התפרצות הזן ההודי: עלייה בחולים קשה – זינוק במספר המאושפזים

משרד הבריאות פרסם הערב (רביעי) את נתוני התפשטות נגיף הקורונה, ועל פי המשרד 15 בני אדם אושפזו ביממה האחרונה בעקבות הידבקות הנגיף הקורונה ונכון לעכשיו מאושפזים בבתי החולים 95 חולי קורונה, 52 מהם במצב קשה. מספר המתים במגיפה עומד על 6,441 כאשר אתמול נפטר אדם אחד.

עוד עולה מנתוני המשרד כי החל מחצות אמש ועד שעות הערב, התגלו בישראל 519 נשאים חדשים בישראל, 1.41% מהבדיקות התגלו כחיוביות. לפי תוכנית רמזור של משרד הבריאות, הישובים האדומים בישראל הם: שערי תקווה, צופים, יהוד. הישובים הכתומים הם: כפר יונה, עץ אפרים, אורנית, חריש וגני תקווה.

הישובים הצהובים: פרדס חנה כרכור, חולון, הוד השרון, סביון, בית יצחק-שער חפר, נתניה, קדימה-צורן, אור יהודה, קרית אונו, אשדוד, יבנה, רעננה, באר שבע, עלי זהב, נס ציונה, קדומים, בית אריה, צור יצחק, מעלה אדומים, ראשון לציון, גבעתיים, רמלה, בת חפר, קרני שומרון, ראש העין, באר יעקב, רבבה, כפר סבא, פתח תקווה.

מוקדם יותר היום התייחס ראש הממשלה נפתלי בנט להתפשטות הקורונה, אך לא הודיע על הגבלות חדשות בעקבות ההתפרצות. "יש עלייה מהירה במספר הנדבקים, החיסונים לבדם לא יספיקו מול זן הדלתא", אמר בנט וטען כי "מסיכות הן ההגנה היעילה ביותר מול מגפת הדלתא".

בנט המשיך ואמר: "החיסונים עשו עבודה טובה מול הנגיף המקורי, אך זן הדלתא החדש ששוטף את העולם משנה את התמונה. החיסונים לבד לא מספיקים מול מוטציית הדלתא. לצערי עד לפני כמה שבועות כל ישראלי יכול היה לטוס לכל מדינה ולא משנה אם היא אדומה או איזו מוטציה נמצאת שם – המצב כעת שונה".

"אם לא נבלום את העלייה בתחלואה היא תתורגם מהר מאוד לחולים קשים וגם למתים. הכי קל זה לעשות מה שעשו בשנה האחרונה ולהכריז על סגר, אך אצלנו זה יהיה המוצא האחרון. אנחנו רוצים לצאת לדרך חדשה עם הציבור ולנסות לנצח את הקורונה בלי סגרים". בנט הכריז כי הערב משטרת ישראל קיבלה הנחייה לבצע אכיפה של עטיית מסכה.

מהליכוד נמסר בתגובה למסיבת העיתונאים של בנט: "בנט כינס מסיבת עיתונאים כדי להודיע שאין לו שום החלטות או הנחיות בזמן שהקורונה חוזרת לישראל תחת אחריותו. אף תירוץ שקרי של בנט לא יסביר איך הוא נתן לקורונה לחזור לישראל אחרי שהוא קיבל מנתניהו מדינה במצב הטוב ביותר בעולם. אולי כדאי שיחזור לספרון שהעתיק ויזכר איך דרש ״לפתוח את כל המשק״ בעיצומה של מגיפת הקורונה בשנה שעברה".