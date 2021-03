צפו: מורדי ויינשטיין ותזמורת אנרג'י במחרוזת ריקודים סוערת

עונת החתונות נפתחת רשמית עם אישור הרשויות לקיים אירועים בצל מגבלות הקורונה, וזה בדיוק הזמן למחרוזת שירי ריקודים בחתונה עם מורדי ויינשטיין ותזמורת אנרג'י • הגבירו את הווליום וכנסו לקצב

Please enable JavaScript Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Songs:

Thank You Hashem – Joey Newcomb

Lecha – The Chevra

Rega – Hanan Ben Ari

Yifrach – Chabad

Credits:

Music by En3rgy

Produced and Arranged by Chaim Bokchin

Drums- Yechiel Bokchin

Keys, Ableton programming, vocal arrangement – Jacob Spadaro

Backup vocals – Jacob Spadaro and Chaim Bokchin

Bass guitar – Yaacov Weiner

Electric guitar – Chaim Bokchin

Mix – V-Gold Beat Production

Video – Jake Kamensky for Slate Cinema

Marketing – I & Me Media

Horns for live shoot – Avromi Basch, Kai Sandoval and Danny Flamm