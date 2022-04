מחקר: החיסון הרביעי מצמצם ברוב גדול את מקרי התמותה מקורונה

הלילה (רביעי) התפרסם מחקר רחב היקף בשיתוף פעולה ישראלי, שמעלה כי אחוז היעילות של החיסון הרביעי בקרב הפחתת תסמיני קורונה לנדבקים בנגיף – הוא גבוה מאוד. בנוסף, המחקר מעלה כי החיסון הרביעי יעיל ביותר בעניין מניעת הדבקה חדשה של נגיף הקורונה באנשים נוספים.

את המחקר ערכו ב'כללית' בשיתוף עם אוניברסיטת הרווארד. הוא התפרסם הלילה בכתב העת המדעי, "The New England Journal of Medicine", והציג את יעילות מנת החיסון הרביעית נגד זן האומיקרון. על פי הנתונים, במקבלי מנת החיסון הרביעית חלה הפחתה של 61% בהדבקה תסמינית.

בנוסף, חלה הפחתה של 64% במחלה קשה, והפחתה של 76% במקרי המוות. מדובר בצמצום היעילות לעומת המנה השלישית של החיסון. עם זאת, המחקר הציג גם הפחתה של 52% במקרי ההדבקה. החוקרים ניתחו את נתוניהם של 182,122 איש בני 60 ומעלה שחוסנו במנת חיסון רביעית.

אל מול מקבלי החיסון הרביעי נבדקו 182,122 איש שחוסנו במנת חיסון שלישית לפחות ארבעה חודשים קודם לכן, אך לא חוסנו במנה הרביעית והיוו את קבוצת הביקורת. לדברי פרופ' רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר, "התוצאות המתקבלות ממבצע החיסון הרביעי לבני 60 ומעלה מדגימות בבירור שמנת החיסון הרביעית מגנה משמעותית מפני סיבוכי התחלואה בקורונה".

"לרבות הפחתה פי 4 של הסיכון לתמותה לעומת מי שקיבל מנה שלישית לפני מעל לארבעה חודשים. תוצאות המחקר יכולות לסייע לכל אדם לקבל החלטה מושכלת על הצורך בחיסון בהתאם לסיכון האישי. להערכתנו, תוצאות המחקר מכוונות את האוכלוסיה המבוגרת והפגיעה לסיבוכי המחלה לבחור להתחסן במנה הרביעית, בכל מדינה בעולם שבה הנגיף ממשיך ומתפשט בקהילה", הוסיף.