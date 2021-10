למצהלות החסידים: ריקוד ה'קאדערל' של האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת • צפו

Please enable JavaScript Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

למצהלות חסידי קרעטשניף – קרית גת זכו הם לחזות בחידוש בימי חג הסוכות העעל"ט בריקוד מיוחד שרקד האדמו"ר בשולה"ט ושמחת בית השואבה שערך מידי ערב הנקרא ריקוד ה'קאדערל'. ריקוד ה'קאדערל' הינו ריקוד חסידי עתיק יומין הנהוג בכמה מחצרות הקודש לרקוד ריקוד זה בעיתות מיוחדות. זה שנים רבות עוד לפני עלותו על כס האדמורו"ת שהאדמו"ר מקרעטשניף – קרית גת שליט"א נוהג בכל לילה מלילי חג הסוכות לרקוד את ריקוד ה'קאדערל' המיוחד לכבוד שמחת יו"ט 'ושמחת בחגך'. לראשונה זכו חסידי קרעטשניף – קרית גת לחזות בריקוד המיוחד של האדמו"ר מאחר שבשנה שעברה עקב הנחיות הקורונה השולהטי"ם התקיימו במתכונת סגורה ומצומצמת, והשנה לראשונה נערכה שולה"ט ושמחת בית השואבה מידי ערב ברוב שמחה והתרוממות. האדמו"ר רקד בליל יו"ט אושפיזא דאברהם – עם המשב"ק הרה"ח משה מרדכי בלעדי הי"ו. אושפיזא דיצחק – עם אחיו האדמו"ר מטרעבישאן שליט"א שהגיע מבית שמש להשתתף בשולה"ט. אושפיזא דיעקב – עם גיסו הרה"צ ר' יוחנן טווערסקי שליט"א. אושפיזא דמשה – עם גיסו הרה"צ ר' שלמה צדוק זייבאלד שליט"א. ליל שב"ק אושפיזא דאהרן – עם אחייניו הבחורים נכדי אביו הק' זצ"ל. אושפיזא דיוסף – עם הרה"ג ר' זאב זילברשטיין שליט"א מו"ץ וראש הכולל של הקהילה.