המלחין החסידי מארח את אהרלה סאמעט לשיר חדש: "ארשת"

Credits:Composed by: R’ Cheskie Weisz.Arranged by Eli Klein & Yitzy Berry.Drums: Avi Avidani.Bass: Nachman Helbitz.Guitar: Avi Singolda.Piano & Keyboards: Eli Klein & Yitzy Berry.Brass: Rafi Davidov, Shachar Livneh.Strings: Baskay Records, UK.Choir: Weinberger brothers, Naftali Landsman, Eli Klein, Yitzy Berry.Mix & Master: Eli Klein & Yitzy Berry.Cover Design: Eli Kaufman – KZ Creative.PR & Digital Media: JMI.Special Thanks to Yossi Tyberg, Yeedle Werdyger, Mordechai Fligman, Eli Zieg & Moishy Roth.