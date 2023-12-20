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מתוך הקליפ

להקת הווקאל "רבותי" במחרוזת 12 הפסוקים • צפו

להקת הווקאל 'רבותי' מגישה קליפ עם מחרוזת י"ב הפסוקים לילדי ישראל כתקנת הרבי מליובאוויטש, לקראת יו"ד שבט
  • שלמה זינגר
  • ח׳ בשבט ה׳תשפ״ד (ינואר 18, 2024)
  • פורסם: 10:11
  • עודכן: 10:11
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Lyrics: 12 pesukim from Jewish scriptures
Melodies: Chabad/Jewish melodies, Ochila Lakel: Rabbi Hillel Paley, David melech/siman tov: Rabbi Shlomo Carlibach
Arrangement, audio production, and video editing: Yonatan Stern
Filming: Moshe Gelber

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