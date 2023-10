צעקות בישיבת הממשלה: "להוריד את עזה אחרת לא תהיה לנו תקומה"

צעקות ועימותים אירעו הערב (מוצאי שבת) בדיון הממשלה בנוגע למלחמה בדרום – כך מפרסם מיכאל שמש ב'כאן חדשות'. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בתקיפות: "צריך להיות עכשיו אכזריים לא להתחשב יותר מדי בשבויים". ולאחר מכן התבדח, "if you want to shoot shoot don't talk איך האנגלית שלי?".

גלית דיסטל אמרה בדיון: "אדוני ראש הממשלה, יושבים אצלי מהבוקר מיטב משפיע מפני הרשת צריכה שתגיד לי מה לעשות. תתן לי איש קשר". השר חיים כץ הגיב בצעקות: "לא צריך הסברה ולא צריך נעליים. צריך לתת מכה שלא נראתה 50 שנה ולהוריד את עזה אחרת לא תהיה לנו תקומה".

ויכוח נוסף פרץ בין השרים סילמן וארבל. הראשונה אמרה: "לא דיברו איתי ממשרד הבריאות על מוקדי סיוע". ארבל השיב לה: "אם את רוצה את מוזמנת להיות סגנית שר הבריאות". סילמן המשיכה ואמרה כי "אני לא מעניינת טוב לי איפה שאני אני רק אומרת שלא מתפקדים". בתגובה אמר ארבל: "בסדר בסדר".

השר אקוניס תקף בישיבה ואמר: "כל אזרח שואל היום מה קרה למודיעין הישראלי?". שיקלי השתיק אותי, ואחד השרים הגיב לו "אל תגיד לנו שקט".

מאי גולן אמרה בדיון: "מסבירים לנו יפי נפש שרוב התושבים בעזה לא קשורים, ולכן אסור שתיפגע האוכלוסייה. חמאס נבחר ע"י התושבים והוא לגיטימי כמו כל שלטון דיקטטורי אחר בכל מדינה ערבית. בעזה לא שונאים את חמאס שונאים אותנו. אותנו רוצים להשמיד".