גל הטרור נמשך: תיעד הקמת בתי קברות בשטחים ובוצע לעברו ירי • צפו

בשניות האחרונות ניתן לשמוע את קולות הירי. צילום: תנועת רגבים

לפני כשעה התבצע ירי לעבר רכז יו"ש של תנועת רגבים שסייר בשטחי C באזור קרית ארבע יחד עם נציג המועצה המקומית ותיעד השתלטות בלתי חוקית בשטחי C, האירוע הסתיים ללא נפגעים. הרכז הזעיק את כוחות הביטחון שכעת סורקים את השטח במצוד אחר המחבלים. הסיור עסק בתיעוד תופעת חדשה שמבוצעת בתקופה האחרונה בשטחי C – הקמת בתי קברות בשטחים הפתוחים.

מנש שמואלי, רכז השטח של רגבים שנכח באירוע סיפר: "עמדנו לצלם סרטון הסברה סמוך לבית קברות פלסטיני בלתי חוקי צמוד לכביש 60, אזור בשליטה ישראלית מלאה, כשלפתע שמענו ירי קרוב. זיהינו את הרכב ממנו נורו היריות ודיווחנו מיד לכוחות הבטחון. לשמחתי לא נפגענו אך נוכחנו מקרוב כיצד המערכה על שטחי C שאנו מתריעים עליה שנים עוברת בהינף הדק מהטוריה ומערבל הבטון לירי חי ומסכן חיים."

ראש מועצת קרית ארבע חברון אליהו ליבמן: "עליית מדרגה בטרור ביהודה ושומרון, אנחנו חווים את זה יום אחר יום. ברוך השם האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים. אנחנו דורשים משר הבטחון ומממשלת ישראל להשיב את ההרתעה ולחסל את המחבלים טרם יציאתם או בדרכם לעשות פיגוע ולא רק אחרי שהם מבצעים פיגועים שכבר גבו את חייהם של תושבים"