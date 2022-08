גורם מדיני על שיחות הגרעין: "איראן מסרבת להסכם – זה הזמן לקום וללכת"

מוחמד מהרנדי, יועץ המשלחת האיראנית לשיחות, אמר לפני יומיים כי איראן לא רחוקה מלחזור להסכם הגרעין. בצל הדברים, גורם מדיני בכיר מסר כי ראש הממשלה יאיר לפיד המשיך היום (חמישי) בסבב שיחות עם בכירים בעולם בנושא. על פי הגורם, לפיד שוחח עם קנצלר גרמניה, אולף שולץ, עם חבר הקונגרס האמריקני טד דויטש ועם שגריר ארה"ב בישראל טום ניידס. "המסר בשיחות – איראן סירבה להצעה הסופית – הגיע הזמן לקום וללכת מהמו"מ", אמר.

הגורם הבכיר ציין כי השיחות מגיעות בהמשך לשיחות הארוכות שניהל לפיד בחודשים האחרונים, והוסיף כי השיחות יימשכו. בנוסף לכך, ראש המל"ל, איל חולתא, יוצא בשבוע הבא לארה"ב בשליחות רה"מ לסבב שיחות נוסף בנושא.

"המסר בשיחות הוא – האירופאים שלחו לאיראן הצעה סופית, שאינה עומדת בעקרונות עליהם התחייבו האמריקאים בעצמם, וקבעו כי הצעה זו תהיה בבחינת take it or leave it", אמר הגורם המדיני הבכיר והוסיף: "איראן סירבה להצעה ולכן הגיע הזמן לקום וללכת. כל דבר אחר מעביר מסר חזק של חולשה".

עוד אמר כי "עכשיו הזמן לשבת לדבר על מה עושים בהמשך כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני. ישראל כפי שידוע לכולם לא מחויבת לשום דבר ותעשה את מה שנדרש כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני וגם למנוע מאיראן שימוש בשלוחות הטרור שלה באזור. ארה"ב יודעת זאת ומכירה בכך".

"דוח סבא"א מסוף מאי טוען שאיראן לא מספקת הסברים אמינים לסוגיית התיקים הפתוחים, דבר שאמור להדליק אור אדום בוהק בקהילה הבינלאומית", הוסיף.

על פי הדיווחים בארצות הברית, הטיוטה האחרונה של הסכם הגרעין מעניקה לאיראן זכות לשמר את כל תשתית הצנטריפוגות כך שתוכל להפעילן מחדש תוך שנה. במשך 60 יום יהיה מותר לאיראן לבחון האם הופשרו כספיה המוקפאים בחו"ל והאם אירופה קונה ממנה נפט. בנוסף לכך, איראן תורשה להמשיך במחקר גרעיני עוד 10 שנים ולמכור עודפי אורניום. מלבד מארה"ב, כל המדינות יהיו רשאיות לעשות עסקים עם חברות של משמרות המהפכה.

בתוך כך, מקור באיחוד האירופי טען ביום שני כי איראן השיבה על "הטיוטה הסופית" של האיחוד להצלת הסכם הגרעין משנת 2015. ההערכה הראשונה היא שהתשובה האיראנית לטיוטה, עסקה ככל הנראה בסוגיות הקשורות לסנקציות על איראן.

בין השאר דווח כי איראן הציפה מחדש את הדרישה לקבל ביטחונות וערבויות מהמערב כדי למנוע נסיגה נוספת מן ההסכם בעתיד. התשובה האיראנית הגיעה לאחר ששר החוץ של איראן, חוסין אמיר עבדאללהיאן, קרא לארה"ב "לגלות גמישות" כדי לפתור "שלוש בעיות שנותרו בהסכם", וזאת כאשר לא דחה וגם לא קיבל באופן סופי את ההצעה.