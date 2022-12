המלצה מפתיעה של אמ"ן: הסכם גרעין עם איראן – ביוזמת ישראל

ישראל סבורים כי בהיעדר הסכם נמצאת איראן במצב מסוכן, שלמערב אין לגביו פתרון מוכן, ולכן באמ"ן מגישים הצעה מפתיעה – כך מפרסם הבוקר (שלישי) כתב של "ישראל היום", יואב לימור.

אמ"ן מצביע על כך שהמלחמה באוקראינה "נרמלה" את השיח בנושא הגרעין, ובעיקר חידדה את המסר שלא ניתן לנצח מדינות שמחזיקות בנשק גרעיני. איראן אמנם נמנעת בשלב הנוכחי מהפיכת הלקחים האלה לתוכנית פעולה, אולם היא עשויה לעשות כן אם תילחץ או תרגיש חופש לפעול.

לכן, צפוי אמ"ן להמליץ לממשלה החדשה לגבש כבר עתה חלופות לאפשרות שאיראן תנסה לפרוץ לגרעין, ולקדם אותן בשלל דרכים – בין היתר בניסיון לגבש הסכם חדש, ביוזמת ישראל.

לא ברור עד כמה בנימין נתניהו יצדד בכך, וכיצד ינווט את יחסיו ויחסי ממשלתו החדשה עם ממשל ביידן, ועם הממשלות במערב אירופה. באמ"ן רואים בכך נושא מרכזי לפעולה, בין היתר משום השלכותיו הנרחבות על שלל סוגיות במזרח התיכון, ובראשן היציבות האזורית.

הכוונה היא לגבש קואליציה בינלאומית שתגיע להסכם שהנוסחה בו תהיה more for more: ככל שאיראן תוותר – במשך הזמן שההסכם יחול, בחומרים ובידע שצברה ותסכים לוותר עליהם במסגרתו, וכן בתחומים אחרים – היא תקבל הקלות בסנקציות הבינלאומיות עליה.

באמ"ן סבורים כי ממשל ביידן (וכן מדינות אירופה) יהיה שותף לרעיון כזה, גם משום התחייבותו שלא לאפשר לאיראן להתחמש בנשק גרעיני, וגם משום רצונו להסיר את הנושא מסדר היום האמריקני והבינלאומי.