פגיעה ישירה ומדויקת: המערכת הישראלית המתקדמת שתתמודד עם כטב"מים • צפו

צילום: רפאל

חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ והמינהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון מודיעות הצהריים (רביעי) כי השלימו ניסוי מוצלח במערכת ההגנה האווירית המתקדמת "ספיידר" בתצורתה הייחודית והמתקדמת SPYDER All in One.



צילום: רפאל

מערכת הספיידר הינה מערכת הגנה אווירית מתקדמת מתוצרת רפאל, הנמצאת בשימוש מבצעי ע"י מספר צבאות ברחבי העולם ומספקת פתרונות הגנה אווירית בטווחים שונים ואל מול מגוון איומים אוויריים לרבות מל"טים, מטוסים, מסוקים ואף טילים בליסטיים טקטיים (TBM). המערכת מיירטת את האיומים באמצעות שתי משפחות של מיירטים מתוצרת רפאל- פיתון (PYTHON) ודרבי (Derby).



צילום: רפאל

לאחרונה הציגה רפאל תצורה חדשה למערכת הספיידר- תצורת ה- All in One המציעה באופן ייחודי מערכת הגנה אווירית שלמה הכוללת: מכ"ם אינטגרלי, מטע"ד אלקטרו-אופטי, מערכת שליטה ובקרה מתקדמת ומיירטים מסוגים פיתון ודרבי המותקנים כולם על רכב אחד בלבד. תצורה זו מהווה פתרון להגנה אווירית אופטימלית להגנת נקודה או כהגנה אווירית על כוחות מתמרנים- כחלק מסוללת ספיידר או בפריסה עצמאית ובהפעלה ע"י צוות מפעילים מינימלי.



צילום: רפאל

בניסוי שנערך בשבוע שעבר בישראל נבחנו מספר תרחישים המדמים איומים קיימים ועתידיים ובמהלכו מערכת ה- SPYDER All in One יירטה כטב"ם במתאר מבצעי מאתגר בפגיעה ישירה ומדויקת.

מערכות הגנה אוויריות מסוג ספיידר נמצאות בשימוש מספר מדינות בעולם ביניהן צ'כיה עימה חתמו משרד הביטחון ורפאל על עסקת מכירה בשנת 2020.