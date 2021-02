הזמר משה אביגדור שר "בואי בשלום", מלווה בקליפ

משה אביגדור מגיש שיר חדש בשם "בואי בשלום", מלווה בקליפ. המילים מן המקורות, הלחן של אביגדור בעצמו

Composed by Moshe AvigdorVocals Recorded at: Roar RecordingBacking Vocals: Moshe AvigdorArrangement: Aryeh Kunstler and Moshe AvigdorMusical Production: Roar RecordingPiano: Aryeh KunstlerGuitars: Aryeh KunstlerBass: Aryeh KunstlerCello: Jenny DevorViola: Earl ManeeinViolin: Earl ManeeinDrums & Percussion: Barak AhronStrings: Earl ManeeinProgramming and Guitars: Aryeh KunstlerMix: Roar RecordingMaster: Roar RecordingVideo by: Roar RecordingDirected by: Aryeh Kunstler and Moshe AvigdorFilmed by: Aryeh KunstlerLocation scout: Aryeh KunstlerPhotography: Aryeh KunstlerFilmed at: The Woodmere ClubCam op/post: Aryeh Kunstler