יששכר גוטמן שר את הלחן של יואל טייטלבוים עם המילים של ישעי' גרוס שיוצא לאור לכבוד שמחת בר המצווה

Melody By: Yoel'ish Teitelbaum

Sung By: Yisoscher Guttman

Words By: Shaya Gross

Production By: Eli Shprei

Mixed By: Shlome Wechter

Music By: Burich Yida Gross