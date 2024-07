שלום למר והערשי רוטנברג בקליפ משותף לשיר “כל זמן”

Please enable JavaScript play-rounded-fill

מילים:

א נשמה דו האסט מיר געגעבן גאר א ריינע

ס’וועט נאך קומען א טאג דו וועסט איר צוריק נעמען זי איז דאך דיינע

אבער איין זאך איך זאג דיר צו

איר האלטן ריין איך פרוביר

און ביז דיר וועסט איר נעמן פון מיר

בלייבן וועל איך זינגען פאר דיר

כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני

אההה אזא הייליגע נשמה’לע

אההה האסטו געגעבן פאר מיר

אההה און מיט מיין הייליגע נשמה’לע

אההה וועל איך זינגען צו דיר

Credits:

Composed & Written by: Hershy Rottenberg

Music Arranged by: Nachman Dreyer

Mix: Doni Gross

Video Produced, Directed & Edited by: Gavi Starke

Musicians in Video: Shloime Baumwolspiner (guitar) and Meyer Rosenbaum (flute)