אחרי פרסום הצעת החוק הדרקונית המבקשת למנוע מראש הממשלה בנימין נתניהו להתמודד לכנסת, טענו ב'ימינה' כי לא הסכימו לכך • אך אז התברר כי בממשלת השמאל והערבים כבר סיכמו אפילו על ניסוח מדוייק של הצעת החוק שתוגש לכנסת בנושא

הצעת החוק שרצו לקדם בממשלת השמאל והערבים בראשות בנט ולפיד שימנע מראש הממשלה בנימין נתניהו להתמודד שוב לכנסת: אחרי הסערה שפרצה בעקבות ההצעה האנטי דמוקרטית, הודיעו במפלגת ימינה כי לא הסכימו לכך.

"אין, לא הייתה ולא תהיה הסכמה בעניין מניעת ריצה לכנסת. מדובר בהצעה שעלתה, לא סוכמה והיא גם לא תהיה. הדבר היחידי שהיה והוסכם הוא הגבלת כהונת רה"מ ל-8 שנים או 2 קדנציות", נמסר בהודעת המפלגה.

עוד הוסיפו במפלגה: "ההסכמים הקואליציוניים טרם נחתמו ועוברים בשעות אלו ממש שינויים ותיקונים. חלק מהדברים שהובאו לא מדויקים, וחלקם רלוונטיים לטיוטות קודמות. ההסכמים יפורסמו בשקיפות מלאה לציבור ברגע שיסוכם תוכנם".

אך בתגובה טענו גורמים בגוש אותו אמור בנט להוביל כי ימינה כבר הסכימה, אך נבהלה בעקבות הפרסום והביקורת הרבה ולכן חזרה בה. תימוכין לכך נמצא למצוא בעובדה שעמית סגל חשף הבוקר את הניסוח המלא של הצעת החוק הדרקונית.

הניסוח המלא של הצעת החוק:

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – תקופת צינון והגבלת כהונה לראש ממשלה ולראש הממשלה החלופי)

תיקון סעיף 7

1.

בחוק-יסוד: הכנסת, בסעיף 7, אחרי פסקה (10) יבוא:

"(11) ראש ממשלה או ראש ממשלה חלופי המכהן באחד מתפקידים אלה שמונה שנים או יותר ברצף, או שכיהן תקופה כאמור ולא חלפו ארבע שנים מיום סיום כהונתו."

תחולה

2.

חוק זה יחול החל מהבחירות לכנסת העשרים וחמש.

דברי הסבר

בממשל דמוקרטי קיימת חשיבות וחיוניות רבה לתחלופה של העומד בראש המערכת כדי למנוע ניוון וניתוק. שלטון ממושך מנוגד למהותה של הדמוקרטיה. ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל לימד אותנו כי "שלטון ממושך באומה ובמדינה, זוהי תופעה חמורה מאוד… כלל גדול הוא, כי שלטון ממושך הוא סכנה לחירות האומה ולמוסר בניה. שלטון ממושך, אפילו אם הוא מיטיב למישהו, הוא רע מעיקרו… הוא מוליד שחיתות. הוא אינו יכול שלא ליצור: התנשאות שליטים, תלות נשלטים, פחד תלויים". במרבית המקרים המערכת הדמוקרטית, בדומה לשוק החופשי, יוצרת את התחלופה הנדרשת בתפקדי ראש הממשלה, וכך גם היה במרבית השנים במדינת ישראל.

כהונה ארוכה של ראש ממשלה מהווה סכנה כי המחזיק בכוח השלטוני יצבור עוצמה רבה, באופן המנוגד לעקרונות הדמוקרטיה, שמבוססת על רעיון של ביזור עוצמה ויצירת איזונים ובלמים שלטוניים. ואולם, בשיטת הממשל הפרלמנטארית, בניגוד לשיטה הנשיאותית, לא מקובלת הגבלת כהונה של ראש ממשלה, משום שהבחירה היא למפלגה ולא בחירה אישית לראש הרשות המבצעת.

עם זאת, חלות תמורות משמעותיות במשטר הפרלמנטארי בעשורים האחרונים. המחקר האקדמי מלמד כי במספר דמוקרטיות פרלמנטאריות ישנה התחזקות משמעותית של מוסד ראש הממשלה עד אשר הוא דומה במהותו לנשיא בדמוקרטיה נשיאותית, בתהליך שמכונה "התנשיאותיות" (presidentialization) (ראו למשל, Robert Elgie and Gianluca Passarelli, The Presidentialization of Political Executives, in The Oxford Handbook of Political Executives (2020)). גם בישראל מתרחש תהליך דומה, שבא לידי ביטוי בהעצמת כוחו של ראש הממשלה לעומת גורמים כמו הכנסת, מליאת הממשלה ומשרדי הממשלה השונים.

משהתגלה "כשל השוק" הדמוקרטי, יש לטפל בו, ולפיכך יש לפעול להגבלת כהונת ראש ממשלה. הצעת החוק המוצעת עושה שימוש במנגנון "הצינון", המקובל בשיטה החוקתית הישראלית וזאת כדי "לצנן" את מי שהיה במוקד הכוח שנים ארוכות מהמשך פעילות פוליטית לתקופה קצובה, וכך להבטיח תחלופה פרסונאלית בתפקיד ראש הממשלה.

מנגנון הצינון הוא כאמור מנגנון קיים ומקובל בשיטה החוקתית הישראלית המעוגן בחוק-יסוד: הכנסת. להבדיל מהסדרים אחרים שעלו בהצעות חוק שונות בעניין הגבלת כהונת ראש ממשלה, הסדר הצינון מהכנסת הינו ההסדר האפקטיבי היחיד אשר יכול להגשים את תכלית החוק והוא מניעת ריכוז יתר של כוח, מניעת השחתה וזאת בצורה מידתית ומקובלת.

ממפלגת הליכוד נמסר אמש בתגובה לחוק: "בנט הופך את ישראל לדיקטטורה חשוכה – צפון קוריאה פינת איראן. ראש הממשלה נתניהו נלחם באיראן, ובנט מביא חוק מאיראן. החוק הזה יוציא את ישראל מחברת הדמוקרטיות הנאורות ויכניס אותה למשטרי הרודנות החשוכים ביותר".

"אחרי שבנט רימה את בוחריו והעביר קולות מימין לשמאל רק כדי למנות את עצמו לראש ממשלה עם 6 מנדטים, עכשיו הוא מביא חוק שלא קיים בשום דמוקרטיה בעולם, במטרה לפסול את ראש הממשלה נתניהו מלהתמודד לכנסת ובכך לחסל את המנהיג החזק של הימין. בנט חוצה כל קו אדום במרדף המטורף שלו לכיסא ראש הממשלה בכל מחיר".

יו"ר הציונות הדתית, ח"כ בצלאל סמוטריץ' תהה בתגובה: "תגידו, לאנשי ימין (ימין, לא ימינה) יהיה מותר להצביע בבחירות הבאות?".