - חוברים יחד ליצירה מושלמת.

דודי עם קולו המתוק זכה להופיע אך לפני שנה בתקופה הזאת במסע סביב העולם בסיומי הש"ס של ארגון 'דרשו'. הרב שלמה רוזנשטיין מנכ"ל 'דרשו' העולמי והבמאי ר' מרדכי צין בחרו בדודי שהוכיח בכשרונו הנדיר שילוב של שירה ומשחק במצגת ייחודית.

מחרוזת "יוונים נקבצו עלי", פרי הפקתו של משה כהן בקונספט מיוחד ועתיק המצולם ברובע היהודי ובמבנה עתיק של חברת הצורפים. חומות העיר העתיקה יחד עם החנוכיות המפוארות בליווי ציורי החול האומנותיים לוקחים אותנו לאווירה הקדומה.

אל מלאכת הנגינה נקרא לדגל המעבד הצעיר והמוכשר ברוך הומינר אליו חברו אמן כלי הנשיפה נחמן צוקר והגיטריסט ארי קאהן.

האמנות המוזיקלית של משה כהן בבניית מחרוזת משלושה לחנים במקצב שונה, יחד עם העיבודים הקוליים של יעקב רוטבלט והתזמור של ברוך הומינר יוצרים תוצאה אגדית ומנצחת!

מחרוזת יוונים נקבצו עלי:

לחן: פנחס מרדכי וועבער

(במקור הולחן על 'אנא השם' ומבוצע ע"י מיכאל שניצלער)

נדבורנה. לחן: הערש'ל בריסק. דז'יקוב.

שירה: דודי הרשקופ

מקהלת ידידים העולמית בניצוחו של יעקב רוטבלט

חליל, קלרינט וסקסופון: נחמן צוקר

גיטרות: ארי קאהן

עיבוד וקלידים: ברוך הומינר

אולפני הקלטות: אולפני פאר

טכנאי הקלטות: חנוך מנלה

מיקס: חיים מוזס

ציור חול: האמן אהרן זאב ברנשטיין

צילום ועריכה: לירן שמש

בימוי והפקה מוזיקלית: משה כהן