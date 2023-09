אפילו באופוזיציה בירכו: התגובות במערכת הפוליטית לפטור מהוויזה

במערכת הפוליטית הגיבו היום (רביעי) לבשורה מארה"ב, לפיה ישראלים לא יצטרכו מעתה וויזה בכדי להיכנס למדינה. אפילו באופוזיציה בירכו על המהלך הדרמטי.

יאיר לפיד הגיב, מבלי להזכיר את ראש הממשלה נתניהו: "‏בשורה משמחת לישראל. באיחור של שנה סוף סוף מגיע הפטור מויזה לארה״ב. ‏ברכות לכל העושים במלאכה ובראשם שרת הפנים לשעבר איילת שקד ושר הפנים הנוכחי משה ארבל, שגריר ארה״ב לשעבר בישראל, טום ניידס ושגריר ישראל בארה״ב מייק הרצוג".

יו״ר ש״ס אריה דרעי הגיב: "בשורה משמחת רגע לפני חג סוכות – עם הקמת הממשלה הצבנו את צירוף ישראל לתוכנית הוויזה לארה״ב כיעד מרכזי ואני גאה שבעבודה מאומצת הצלחנו לעמוד בדרישות ולהביא ברוך ה' הישג אדיר לאזרחי ישראל. ברכות לרה"מ ולעוסקים במלאכה במשרד הפנים, במל"ל ובמשרד החוץ, ותודה רבה לממשל ביידן על הידידות האמיצה".

בני גנץ מסר: ‏"מברך על הפטור מוויזה לאזרחים ישראלים לארה"ב – בשורה טובה וחשובה, שרבים וטובים עבדו כדי שתקרה הן בממשלה הנוכחית והן בקודמת, ובעיקר במשרדי החוץ, הפנים ובמערכת הביטחון. תודה מיוחדת צריך להגיד לשגריר ארה"ב בישראל לשעבר טום ניידס, שדחף את המהלך קדימה במאמץ מיוחד ביחד עם הממשל האמריקאי כולו. מאמץ שצלח ומהווה בשורה אמיתית לאזרחי ישראל ולקשר העמוק בין המדינות".

ראש הממשלה לשעבר בנט: "בוצע. בעת ביקורי בבית הלבן באוגוסט 2021 ביקשתי מהנשיא ביידן לקדם ולהשלים במהירות האפשרית פטור מויזות לישראלים הנוסעים לארהב. זה דבר שדובר בו שנים אך מעולם לא התממש. הנשיא ביידן נענה לבקשתי והתחייב שיפעל להתגבר על על הקשיים הבירוקרטיים ויעניק לאזרחי ישראל את הפטור המיוחל. כעת הנשיא ביידן קים את הבטחתו, ואני מבקש להודות לו על כך".

עוד מסר, "בעוד זמן קצר אתם, אזרחי ישראל, לא תיאלצו עוד לעמוד בתור לשגרירות בתל אביב. תוכלו לעלות על מטוס, לנחות ולהיכנס לארה״ב. אני מבקש להודות גם, לשרת הפנים לשעבר איילת שקד, שכמו בולדוזר התגברה על אינספור מכשולים, ליועצת המדינית לשעבר שמרית מאיר, לשגריר גלעד ארדן, ולשגריר לשעבר של ארה״ב בישראל טום ניידס שפעולתם בעניין היתה חיונית ובלעדיהם זה לא היה קורה. עוד צעד חשוב למען אזרחי ישראל".

סגנית שר האוצר ח"כ מיכל וולדיגר: "yes we can! סעו לשלום אין צורך בויזה. כל הכבוד לממשלה הזאת ולממשלות הקודמות. הישג מרשים שמבטא את הקשר העמוק בין המדינות. ברכות".

חבר הכנסת בועז ביסמוט: עוד בשורה מדהימה לעם ישראל. עוד הישג לממשלה ישראל – וזו רק ההתחלה!".

שרת הפנים לשעבר איילת שקד: "זהו, עשינו את זה סוף סוף. אזרחי ישראל קיבלו פטור מויזה לארה״ב. הרבה אנשים עבדו כדי שזה יקרה אבל אני רוצה להגיד תודה לשניים במיוחד. לשר להגנת המולדת, אלחנדרו מיורקס, שהיה אופטימי מהיום הראשון. ולשגריר טום ניידס, שהיה מאד נחוש מהיום הראשון".

גלעד ארדן מסר: "אני שמח וגאה, שהיוזמה שהובלתי כשגריר ישראל בארה״ב- מסתיימת היום בהצלחה היסטורית שרבים שותפים לה וסייעו בה. בשעה טובה ישראל מצטרפת למועדון המדינות, שאזרחיהן נהנים מפטור מויזה בכניסה לארה״ב. מתן הפטור מייצג את הקשר המיוחד ואת הברית האיתנה בינינו לבין ארצות הברית ושם קץ לתהליך המשפיל והארוך, שאזרחי ישראל היו צריכים לעבור, כשהם רוצים לבקר בארצות הברית".

"בתחילת 2021 הקמתי צוות משותף עם השר להגנת המולדת מיורקס, זיהינו ומיפינו את המכשולים ודחפתי לשינויים הנדרשים והיום בשעה טובה – השינוי ההיסטורי קורה. אני מודה לכל מי שהיה שותף לתהליך הזה וכמובן לנשיא ארצות הברית ג׳ו ביידן על מחוייבותו לבטא את הקשר המיוחד בין מדינותינו", מסרו.