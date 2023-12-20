להקת הווקאל "רבותי" במחרוזת 12 הפסוקים • צפו

Lyrics: 12 pesukim from Jewish scriptures
Melodies: Chabad/Jewish melodies, Ochila Lakel: Rabbi Hillel Paley, David melech/siman tov: Rabbi Shlomo Carlibach
Arrangement, audio production, and video editing: Yonatan Stern
Filming: Moshe Gelber
Lyrics: 12 pesukim from Jewish scriptures
Melodies: Chabad/Jewish melodies, Ochila Lakel: Rabbi Hillel Paley, David melech/siman tov: Rabbi Shlomo Carlibach
Arrangement, audio production, and video editing: Yonatan Stern
Filming: Moshe Gelber
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