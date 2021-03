חיים מרדכי פייערווערגער בשיר חדש בשם "ותחזינה", אותו הלחין בעצמו

Credits: Produced & Directed by: Yossi Shick. Song Composed by: Chaim Mordche. Music Arranged by: Shimon Strohli. Drums: Avi Avidani. Guitars: Avi Singolda. Choirs Arranged & Conducted by: Hershy Menczer. Vocals Recorded @ Musical Cave Studios. Engineered by: Hershy Menczer. Mixed & Mastered by: Shimon Strohli.