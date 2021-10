השר סער ל'JDN': "ראש ממשלה עם כתב אישום הפך לתנאי סף" • צפו

יו"ר תקווה חדשה ושר המשפטים גדעון סער הגיב אתמול (שני) בישיבת הסיעה לכתבה שפורסמה ב'חדשות JDN' לפיו הצעת החוק שלו נגד נתניהו היא תקדים עולמי: "באמת היה עדיף שהיה נורמה של דוגמה אישית ומנהיגים שלא היו מקבלים החלטות אחרי שהוגש נגדם כתב אישום", אמר במענה לשאלת 'חדשות JDN'.

"אתה (כותב השורות, ש.ק.) אמרת שלא ראינו כזה דבר בשום מקום בעולם, אז זה לא נכון כי ראינו באוסטריה שבלב אירופה, שרק נפתחה חקירה נגד הקנצלר ומיד הוא התפטר מתפקידו. אני בא לומר שבעיקרון היה עדיף שהייתה כזו נורמה שהמנהיגים יקבלו החלטות כאלו לבד, כחלק מדוגמה אישית, אגב כך היה פעם גם בישראל, אני רוצה להזכיר את ראש הממשלה המנוח יצחק רבין שהתפטר בגלל חקירה על החזקת חשבון דולרים על ידי רעייתו, כך היה גם עם אולמרט כשנתניהו היה יחד איתי באופוזיציה הצבענו יחד וכל סיעת הליכוד על חוק, אגב בדיוק למה שהם מתנגדים עכשיו בעד זה שתהיה התפטרות מיידית אחרי כתב אישום. אולמרט התפטר כבר במהלך החקירה, הוא לא חיכה לכתב האישום. כך שאני באמת מקווה שזה יהיה נורמות התנהלות שלצערי זה לא מה שקרה".

צפו: סער במענה ל'JDN'

"אנו כחברה צריכים להחליט האם אנו רוצים נורמות כאלו שהן מתוקנות, או שאנו רוצים שלכולם יהיו כאלה נורמות חוץ ממי שמחזיק בתפקיד הבכיר של ראשות הממשלה. אני חושב שזה דבר יסודי שבניגוד לכל התעמולה הרוב, המכריע של אזרחי ישראל רואים כמצב דברים תקין שראש הממשלה לא יכהן עם כתב אישום. במקומות מסוימים זה כבר הפך לאידאולוגיה איך אפשר שראש הממשלה יהיה בלי כתב אישום חמור זה הרי כבר ממש תנאי סף. בדיוק את זה באנו לשנות".

סער, ולצידו שר השיכון זאב אלקין, סירבו לענות לשאלתנו על הדרת החרדים מאישורי הבנייה ביו"ש.

סמוטריץ' לא בונה על גנץ

יו"ר מפלגת הציונות הדתית מעריך כי יו"ר כחול לבן ושר הביטחון בני גנץ לא יפרק את הממשלה ויחבור לימין, בניגוד לתקוות דומות בליכוד. "כפי שכבר אמרתי קודם, אני לא עוסק בספקולציות. אני לא רואה את זה קורה", אמר במענה לשאלת 'חדשות JDN' בנושא במהלך ישיבת הסיעה.

צפו: סמוטריץ' במענה ל'JDN'

הממשלה המעופפת

יו"ר יש עתיד ושר החוץ יאיר לפיד התייחס בישיבת הסיעה ל'ממשלה המעופפת', כפי שסוקר בהרחבה ב'חדשות JDN': "אתה לא חושב שזה חשוב שראש הממשלה ייסע לרוסיה להיפגש עם פוטין כאשר אנו פועלים בסוריה או ששגריר ישראל בוושינגטון ייפגש עם מזכיר המועצה לביטחון לאומי. רגע לפני שיש דיונים על הסכם הגרעין עם איראן. השאלה היא האם זה משרת את האינטרס של מדינת ישראל. אף אחד מאיתנו לא נוסע לבילויים, אנו נוסעים רק לעבוד".

צפו: לפיד על הממשלה מעופפת

גם את הרכבת האווירית של סגני שרים והח"כים לפיד התעקש להצדיק: "יש אקספו בדובאי ויש הסכמי אברהם וישנה חשיבות רבה שייראו שכל מדינה שעושה הסכם עם ישראל זוכה להצלחה גדולה. זה חלק מיצירת התחושה שהסכמי אברהם הובילו להצלחה אזורית ולהצלחה בין לאומית ובעיניי זה דבר חיובי. אגב האקספו, זה דבר מדהים ואני אומר לאזרחי ישראל ששומעים אותנו עכשיו ומי שיכול להרשות לעצמו לנסוע לדובאי אני מאוד ממליץ. יש שם גם ביתן ישראלי".

עודה VS בן גביר

בישיבה של הרשימה המשותפת השיב יו"ר הסיעה ח"כ אחמד טיבי לשאלתנו על האפשרות שישתפו פעולה עם הממשלה: "הקואליציה הולכת לנו על הראש כל יום רביעי ומפילה כמעט כל הצעת חוק שלנו, ההתנהגות הזו היא עוינת לרשימה המשותפת".

