אחרי כמעט עשור: בקרוב יתקיים בישראל מפגש G2G עם איטליה

ראש הממשלה, נפתלי בנט, נפגש היום (שלישי) עם ראש ממשלת איטליה, מריו דראגי, בלשכת רה"מ בירושלים. תחילה נפגשו השניים בארבע עיניים ובהמשך התקיימה פגישה מורחבת בין הצדדים בנוכחות שרת האנרגיה, קארין אלהרר. בפגישה דנו המנהיגים בדרכים להידוק שיתוף הפעולה בין ישראל ואיטליה, בהשלכות המלחמה באוקראינה ובהתמודדות עם משבר המזון העולמי. כמו כן, דנו בשיתופי פעולה אפשריים בתחום האנרגיה, במיוחד לאור הפוטניציאל לייצוא גז טבעי לאירופה דרך מצרים.

בנט אמר במהלך ההצהרות המשותפות, כי "בירושלים החל הקשר בין העם היהודי לעם הרומאי, ואפשר לומר שהיום היחסים קצת יותר טובים. שתי האומות שלנו, איטליה וישראל, הן דוגמאות לעצמאות מודרנית שחודשה בארצות עתיקות. שתי אומות שירשו את העקרונות והרעיונות מההורים הקדומים, המייסדים שלהן, ושתי אומות שתרמו רבות לקדמת הציוויליזציה ולחברה מפותחת".

"זכות נפלה בחלקנו, שלי ושלך ידידי, להוביל את שתי האומות החדשות-ישנות להישגים חדשים: שנינו הגענו לתפקיד ראש הממשלה בצורה לא שגרתית, ומובילים ממשלות ייחודיות שלא היו קודם, לא בישראל ולא באיטליה. שנינו עזרנו למדינות שלנו לחזור ליציבות כלכלית ושנינו נחושים לפעול ביוזמה ובפרגמטיות, לטובת השגשוג והביטחון של העמים שלנו", הוסיף בנט.

"ידידי, Amico Mio, ראש הממשלה דראגי, לפני כמעט 10 שנים, נשאת נאום מפורסם וחשפת את גישתך: "לעשות את כל מה שצריך" -‏ "do whatever it takes approach". גם אנחנו ביחד, נעשה את כל "מה שצריך" כדי לחזק את היחסים בין שתי המדינות. אני שמח להצהיר כי ראש ממשלת איטליה ואני, הסכמנו לערוך בקרוב מפגש ממשלות (G2G) בישראל, לאחר כמעט עשור שזה לא התקיים. אני חושב שזה צעד מאוד חשוב", הודיע.

לדבריו, "אחד הנושאים המרכזיים שדיברנו, ונדבר עליו בהמשך היום, זה נושא האנרגיה. אירופה זקוקה כרגע בהקדם לאנרגיה ובישראל יש לנו גז טבעי במים הכלכליים שלנו. אלה בשורות טובות לישראל, איטליה ולאירופה. דיברנו על שיתוף הפעולה הנדרש כדי להביא לכך שהגז הטבעי של ישראל יוכל לשמש גם את אירופה. אני גם מצפה ליום שבו לבנון תחליט שהיא מוכנה להפיק תועלת מהגז הטבעי במים הכלכליים שלה".

"חבל שהמנהיגות בלבנון, במקום להפיק את הגז לטובת אזרחיה, מתעסקת בלריב מריבות פנימיות וחיצוניות. אני מציע לממשלת לבנון לנצל את ההזדמנות לשפר את הכלכלה הלבנונית ולבנות עתיד טוב יותר לעם הלבנוני, ולהתחיל לטפל בזה. ראש הממשלה דראגי, ידידי, אני מבקש להודות לך על ידידותך העמוקה כלפי העם היהודי, על עמידתך הנחרצת כנגד האנטישמיות, ועל החברות שלך כלפי המדינה היהודית, היא מדינת ישראל. נתת גם כמה עצות פוליטיות חכמות מניסיונך", חתם בנט את הצהרתו.