יצחק רייס ועמיחי סובר מרגשים באקפלה: "נחמו עמי" • צפו בקליפ

השיר "נחמו עמי" בביצוע ווקאלי של יצחק ריס ועמיחי סובר, הולחן בשבת נחמו לפני כשנתיים, ובצאת השבת, התוודע על אחיו הגדול שנפטר בפתע, השיר הושק כשנה לאחר פטירתו, וכעת משחרר את הגרסה הווקאלית "הלחנתי את נחמו בשבת פרשת ואתחנן-נחמו", נזכר רייס, "היה זה בשבת בה נשמתו של אחי היקר משה יעקב ז"ל הסתלקה לגנזי מרומים. לא ידעתי שהוא נפטר, קיבלתי השראה מן השמיים שעוד נכונו לנו ימים קשים. אחרי האבל החלטתי להקדיש לאחי ז"ל את השיר שנחרט בליבי. המילים שכתב ישעיה הנביא מסמלות יותר מכל את נחמת ציון והעתיד המזהיר שצפוי לעם ישראל שיקום מאבלו וישוב לירושלים. עם קול מלא ברגש ועוצמה מספק רייס לשומעים יצירה מוזיקלית, התואמת את רוח תשעת הימיים, לה חברו עמיחי סובר ומקהלת 'קולות', השותפים ליצירה המופלאה.