יו"ר בל"ד ח"כ סמי אבו-שחאדה הוסיף: "מה שיותר גרוע בסיפור הזה שהם אומרים שההצעות של הרשימה המשותפת אלו הצעות מצוינות, והם רוצים לאמץ אותם ועל אף זה הם מפילים אותן, למשל חוק צריכת החשמל, פיצוי העצמאים. לפחות קצת יושרה". טיבי השיב בציניות: "לפחות שיתנו לנו זכויות יוצרים".

צפו: טיבי עונה לשאלת 'JDN'

יו"ר הרשימה המשותפת ח"כ איימן עודה התייחס לתקרית אלימה שלו בשבוע שעבר בבית החולים עם יו"ר עוצמה יהודית ח"כ איתמר בן גביר: "אני נאלצתי בגופי למנוע עבירה פלילית חמורה מאוד. לפי סעיף 10 מחוק זכויות החולה אסור לבקר חולה בעל כורחו, זו הסגת גבול לפי החוק הפלילי ולא רק זה, אלא זה גם פיקוח נפש כי כאשר האדם שובת רעב 91 ימים, אמו של החולה מתחננת בפני שבן גביר לא יכנס, הוא יטיח בו "מחבל" "טרוריסט", האיש המורשע בן גביר, שהוגשו נגדו 50 כתבי אישום והוא יכנס לשם".

צפו: עודה נגד בן גביר

עודה הצדיק את האלימות בה נקט: "בדיבור זה לא עזר, כך גם הרמת קול ולכן נאלצתי למנוע ממנו בגופי לעבור על כמה וכמה עבירות. אני גאה בכך, אבל ניקח דוגמה של אדם שאני מתעב כמו יגאל עמיר ובמידה והוא שובת רעב, למה לי ללכת לבקר אותו? אני חושב שהשאלה הזו אמורה להיות מופנית אל ה"מחבל" וה"טרוריסט" איתמר בן גביר. אני ביצעתי את מה שהמצפון שלי אמר לי לעשות".

יו"ר הסיעה טיבי הוסיף: "הניסיון לעשות השוואה וסימטריה בין איתמר בן גביר לאיימן עודה הוא לא שייך ונבזי ביותר".

צפו: בן גביר עונה לעודה בשיחה עם 'JDN'

בשיחה עם 'חדשות JDN' הגיב בן גביר לדברי עודה: "הבעיה היא לא איימן עודה, הבעיה היא אלה שנותנים לו לגיטימציה, הבעיה היא הטורים בעיתון הארץ שמגבים את הדברים שלו. שיו"ר הכנסת לא עושה שום צעד נגדו, הוא גינה וזה חשוב, אבל עדיין הייתי מצפה לדברים מעשיים וגם משטרת ישראל והפרקליטות שלא שמעתי עדיין שהזמינו אותו לחקירה, אני דורש לזמן אותו לחקירה מיד, הוא מחבל, הוא לא צריך להיות בכנסת. הוא אויב ישראל, אני לא מתפלא על הדעות שלו, אבל אנחנו צריכים להתעורר".

נתניהו נגד שקד

יו"ר הליכוד וראש האופוזיציה בנימין נתניהו תקף בפתח ישיבת הסיעה את שרת הפנים: "ראינו אתמול את הבליץ הכאילו היסטרי של איילת שקד. איזו הצגה. איילת המתייסרת. הם חושבים שהם יכולים להמשיך לדבר ימין וללכת עם השמאל, זה לא עובד על אף אחד. זה לא עובד על הבוחרים שלהם ואפילו לא עובד על חלק מהאנשים בסיעה שלהם".

מיכאלי נגד גנץ

יו"ר מפלגת העבודה השרה מרב מיכאלי תקפה את שר הביטחון בני גנץ בעקבות ההכרזה על הוצאת ארגונים פלסטינים מהחוק: "מדינת ישראל מתמודדת בימים אלה עם ההשלכות על ההכרזה על שישה ארגונים פלסטיניים כעל ארגוני טרור. האופן שבו נעשתה ההצהרה הזאת גרמה לישראל נזק גדול בקרב ידידותנו הגדולות והחשובות ביותר. זה נזק שעלול לפגוע באינטרסים של מדינת ישראל וזה לא היה צריך לקרות. מהלכים כאלה, ככל שהם נדרשים, צריכים להיעשות כמו שצריך עם הכנה ראויה, כזאת שתוודא שהאינטרסים של ישראל לא מתפרקים. צעד כזה נגד ארגונים שבחלקם הם ארגונים של החברה האזרחית צריך להיעשות בחרדת קודש, רק אם התרשמנו שבאמת אין ברירה אחרת".

"אני אשוחח הערב עם ראש השב״כ ואשמע ממנו את הפרטים באמת איך יכול להיות שאנחנו במצב הלא נוח שמדינת ישראל נמצאת בו. אבל בעיקר צר לי שאת הבירורים האלה והשיחה הזאת אני צריכה לעשות אחרי, כמו שצריך היה להיעשות".

מכחול לבן נמסר בתגובה: "מציעים למרב מיכאלי שלא מכירה את הפרטים, לא להפריע למלחמה בטרור".