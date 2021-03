לכבוד י"א ניסן יום הולדתו של הרבי מליובאוויטש, מגישים יוסף גוטמן ויוסף קרדונר את הלחן של הרב יצחק גינזבורג לפרק התהילים קכ, אותו נוהגים החסידים להגיד מידי יום אחרי שחרית, במלאות קיט שנים להולדת הרבי

Yosef Karduner: Guitar and VocalsYosef Gutman Levitt: BassYitzhak Attias: PercussionNiv Clil Horesh: Flute

Composed by Rabbi Yitzchak Ginsburgh for the 11th of Nissan

Recorded by Yaron Aldema

Filming and editing by Yuval Ginzburg