מוטי אילאוויטש בסינגל חדש ומקורי: חמשה עשר בשבט

Composed, written, and sung by: Motty IlowitzMusic arranged by: Binyomin Yoel SchlesingerVocal recorded at: Edgware StudiosVideo by: Vivid Media

מיר אַלע 'ווייצן' (ווייסן)

די הערצער אָנהייצן

א פראָסט נעמט ארוּם אַלע היימער.

פאַר שׁומרֵי תּוֹרה

אַן אַלטע מ'שְׂעֹורָה' (מסורה)

עס איז רֹאשׁ הַשָּׁנָה פאַר די בּיימער.

אינדרויסן א שניי-איז

בּיטער ווי א 'זית'

שְבַט אינעם 15'טן שטיי'מיר

מיר צייגן אוּן 'טייטלען'

מיט וואַרימקייט אָנקייטלען

עס איז רֹאשׁ הַשָּׁנָה פאַר די בּיימער.

"חִטָּה שְׂעֹרָה

גֶפֶן תְּאֵנָה

רִמּוֹן זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ. (דברים ח ח)

ווייצלעך, גערשטלעך

טרויבּן, פייגן

מילגרוים, איילבּירטן, און טייטלען."

….

מען בּעט דער פוּן אויבן

טוה אונז ניש'ט רויבּן'

פוּן די נְחָמה וואָס מיר גליי'מיר.

מיר גרויסע אוּן קליינע

קוּמען מיט א 'תּאֵנה' (טענה)

ווען איז רֹאשׁ הַשָּׁנָה פאַר די בּיימער?

מָשיח זאל קוּמען

זעהן שוין דעם סימן

נעמען פוּנעם בּוים אַלעס גיי'מיר.

זיך קענען 'רִמּוֹן' (רימען)

מיט אוּנז, דיינע בּלומען

ווען ס'וועט זיין רֹאשׁ הַשָּׁנָה פאַר די בּיימער?

"חִטָּה שְׂעֹרָה

גֶפֶן תְּאֵנָה

רִמּוֹן זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ. (דברים ח ח)

ווייצלעך, גערשטלעך

טרויבּן, פייגן

מילגרוים, איילבּירטן, און טייטלען."

——————

אִילָן בַּמֶה אֲבָרֶכְךָ

שֶׁכָּל נְטִיעוֹת שֶׁנוֹטְעִין מִמְךָ

יִהְיוּ יִהְיוּ יִהְיוּ כְּמוֹתְךָ

אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה

——————–

מיר בּעטן דיר בּורא

א תּפילה א ריינע

נעם דיינע פּירות אין בּית המקדש.

די חִטָּה שְׂעֹרָה

גֶפֶן תְאֵנָה

רִמּוֹן זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ.

……………………….

תרגום לעברית:

(לטובת דוברי העברית תורגם משמעות השיר – למרות שלא ניתן לתרגם את הרעיון היחודי הטמון בו, היות שבשיר המקורי נלקחו בהשאלה מילים באידיש משבעת המינים שנשמעים אותו דבר אך משמעותם שוֹנה ונשזרו באומנות ביצירה).

כולנו יודעים

את הלבבות להבעיר

כאשר הכפור עוטף את כל הבתים

לשומרי התורה

יש מסורת עתיקה

כעת ראש השנה לאילנות

בחוץ השלג

מר כזית

אנו נמצאים כעת בט״ו שבט

אנו מציגים ומציינים

בחום את השרשרת ממשיכים

כעת ראש השנה לאילנות

"חִטָּה שְׂעֹרָה

גֶפֶן תְּאֵנָה

רִמּוֹן זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ. (דברים ח ח)

….

אנו מבקשים מה׳

אל תמנע מאיתנו

את הנחמה שאנו מאמינים בה

הגדולים והקטנים

באים בטענה

מתי ראש השנה לאילנות?

משיח שיגיע

שנראה כבר את הסימן

שניקח את הכל מהעץ

שתוכל להתגאות איתנו

הפרחים שלך

כשיהיה ראש השנה לאילנות

"חִטָּה שְׂעֹרָה

גֶפֶן תְּאֵנָה

רִמּוֹן זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ. (דברים ח ח)

——————

אִילָן בַּמֶה אֲבָרֶכְךָ

שֶׁכָּל נְטִיעוֹת שֶׁנוֹטְעִין מִמְךָ

יִהְיוּ יִהְיוּ יִהְיוּ כְּמוֹתְךָ

אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה

——————–

אנו מבקשים ממך בורא עולם

בקשה טהורה

קח את פירותיך לבית המקדש

את החִטָּה שְׂעֹרָה

גֶפֶן תְאֵנָה

רִמּוֹן זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ.