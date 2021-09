המחקר החדש מוכיח: המחוסנים במנה שלישית של "פייזר" מוגנים פי 10 מקורונה

מנת החיסון השלישית נגד נגיף הקורונה משפרת פי עשרה ויותר את ההגנה מהדבקה ותחלואה קשה – כך עולה ממחקר שהתפרסם היום (חמישי) בכתב העת הרפואי The New England Journal of Medicine. המחקר, שמתייחס למנת הבוסטר של חברת התרופות פייזר, מצביע על עלייה ניכרת בהגנה בהשוואה למי שחוסן בשתי מנות בלבד, ועברו חמישה חודשים או יותר מאז קיבל את המנה השנייה.

המחקר החל ב- 30 ביולי 2021, היום בו החל מבצע החיסון ה-3 בישראל, ונמשך עד לסוף אוגוסט. הוא מבוסס על נתונים של יותר ממיליון ישראלים מעל גיל 60 שחולקו ל-2 קבוצות: מחוסנים ב-2 מנות, ומחוסנים ב-3. החוקרים גילו כי 12 יום לאחר קבלת מנת הדחף – שיעור הנדבקים והחולים קשה היה נמוך פי 10 ויותר בקבוצת מקבלי ה"בוסטר" בהשוואה לאלו שחוסנו רק פעמיים.

החוקרים מצאו כי 12 יום לאחר קבלת מנת הדחף, שיעור המאומתים ושיעור החולים הקשים היה קטן פי עשרה ויותר בקבוצת הבוסטר לעומת הקבוצה הראשונה, של אלה שטרם חוסנו במנה שלישית. גם לפי ניתוח שמרני יותר, שניסה לנטרל הבדלים התנהגותיים אפשריים בין שתי הקבוצות, שיעור המאומתים היה קטן פי חמישה בקבוצת הבוסטר. מטבע הדברים, קבוצות המחקר השתנו במהלכו, שכן אנשים שנכללו תחילה בקבוצה הראשונה, התחסנו, והפכו להיות חלק מקבוצת הבוסטר.

בסך הכל, בקבוצה שלא קיבלה את מנת הבוסטר, נרשמו 4,439 מאומתים ו-294 חולים קשים – לעומת 934 מאומתים ו-29 חולים קשים בקבוצת הבוסטר.

החוקרים הסבירו כי הצורך במנת חיסון 3 נבע מ-2 סיבות עיקריות: הראשונה, זן הדלתא – הגרסה המדבקת יותר של נגיף הקורונה, שהראתה יכולת התחמקות טובה יותר מהמערכת החיסונית. השנייה – שחיקה ביעילות החיסון מאחר ורמת הנוגדנים פוחתת מאוד אחרי חצי שנה.

הסיכוי של מחוסנים ב-2 מנות להידבקות בדלתא עומד בימים אלו על מחצית (50%) לעומת מי שלא התחסן כלל. המחקר מצא כי מנת חיסון 3 מורידה את הסיכוי היחסי הזה עד ל-5%. כלומר – ה"בוסטר" מחזיר את ההגנה החיסונית לרמה של כ-95%.

המחקר מצביע על יעילות גבוהה של מנת הדחף במניעת הדבקה ובמניעת תחלואה קשה. למעשה, אם הסיכוי של מחוסנים להידבק בדלתא הוא כיום כמחצית מזה של לא מחוסנים, כפי שעולה ממחקרים שונים, מנת דחף מורידה סיכוי יחסי זה עד ל-5%.