לא מקבלים תכתיבים מארה"ב: "לא נעביר שקל אחד, נפעל לעידוד הגירה מרצון"

בימין לא מתרגשים מאוד מדבריו של מזכיר המדינה האמריקני אנתוני בלינקן, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' כותב הערב (שלישי): "מזכיר המדינה האמריקאי בלינקן, ברוך הבא לישראל. אנו מעריכים מאד את תמיכתה של ארה"ב בישראל, אך במה שנוגע לקיום שלנו בארצנו נפעל תמיד לפי האינטרס הישראלי".

"ולכן נמשיך להילחם בכל העוצמה כדי להשמיד את החמאס, לא נעביר שקל לרש"פ שיגיע למשפחות הנאצים בעזה ונפעל כדי לאפשר את פתיחת שערי עזה להגירה מרצון של פליטים כפי שהקהילה הבינלאומית נהגה כלפי הפליטים מסוריה ואוקראינה".

קודם לכן כתב בציוץ באנגלית השר בן גביר: "אדוני המזכיר בלינקן, זה לא הזמן לדבר ברכות עם חמאס, זה הזמן להשתמש במקל גדול".

Mr. Secretary Blinken, it’s not the time to speak softly with Hamas, it’s time to use that big stick.

מוקדם יותר דיווחנו כי במסיבת העיתונאים שלו אמר מזכיר המדינה האמריקני אנתוני בלינקן המבקר בארץ כי: "ראש הממשלה נתניהו הבטיח לי שהמדיניות של ישראל היא לא לעודד הגירה מרצון מחוץ לעזה". בלינקן התייחס לדיון הצפוי בבית הדין הבינלאומי בהאג, ואמר: "אנו מאמינים שהפנייה לבית הדין בהאג מסיטה את תשומת הלב של העולם. ההאשמה ברצח עם מופרכת. החמאס, החיזבאללה, החות'ים ותומכיהם באיראן, שהם אלה שמאשימים את ישראל, ממשיכים לקרוא בפומבי להשמדת ישראל ולרצח המוני של יהודים".

עוד אמר מזכיר המדינה כי: "ביקשתי מישראל להעביר לרשות הפלסטינית את מלוא כספי המסים. הם שלהם, והם הכרחיים לתשלום משכורות". בהמשך התייחס בלינקן לרצועת עזה, ואמר כי "יש לנו הסכם עם האו"ם לערוך הערכה כדי לקבוע את התנאים הנדרשים על מנת שאנשים יוכלו לחזור לבתיהם. כשהתנאים יאפשרו את זה, נרצה לראות אותם חוזרים הביתה".

עוד אמר בלינקן כי ישראל צריכה להגביר את הסיוע לעזה וכי ברצועה שורר רעב. בלינקן הוסיף כי הממשל האמריקני מבקש להגדיל ל-300 את מספר משאיות הסיוע ההומניטרי שנכנסות ביום; וכי הדבר יעזור לארצות הברית להמשיך להגן על ישראל.