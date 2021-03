הזמרים בני פרידמן וצבי זילברשטיין בדואט חדש עם מילים מקוריות על הפסוק "פותח את ידך"

Please enable JavaScript Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Produced & Arranged By Doni Gross

Performed by Benny Friedman & Tzvi Silberstein

Composed & Written by Elkana M

Video By Flash of Design

Graphics By ThinkInk Creations

Recorded at DeG Studios, NYC

Mixed By: Shai Sivan

Mastered By: Aran Lavi