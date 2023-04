מוטי אילאוויטש, יודי ביאלוסטוצקי ותזמורתו של הערשי לנגסאם בשירי פסח

Please enable JavaScript play-rounded-fill

Credits:

Music Arranged by: Hershy Langsam

Music Notation by: Shea Kaller

Additional programming by: Lipa Brauner

Vocalists: Motty Ilowitz – Yidi Bialostozky

Choir: Lev Choir led by Aba Berkowitz

Guitar: Shia Goldring

Live Sound: BH Productions

Live Engineers: Yoely Karpen and Yossi Blumenberg

Videographer: Motty Engel & Yossi Steinmetz photography

Video Edit By: Motty Engel

Stage Manager: Momo Teitelbaum

Stage, Lighting and LED Walls by: Halo Productions

Mix & Master Shloime Wechter

Thumbnail Design: Meir Klein \ ArrangeIt.Media

Digital Marketing by Motty Klien @MusicOnTime

ליל שימורים – ר' משה גאלדמאן

ונאמר לפניו – ר' שלמה קרליבך

השתא הכא – אברהם פריד

חסל סידור פסח – לחן עממי שהביא ר' שלום שודרון מאנגליה. הוקלט לראשונה ע"י אייבי רוטנברג.

כאשר זכינו – ר' יצחק אונגער- וויזניץ

חד גדיא – עממי

(ואתא מיא וכבא ל'שורה'

ליל שימורים, אזא שמירה

יעדע פסח, יעדע דירה

דער זייגער ווייזט שוין פֿירע)

אחד מי יודע – מאטי אילאוויטש

אדיר הוא – ר' שלמה קרליבך