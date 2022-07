הצ'אי נכנס למקרר החלב

שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין ויסוצקי ותנובה, במסגרתו החברות ישיקו סדרת משקאות תה קר עם חלב טרי, צ'אי, בכוסות אישיות. השקת סדרת הצ'אי בכוסות מתחברת למגמות עולמיות של פתרונות נוחות, On the go. קיימים בעולם יותר ויותר פתרונות של משקאות מוכנים לשתייה המאפשרים לצרוך אותם בדרך, לרבות קפה קר ותה קר. הסדרה החדשה, אשר עולה על המדפים בסוף החודש, כוללת שלושה טעמי צ'אי, המבוססים על מיצוי תערובות תה ייחודיות: צ'אי מסאלה, צ'אי קרמל וצ'אי ורדים. משקאות התה עם חלב טרי מגיעים בכוסות אישיות לדרך של 230 מ"ל וימכרו במקררי החלב בנקודות המכירה ברחבי הארץ. סדרת צ'אי קר בכוסות אישיות על בסיס חלב טרי בכשרות המהודרת של בד"צ ועדת מהדרין.

לדברי מיכל בצר, מנהלת אגף השיווק בחטיבת החלב של תנובה, "תנובה, המומחית בתחום החלב, חברה לויסוצקי, המומחית בתחום התה, כדי להביא חדשנות משמעותית למדף ולפתח את עולם משקאות החלב to go. שיתוף הפעולה עם ויסוצקי הוא מכפיל כח, שיאפשר לנו להציע לקהל הצרכנים מוצר ייחודי במקרר ולויסוצקי להגיע לקהל לקוחות חדש שצורך משקאות קרים לדרך. הצ'אי הקר הוא מוצר ייחודי המביא עמו חדשנות לקטגוריה הצומחת של משקאות אישיים בכוסות. תנובה הגדירה את תחום המשקאות בכוסות אישיות כמנוע צמיחה, כאשר בימים אלה השלמנו הקמת קו ייעודי למילוי כוסות, שיאפשר השקת מגוון סדרות של כוסות אישיות בטעמים שונים" אומרת בצר.

לדברי מיכל לוי, סמנכ"לית יחידות תה, קולינריה בוויסוצקי, "אנו מחפשים כל העת כיצד לחדש ולרגש את הצרכנים שלנו. קטגוריית התה צומחת גם בעונת הקיץ (בהשוואה לקיץ דאשתקד) ונותנת מענה לצרכים חדשים דרך משקאות מגוונים, בעלי טעמים וארומות ייחודיות, לכן החלטנו לצאת עם משקה מרענן לקיץ בשיתוף החברה המובילה בתחום החלב, שיאפשר ללקוחות ליהנות מתה ייחודי ומרענן גם כאשר חם בחוץ. ויסוצקי מציעה מגוון רחב של מוצרים הפונים לקהלים שונים ומגוונים. סדרת

הצ'אי, שהשקנו בחורף, הצליחה רבות בקרב הקהל הצעיר. בעקבות ההשקה, נרשמה פתיחות לשתיית תה עם חלב בקרב יותר מ-40% מהאוכלוסיה, כאשר 1 מתוך 3 נבדקים ראה בצ'אי תחליף אטרקטיבי לקפה מאחר והסדרה נתפסת טרנדית, מפנקת, עשירה ומגוונת (סקר שנערך על ידי מכון ברנדמן ). שיתוף הפעולה עם תנובה, יאפשר ליהנות מצ'אי ייחודי ומרענן On the go".

שוק התה בישראל מגלגל כ-245 מיליון שקל, על פי נתוני סטורנקסט ב-2021 וצומח בתקופה המצטברת במעל 4%.

היסטוריית הצ'אי

צ׳אי הוא השם ההודי למשקה התה, אשר גדל בהודו כצמח בר, אך החל להישתל ברחבי חצי היבשת ההודית בכמויות גדולות רק במאה ה19, כשהבריטים גידלו אותו לתה לממלכה הבריטית. גם אחרי שהודו קיבלה עצמאות מהאימפריה הבריטית, ההודים הפכו למעצמת תה והם עדיין שותים ומגדלים תה לכל העולם.

בהודו נהוג לשתות תה מעורב עם תבלינים הידוע כמסאלה צ'אי. הצ'אי נמכר ברחובות הודו עם חלב, סוכר ותבלינים ע"י רוכלים הידועים כ"צ'אי וולה". ההודים שותים את הצ'אי שלהם להנאה אך גם מאמינים שהוא מקרר את הגוף ובעל סגולות בריאותיות.

בשנים האחרונות, המשקה יצא מאזור הודו והחל לקבל פופולריות אדירה גם במערב, כשרשתות ענק כגון סטארבקס החלו להגיש משקאות צ'אי לאטה מפנקים בחנויות שלהם. המשקה מציע אלטרנטיבה כיפית ומיוחדת למשקאות קפה, והוא אקזוטי, עשיר ומפנק.