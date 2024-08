Please enable JavaScript play-rounded-fill

Music Credits:

Produced by: Moshe Kraus | MK Studios

Composed, Written & Performed by: Duvid Berger

Music Arranged by: Mendy Lipsker, Tuli Lipsker

Piano & Keys: Mendy Lipsker

Programming: Mendy Lipsker, Tuli Lipsker

Guitars: Miki Avioz

Kanun: Amir Alaev

Choir: David Taub, Moshe Kraus, Mendy & Tuli Lipsker

Mix & Master: Ron Tichon

Video Animation & Cover Design: VigiGee

Project Managment & Marketing: SolBlum