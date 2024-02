רה”מ על התיעוד של חטיפת משפחת ביבס: “צובט את הלב, נבוא איתם חשבון” • צפו

Please enable JavaScript play-rounded-fill

וידאו: עומר מירון /לע”מ, סאונד: יחזקאל קנדיל /לע”מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לתיעוד המזעזע של חטיפת ילדי משפחת ביבס יחד עם הוריהם: “הסרטון שבו אנחנו רואים את משפחת ביבס בעזה צובט את הלב, ומזכיר לנו עם מי יש לנו עסק – עם חוטפי תינוקות אכזריים. אנחנו נבוא איתם חשבון”.

רה”מ דיבר גם באנגלית ואמר: “We will bring these kidnappers of babies and mothers to justice.

They won’t get away with it”.

תרגום: “נביא לדין את חוטפי התינוקות והאימהות האלה. הם לא יצאו מזה”.

מוקדם יותר פרסם דובר צה”ל את התיעודים ואמר כי “אנחנו דואגים וחוששים מאוד למצבם ושלומם של שירי והילדים. אנו עושים כל מאמץ להשיג כל מידע”.