• Composer: Yanki Daskal (featured on his album “נאר מיט אמונה” released in 2018)

• Performed by: Shea Berko

• Choir: Yedidim Choir, led by Yoel Hersh Fuchs

• Music Arrangement: Avrumy Berko & Band

• Filmed by: Motty Engel – Engel Studios

• Video Edited at: Studio 62

• Production by: A Berko Production

Child Soloist:

Yitzchok Berko

Ephraim Yossi Berko

Choir Members:

Yoal Hersh Fuchs

Yidel Aber Rosenberg

Yossi Pfiefer

Menashe Lichtenstien

Duvid Fader

Lieby Weider