לראשונה יוגורטGO  במרקם אוורירי ויוגורט GO לבן נטול לקטוז עם 25 גר' חלבון

תנובה מרחיבה את קטגוריית התזונה המיועדת לפעילות גופנית, ומשיקה לראשונה יוגורט GO במרקם אוורירי ויוגורט GO לבן נטול לקטוז עם 25 גר' חלבון. יוגורט GO החדש במרקם מוקצף ואוורירי נותן מענה למתאמנים, שרוצים ליהנות ממוצר עם הרבה חלבון ועם זאת קליל. יוגורט GO במרקם אוורירי מכיל 20 גרם חלבון לגביע, 1% שומן ו-128 קלוריות. בנוסף, הוא מכיל BCAA שהן חומצות אמינו חיוניות המגבירות את אפקטיביות האימון.

יוגורט GO במרקם אוורירי מגיע ב-2 טעמים:

20 גרם חלבון במרקם אוורירי בטעם וניל

20 גרם חלבון מרקם אוורירי בטעם פירות יער

בנוסף, תנובה משיקה יוגורט GO לבן נטול לקטוז, עם 25 גרם חלבון בטעם טבעי. במוצר זה 2 חידושים בגביע – לראשונה ב GO, יוגורט המכיל גם 25 גרם חלבון, וגם נטול לקטוז שמתאים לרגישים ללקטוז. היוגורט מכיל 2% שומן -BCAA המסייע לספיגת החלבונים בשריר ובכך מגביר את אפקטיביות הפעילות הגופנית.

מיכל בצר, מנהלת אגף השיווק בתנובה: "שוק מוצרי החלבון לעוסקים בפעילות גופנית, ממשיך לצמוח בשנים האחרונות, וזאת מכיוון שהצרכנים רוצים שהתזונה תהיה מותאמת לאורח החיים שלהם ולצרכים הייחודיים שלהם. אנו ממשיכים להציע מגוון רחב של מוצרים המותאמים לצרכים וההעדפות השונות של המתאמנים, כאשר רק לאחרונה השקנו בייגלה מועשר בחלבון, הכולל 25 גרם חלבון ו-7 גרם פחמימות בלבד בשקית של 50 גרם." עוד ציינה בצר כי "סגמנט יוגורט הפרי המועשר בחלבון הוא אחד הצומחים במקרר החלב בשנים האחרונות, ומהווה 45% משוק החלבון ועומד לחצות את רף ה-200 מיליון ש"ח ב-2023."

את המוצרים שהינם בכשרות בד"צ ועדת מהדרין ניתן להשיג ברשתות המזון ובנקודות המכירה ברחבי הארץ.