שמולי שניידער מחדש את הלהיט "זוכה" של מרדכי בן דוד

השיר הישן של מרדכי בן דוד שהיה להיט חתונות בזמנו, בביצוע מחודש של הזמר שמולי שניידער

Composed by Menachem ElbaumMusic arranged by Eli Klein and Yitzy BerryMixed and mastered by Eli Klein and Yitzy BerryGraphic design by TechniqCreativeAnimation by Blinq MediaOriginal song feat. on MBD – Tomid Besimcha(1994)