דיג'יי יוסי ניומן מגיש שיר חדש אותו כתב והלחין, וכמובן גם הפיק מוזיקאלית בקצב מקפיץ. על מלאכת השירה הופקד הזמר י.ב.

Composed and lyrics by: Yossi NewmanFeatured vocalist: Y.B.Music by: Jack ShoreVocals recorded at: Stratford StudiosPhotographer: Meir KruterCover design & lyrical video: Yossi Zweig – Intelligent Noise LLCPhoto taken at: Factory 220